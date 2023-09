Frasi sulla pioggia divertenti: da cantare, per bambini e per riflettere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

Le frasi sulla pioggia divertenti riescono a farci sorridere di fronte a un evento naturale che spesso ci crea disagio. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sospirato o sbuffato di fronte a un temporale, fissando il cielo grigio, le gocce che cadono e le nuvole. La pioggia infatti spesso produce un effetto negativo sul nostro umore, trasmettendoci un senso di tristezza e solitudine. Ma non dovrebbe essere sempre così, perché dobbiamo ricordarci anche che la pioggia è fondamentale e dove arriva porta vita e prosperità.

DiLei ha raccolto le frasi sulla pioggia divertenti e particolari per raccontare questo fenomeno naturale nel modo migliore a grandi e bambini. Citazioni e aforismi famosi da appuntare, condividere e leggere ad alta voce.

Frasi sulla pioggia divertenti

Le frasi sulla pioggia divertenti ci raccontano la magia di un acquazzone estivo, di un temporale invernale che ci inzuppa o di una pioggerella leggera. Ci ricordano risate, fughe e urla, godendosi le gocce che cadono dal cielo. Da Charlie Brown a Pino Caruso, scopriamo le citazioni e gli aforismi più emozionanti e divertenti.

Piove sempre su chi non è amato. (Charlie Brown)

Era così magro che, facendo zig zag, poteva passare tra le gocce di pioggia senza bagnarsi. (Diego Chozas)

“Il sole splende per tutti, buoni e cattivi”. Bella ingiustizia! Sui cattivi, almeno, ci dovrebbe piovere. (Pino Caruso)

La pioggia di primavera è emozionante. Quella d’estate è stimolante. La pioggia d’autunno è quieta e riposante. Mentre la pioggia di novembre non è niente! (Charles Schulz)

Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello.(Lord Bowen)

Lavare la macchina per far piovere non funziona. (Arthur Bloch)

Sono milioni quelli che desiderano l’immortalità, e poi non sanno che fare la domenica pomeriggio, se piove. (Susan Ertz)

Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. (Fantozzi)

Smettetela di prendervela con il meteo se annuncia pioggia. Non succede tutti gli anni di poter organizzare un pic-nic in salotto vicino al camino acceso. (Fragmentarius)

Scrivere con un dito sulla polvere d’una capote il segreto più geloso di sé. Aspettare come un’assoluzione una pioggia che lo cancelli. (Gesualdo Bufalino)

È così basso che quando piove lui è l’ultimo a saperlo. (Milton Berle)

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. (Woody Allen)

La pioggia produce due fenomeni contraddittori: fa apparire le lumache e sparire i taxi. (Paulo Vincente)

Frasi sulla pioggia per bambini

La pioggia è un meraviglioso dono, fondamentale per la sopravvivenza della Natura e di tutti gli esseri viventi. Alimenti infatti fiumi, laghi e falde acquifere, mantenendo immutato l’equilibrio del delicato ecosistema. Quando piove dunque non dobbiamo in alcun modo lasciarci abbattere, ma di fronte al cielo grigio dobbiamo goderci la forza e la bellezza che ci circondano. Le frasi sulla pioggia per bambini sono un modo per scoprire la bellezza di questo elemento naturale e dargli il giusto valore.

Le nubi, spaventate dai tuoni, scoppiano a piangere. (Roberto Gervaso)

Non essere in collera con la pioggia; semplicemente non sa come cadere verso l’alto. (Vladimir Nabokov)

Le gocce di pioggia saltellano sul selciato per non bagnarsi. (Roberto Gervaso)

Nella vita servono anche i temporali. Ti faranno capire chi è disposto a dividere l’ombrello insieme a te. (Giorgia Stella)

E quando i giorni di pioggia saranno finiti, vedrai che il tuo arcobaleno avrà dei colori bellissimi. (B. Musaj)

Un acquazzone impartisce i suoi insegnamenti. Se la pioggia vi sorprende a metà strada, e camminate più in fretta per trovare un riparo, nel passare sotto alle grondaie o nei punti scoperti vi bagnerete ugualmente. Se invece ammettete sin dall’inizio la possibilità di bagnarvi, non vi darete pena, pur bagnandovi lo stesso. La stessa disposizione d’animo, per analogia, vale in altre occasioni. (Yamamoto Tsunetomo)

Lascia che la pioggia ti baci. Lascia che la pioggia picchietti sulla tua testa con liquide gocce argentate. Lascia che la pioggia ti canti una ninnananna. (Langston Hughes)

Alzi il tuo corpo verso le nuvole di pioggia, il tuo respiro si riempie d’acqua. Guardi la forma delle gocce, te stesso, riflesso come un’immagine. (Tiina Lehikoinen)

Se qualcosa non va per il verso giusto, devi sforzarti di farcela andare. Se pensi che potrebbe piovere, alla fine pioverà. (Clint Eastwood)

La pioggia scrive come un bambino sdraiato sulla sua pagina, con linee oblique e lente, diligenti. (Christian Bobin)

Amo la pioggia, lava via le memorie dal marciapiede della vita. (Woody Allen)

Ci sono dei giorni in cui la pioggia sembra essere stata inventata per accompagnare le note suonate lentamente da un sax. (Francis Dannemark)

Non si può dire al sole «più sole», o alla pioggia «meno pioggia». (Sayuri Nitta)

La vita è come un arcobaleno: ci vogliono pioggia e sole per vederne i colori. (Jules Renard)

La vita non è aspettare che passi la tempesta… ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Gandhi)

La pioggia per gli innamorati è miele, ma per i cuori soli è fiele. (Luciano Sante Manara)

Desidero fiori che si pieghino con il vento e la pioggia. (Tso Ssu)

L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia. (William Shakespeare)

Sotto la pioggia eravamo tutti più vicini. Adesso ognuno ha la sua ombra. (Eero Suvilehto)

Credo nel sole, anche quando piove. (Anna Frank)

Le parole buone sono come la pioggia che bagna il terreno. (Proverbio africano)

Che solidarietà quella di queste gocce di pioggia sul vetro. Non lasciano mai che nessuna di esse si suicidi da sola. (Lorenzo Olivan)

Siate l’arcobaleno nelle tempeste della vita. Il raggio della sera che, come un sorriso, le nuvole disperde. (George Gordon Byron)

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho)

Piange nel mio cuore come piove sulla città. (Paul Verlaine)

Frasi sulla pioggia divertenti da cantare

Esistono moltissime canzoni che celebrano la pioggia. La più famosa è senza ombra di dubbio I am Singing in The Rain uscita nel 1920 e divenuta immortale. Accanto a questo brano ce ne sono tantissimi altri favolosi e imperdibili per celebrare la bellezza della pioggia.

I’m singin’ in the rain /Just singin’ in the rain/What a glorious feeling) I’m happy again. (Gene Kelly)

Senti che fuori piove, senti che bel rumore. (Vasco Rossi).

CI sono alcuni che sentono la pioggia; altri riescono solo a bagnarsi. (Bob Marley)

C’è un temporale in arrivo: senti l’elettricità. C’è un temporale in arrivo sulla mia città. Porta novità, porta novità. (Jovanotti)

Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. (Jim Morrison)

La pioggia non bagna il nostro amore, quando il cielo è blu.La pioggia, la pioggia non esiste, se mi guardi tu. Butta via l’ombrello, amor, che non serve più. Non serve più, se ci sei tu. (Gigliola Cinquetti)

Se piove e vaghi per la città, senza nessun pensier, e l’acqua nelle scarpe t’entra già. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suole cic ciac. (Trio Lescano)

Ma dove sono andate quelle piogge d’aprile che in mezz’ora lavavano un’anima o una strada, e lucidavano in fretta un pensiero o un cortile bucando la terra dura e nuova come una spada? (Francesco Guccini)

Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta d’un ultimo piano, quando d’inverno al mio cuor si stringeva. Come pioveva, come pioveva! (Armando Gill)

C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. (Fabrizio De André)

E la pioggia che va e poi ritorna il sereno. (The Rokes)

Se piove non aprire l’ombrello. Aspetta il tuo giorno di sole, non puoi fare di meglio. (Max Gazzè)

Scende la pioggia ma che fa, crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. (Gianni Morandi)

E aspiette che chiove, l’acqua te ‘nfonne e va, tanto l’aria s’adda cagna. (Pino Daniele)

If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Se vuoi l’arcobaleno, devi rassegnarti a sopportare la pioggia. (Dolly Parton)

I listen to the rain. (Craven Beverley)

Kiss me in the rain. (Barbra Streisand)

Riflessioni sulla pioggia

La pioggia riesce sempre a stupirci con la sua forza e con la sua capacità di riconnetterci alle origini e alla Terra. Lo svelano gli aforismi e le riflessioni sulla pioggia frutto della creatività e del talento di grandi poeti, scrittori e pensatori. Citazioni e frasi da leggere e da appuntare per scoprire il grande potere di questo elemento naturale.