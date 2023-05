Frasi sulle bugie che feriscono e ci deludono

Fonte: iStock Una raccolta di aforismi e frasi sulle bugiem che ci deludono e ci fanno soffrire

Alcuni recenti studi dimostrano che più della metà delle persone sulla Terra dice bugie almeno una volta nella vita. Ci sono i bugiardi seriali, quelli che inventano storie e non sanno essere sinceri nemmeno con le persone che più amano, e poi ci sono persone che mentono – è vero – ma a fin di bene o per vigliaccheria, omettendo dei particolari che potrebbero far soffrire i propri cari o gli amici. In ogni caso, scopriamo quali sono le frasi sulle bugie scelte da DiLei, e quanto mentire possa davvero fare male e deludere chi ci vuole bene.

Frasi sulle bugie e delusioni

Tutti noi abbiamo detto bugie o abbiamo incontrato almeno una volta nella vita qualcuno che ce ne ha raccontate. Non è mai simpatico scoprire di avere al proprio fianco una persona che mente, tutt’altro: più grande è la bugia e l’affetto che si prova per una persona, maggiore è la delusione quando ci racconta delle bugie.

C’è chi mente a fin di bene, ma purtroppo c’è anche chi lo fa tradendo in maniera spietata, per ingannare e trarre giovamento dalle sue menzogne. Non sempre è facile scoprire chi dice bugie, anzi, ma è bene ricordare che “le bugie hanno le gambe corte” e prima o poi ogni tradimento viene a galla. Nei secoli, molto autori famosi hanno scritto aforismi e frasi sulle bugie, che DiLei ha raccolto per ricordarti quanto può essere importante invece dire la verità e imparare e essere sempre onesti e trasparenti:

Non sono arrabbiato perché mi hai mentito, sono arrabbiato perché d’ora in poi non potrò più crederti. (Friedrich Nietzsche)

La minima deviazione iniziale dalla verità viene moltiplicata più tardi di mille volte. (Aristotele)

Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie e le statistiche. (Benjamin Disraeli)

Non piangere, sono così dispiaciuto di averti deluso così tanto, ma la vita è fatta così. (Vladimir Nabokov)

Nessuno ha una memoria tanto buona da poter essere un perfetto bugiardo. (Abraham Lincoln)

Il segreto del successo è la sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta. (Jean Giraudoux)

Una bugia che è per metà vera è la più oscura di tutte le bugie. (Alfred Tennyson)

Tu provi a darmi colpe che non ho, perché così è molto più semplice dimenticare… ma non potrai scappare sempre dalle tue bugie. (Fabrizio Moro)

Sembrava che non ci fosse fine alle bugie che una persona poteva dire, una volta che aveva iniziato. (Kim Edwards)

Ci sono state bugie che abbiamo detto per salvare noi stessi, e poi ci sono state bugie che abbiamo detto per salvare gli altri. Che cosa contava di più, la menzogna o il maggior bene? (Jodi Picult)

Se dici sempre la verità, non devi ricordare nulla. (Mark Twain)

Metà delle persone mentono con le labbra. Metà con le lacrime. Adesso si è aggiunta un’altra metà che mente con i like. (Fabrizio Caramagna)

La verità racconta l’ieri come la menzogna, ma la menzogna ci aggiunge quei colori e quei riflessi che ce lo fanno sembrare più vero. (Fabrizio Caramagna)

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita. (Tennessee Williams)

La storia è un insieme di menzogne concordate. (Napoleone Bonaparte)

Puoi ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non puoi ingannare molte persone per molto tempo. (Abraham Lincoln)

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo. (Immanuel Kant)

Le bugie più crudeli sono spesso raccontate in silenzio. (Robert Louis Stevenson)

La menzogna è sempre in minoranza, ma va avanti come se avesse vinto le elezioni. (Fabrizio Caramagna)

Le bugie che costruiscono sono migliori delle verità che distruggono. (Proverbio senegalese)

Mentiamo più forte quando mentiamo a noi stessi. (Eric Hoffer)

La purezza non è solo dire la verità, ma è anche non ascoltare le bugie. (Markku Envall)

Se dici una bugia abbastanza grande e la ripeti abbastanza di frequente, essa sarà creduta. (Adolf Hitler)

Le bugie sono per natura così feconde, che una ne suole partorir cento. (Carlo Goldoni)

Quando tu giuri che sei sua,

Con brividi e sospiri

E lui giura che la sua passione è

Infinita, immortale –

Signora, segnatelo:

Uno di voi mente. (Dorothy Parker)

Quando le persone non ti dicono la verità, quello che stanno veramente dicendo è che non valutano te o il loro rapporto con te abbastanza, per essere onesti. (Shannon L. Alder)

Frasi sulle bugie scoperte

La vita a volte ci porta a mentire, dire bugie per convenienza e necessità – purtroppo – oppure per paura di dire qualcosa che ferirebbe troppo le persone che ci stanno vicine. Scegliamo così di tacere e portare dentro di noi, da soli, quel dolore.

Lo facciamo nell’amicizia, nell’amore, in famiglia: ognuno di noi almeno una volta ha mentito oppure ha scoperto di essere stato tradito e preso in giro, con menzogne raccontate da persone che pensava essere sincere e leali. Scoprire una bugia non è piacevole, anche se si tratta di menzogne dette a fin di bene, le classiche bugie bianche. Quando però i racconti sleali sono tanto grandi da essere imperdonabili, arrivano a distruggere rapporti profondi e longevi. Dietro a una bugia spesso si nascondono paura e vigliaccheria, malessere – ma a volte anche cattiveria.

DiLei ha selezionato alcune delle più famose frasi sulle bugie, che possono aiutarti a capire quanto può essere meschino il comportamento di chi mente, e quanto soffre chi scopre di essere vittima di falsità e menzogne. Vediamo alcune delle più significative e profonde:

Per favore non mentirmi, a meno che tu non sia sicuro che non scoprirò mai la verità. (Ashleigh Brilliant)

Le persone non credono bugie perché devono farlo, ma perché lo vogliono. (Malcolm Muggeridge)

Le falsità più pericolose sono le verità distorte moderatamente. (Georg Christoph Lichtenberg)

Per quante volte una menzogna possa essere dimostrata falsa, c’è sempre una percentuale di persone che la riterrà vera. (Arthur Bloch)

Con le bugie si può andare avanti in tutto il mondo, ma non si può mai tornare indietro. (Proverbio)

Bisogna essere in due per mentire. Uno che mente e uno che ascolta. (Homer Simpson)

Non fare domande, e non ti verranno dette bugie. (Charles Dickens)

Quando la verità è sostituita dal silenzio, il silenzio è una bugia. (Evgenij Evtushenko)

Le bugie sono come gli scarafaggi: per ogni scarafaggio che scopri ce ne sono molti altri che sono nascosti. (Gary Hopkins)

La società può esistere solo su una certa base di cortesi bugie e a patto che nessuno dica esattamente ciò che pensa. (Lin Yutang)

Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Georges Clemenceau)

Nessun uomo ha una memoria abbastanza buona per essere un bugiardo di successo. (Abraham Lincoln)

Per la verità è molto difficile manifestarsi

mentre è molto più facile per la menzogna sempre banale:

quelli che sono al potere giustificano sovente

il loro ricorso alla menzogna manipolando la verità

e i loro servi vi acconsentono con piacere. (Padre Enzo Bianchi)

Detesto l’uomo che nasconde una cosa nel profondo del suo cuore e ne dice un’altra. (Omero)

Le cose si disgregano così facilmente quando sono state tenute insieme con le bugie. (Dorothy Allison)

Che c’è di più usuale della menzogna, sia che si tratti di mascherare le debolezze quotidiane con una salute che si vuol far credere forte, di dissimulare un vizio, o di ottenere, senza urtare gli altri, la cosa che si preferisce? È lo strumento di conservazione più necessario e più usato. Tuttavia abbiamo la pretesa di bandirla dalla vita di colei che amiamo, è essa che spiamo, che fiutiamo, che detestiamo dappertutto. (Marcel Proust)

In amicizia sono contemplati alcuni segreti, ma non è mai giustificata alcuna bugia. (Federico Mario Galli)

Non c’è niente di peggio per l’anima bugiarda dello specchio della realtà. (Steve Maraboli)

Le bugie non sono buone o cattive. Come un fuoco esse possono essere usate per riscaldarti o per bruciarti vivo, dipende da come sono usate. (Max Brooks)

Le bugie fanno male: le frasi

Scoprire di essere traditi dalle persone che amiamo, comprendere che chi ci sta vicino in realtà non fa altro che mentirci e raccontarci bugie, è come ricevere una pugnalata al cuore, è una ferita che quasi uccide, e che fa molta fatica a rimarginarsi.

Spesso queste esperienze ci travolgono e ci coprono con un velo di sfiducia terribile, e ci rendono malfidenti nei confronti dell’umanità, a volte addirittura cinici e solitari. C’è chi, dopo essere stato male di fronte a infinite bugie, si chiude in un guscio e decide di non aprire più il suo cuore a nessuno, per non soffrire.

Le bugie fanno male, è vero, ma non dobbiamo mai permettere a nessuno di toglierci il sorriso e di cambiare il nostro modo di essere. Avere fiducia nel prossimo significa essere ottimisti e positivi, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e tutto ciò che di bello la vita può offrirci. E allora leggi alcune delle frasi sulle bugie scelte da DiLei, per capire come riconoscere ed evitare le persone che mentono, per andare avanti a testa alta sempre, fidandosi di chi merita davvero il tuo amore:

Ogni violazione della verità non è solo una sorta di suicidio nel bugiardo, ma è una pugnalata alla salute della società umana. (Ralph Waldo Emerson)

Le false parole non sono solo male in se stesse, ma infettano l’anima con il male. (Platone)

Colui che permette a se stesso di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda e una terza volta finché alla fine diventa abituale. (Thomas Jefferson)

Una bugia ben riuscita non può essere portata in questo mondo e abbandonata capricciosamente; come ogni relazione impegnata, deve essere mantenuta, e con molta più devozione della verità, che continua ad essere incurantemente vera senza alcun aiuto. (Lionel Shriver)

Perché tutti mentono. Fa parte del vivere in società. Non fraintendermi, penso sia necessario. L’ultima cosa che qualcuno vuole è vivere in una società in cui prevale la totale onestà. Riesci a immaginare le conversazioni? Sei basso e grasso, potrebbe dire una persona, e l’altra potrebbe rispondere, lo so. Ma hai un cattivo odore. Semplicemente non funzionerebbe. Quindi le persone mentono sempre per omissione. Le persone ti racconteranno la maggior parte della storia… e ho imparato che la parte che trascurano di raccontarti è spesso la parte più importante. Le persone nascondono la verità perché hanno paura. (Nicholas Sparks)

Quando un uomo viene penalizzato per onestà, impara a mentire. (Cris Jami)

Una bugia con uno scopo è una di quelle del peggior tipo, ed è la più redditizia. (Finley Peter Dunne)

Il modo più furbo del mondo per mentire è dire la giusta quantità di verità al momento giusto e poi stare zitto. (Robert A. Heinlein)

C’è un punto critico con le bugie, un punto in cui hai detto qualcosa così tante volte che sembra più vero della verità. (Agrifoglio Nero)

Mentire è il divertimento più grande che una ragazza può avere senza spogliarsi, ma spogliata è anche meglio. (Natalie Portman)

Non c’è menzogna troppo grossolana a cui la gente non creda, se essa viene incontro al suo segreto desiderio di crederci. (Christa Wolf)

Se a volte è necessario mentire agli altri, è sempre spregevole mentire a se stessi. (W. Somerset Maugham)

Frasi sulle bugie e tradimenti

Mentire e tradire, due atteggiamenti subdoli e senza alcuna dignità, che però purtroppo almeno una volta nella vita appartengono a chiunque. Ognuno di noi ha raccontato almeno una bugia, purtroppo ogni tanto veniamo privati del prezioso dono della sincerità e per vigliaccheria e paura mentiamo.

Nei secoli tante grandi menti hanno fatto le loro riflessioni sulla falsità, scrivendo aforismi, citazioni e frasi sulle bugie e sulla menzogna, per analizzare a fondo questo comportamento così meschino, che però purtroppo appartiene a ogni essere umano.

È anche vero che spesso chi racconta bugie in realtà mente prima di tutto a se stesso, si autoconvince di essere migliore di quello che realmente è: il problema è che ha una bassa autostima, che lo porta a inventarsi menzogne per sentirsi superiore dinnanzi agli altri, cercando di ferire e sminuire il prossimo. Vediamo alcune delle frasi più significative che affrontano questa tematica: