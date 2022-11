Frasi sulla bellezza da dedicare alla vita, alle donne, alla natura

Fonte: iStock Le più significative ed emozionanti frasi sulla bellezza

Quando guardiamo un volto, ma anche un’opera d’arte, un’alba o un tramonto, giudichiamo bello ciò che si avvicina più al nostro gusto estetico, che più ci attrae. Ma la bellezza, nel senso profondo del termine, non è solo questo: è anche ciò che ci emoziona, che viene dall’animo di una persona, dall’emozione. E allora vediamo alcune delle più profonde citazioni sulla bellezza che DiLei ha scelto.

Frasi sulla bellezza come qualità

In genere siamo abituati ad associare il bello a qualcosa di esteticamente perfetto, che ammiriamo perché in perfetta armonia con quello che giudichiamo piacevole al nostro sguardo. È chiaro: esiste anche una bellezza oggettiva, quella di un’opera d’arte, di un volto molto raffinato, del fisico di una modella.

C’è da dire però che la bellezza è anche una qualità soggettiva, perciò si dice “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”; sappiamo benissimo che ognuno di noi ha il suo gusto personale, e quello che piace a me può non piacere a chiunque altro, e viceversa. Ecco alcune delle più profonde citazioni sulla bellezza:

La bellezza da sola basta a persuadere gli occhi degli uomini, senza bisogno d’oratori. (William Shakespeare)

Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell’autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che non si vede. (Khalil Gibran)

La bellezza non può essere interrogata: regna per diritto divino. (Oscar Wilde)

Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. (Oscar Wilde)

La bellezza salverà il mondo. (Fëdor Dostoevskij)

Una persona sembra più bella quando sorride. (Frances Hodgson Burnett)

A certa bellezza non puoi reagire. Ti incanta la pelle.

Ti crea spazi tra gli occhi.

Una cosa bella è bella anche con le luci spente e se non c’è nessuno a guardarla, e questo è tutto quello che ho capito della bellezza. (Fabrizio Caramagna)

Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza. (Maya Angelou)

Sono attratto dall’intelligenza come se fosse la bellezza, e dalla bellezza come se fosse l’intelligenza. (Richard Krause)

La bellezza è il nome di qualcosa che non esiste,

che io do alle cose in cambio del piacere che mi danno. (Fernando Pessoa)

La bellezza è potere; un sorriso è la sua spada. (Charles Reade)

La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione. (Aristotele)

Ti fa luce limpida nel cuore. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla bellezza interiore

Siamo abituati a pensare alla bellezza come a qualcosa che ci attrae, legato all’aspetto esteriore. Troppo spesso non pensiamo però alla bellezza interiore, al piacere dell’anima. Dimentichiamo che la vera bellezza è quella che non mostriamo a tutti, è ciò che siamo dentro. Nelle frasi che DiLei ha scelto ci sono citazioni e aforismi famosi che ricordano proprio l’importanza della bellezza interiore e il suo significato:

L’unica bellezza duratura è la bellezza del cuore. (Gialal al-Din Rumi)

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

Chi sa scrutare solo l’effimera bellezza del corpo ignora l’eterna meraviglia dell’anima. (Antonio Aschiarolo)

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore. (Khalil Gibran)

Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza. (Socrate)

Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori, e là ti cercavo. E io, brutto, mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me e io non ero con te. (Sant’Agostino)

La parte migliore della bellezza è quella che nessuna immagine può esprimere. (P.C. Cast)

La bellezza non è chi sei all’esterno, sono la saggezza e il tempo che hai dato via per salvare un’altra anima in difficoltà come te. (Shannon L. Alder)

Sii sempre la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro. (Judy Garland)

La fontana della bellezza è il cuore e ogni pensiero generoso illustra le pareti della tua camera. (Francis Quarles)

Quando sei una bellissima persona all’interno, nulla al mondo può cambiarlo. La gelosia è il risultato della mancanza di fiducia in se stessi, autostima e accettazione di sé. La lezione: se non riesci ad accettare te stesso, sicuramente nessuno lo farà. (Sasha Azevedo)

La bellezza esteriore è la bellezza interiore resa visibile. (Paulo Coelho)

Concentrati sulla tua bellezza interiore. La bellezza esteriore attirerà le persone per te, la bellezza interiore le terrà alla tua presenza. (Robert Overstreet)

Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé. (Gustave Klimt)

La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso. (Coco Chanel)

Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

Ti amo perché sei bella, o sei bella perché ti amo? (Richard Rodgers)

La vera bellezza non è correlata al colore dei tuoi capelli o al colore dei tuoi occhi. La vera bellezza riguarda chi sei come essere umano, i tuoi principi, la tua bussola morale. (Ellen DeGeneres)

Era bellissima, ma non come quelle ragazze sulle riviste. Era bellissima, per come pensava. Era bellissima, per il bagliore nei suoi occhi quando parlava di qualcosa che amava. Era bellissima, per la sua capacità di far sorridere altre persone, anche se era triste. No, non era bella per qualcosa di così temporaneo come il suo aspetto. Era bellissima, nel profondo della sua anima. Lei è bella. (Francis Scott Fitzgerald)

Non è il tuo aspetto esteriore che dovresti abbellire, ma la tua anima, adornandola con opere buone. (Clemente Alessandrino)

Frasi sulla bellezza delle piccole cose semplici

La bellezza sta nelle piccole cose della vita, quei dolci gesti quotidiani che ti fanno sentire importante, che ti scaldando il cuore. A volte non si ha bisogno di grandi dimostrazioni d’affetto o d’amore, bastano dei momenti di pace e tenerezza: una cena a lume di candela, un mazzo di rose in regalo, un caffè portato a letto la mattina, un cioccolatino.

Sono queste le piccole cose belle della vita: un bacio, una carezza, parole dolci sono quanto di più bello una persona possa desiderare. Gesti all’apparenza piccoli, ma che possono avere un grande valore. Ecco alcune delle più belle frasi per celebrare la bellezza delle piccole cose:

Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. (Anna Frank)

Cerco di fare la cosa giusta al momento giusto. Possono essere solo piccole cose, ma di solito fanno la differenza tra vincere e perdere. (Kareem Abdul-Jabbar)

Quanti mesi, quante vite occorrono per scrivere una frase che uguaglia in potenza la bellezza delle cose. (Christian Bobin)

La bellezza di qualsiasi tipo, nel suo sviluppo supremo, eccita sempre l’anima sensibile fino alle lacrime. (Edgar Allan Poe)

Fai attenzione alle piccole cose, perché un giorno ti volterai e capirai che erano grandi. (Jim Morrison)

Non si presta mai abbastanza attenzione alle piccole cose della vita. Eppure, nella maggior parte dei casi, sono quelle che provocano i cambiamenti più importanti della nostra esistenza. La letteratura e il cinema ci riempiono la testa di grandi tragedie che stravolgono i destini dei protagonisti. Ma nella realtà, questi fulmini a ciel sereno prendono quasi sempre la forma di dettagli ridicoli. (Carl Aderhold)

Benedetti siano gli istanti,

e i millimetri, e le ombre

delle piccole cose. (Fernando Pessoa)

A volte, quando considero quali enormi conseguenze derivano dalle piccole cose, sono tentato di pensare che non esistano piccole cose. (Bruce Barton)

Le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti. (Paulo Coelho)

La vera grandezza consiste nell’essere grandi nelle piccole cose. (Samuel Johnson)

Le piccole cose hanno la loro importanza: è sempre per le piccole cose che ci si perde. (Fedor Michajlovic Dostoevskij)

Chiunque riesca a mantenere viva la capacità di vedere la bellezza nelle piccole cose non sarà mai infelice. (Rinaldo Sidoli)

Sono i piccoli dettagli che sono di vitale importanza. Le piccole cose fanno accadere grandi cose. (John Wooden)

Goditi le piccole cose, perché un giorno potresti voltarti indietro e capire che erano grandi. (Robert Breault)

La libertà consiste nell’esserepadrone della propria vita e nel fare poco conto delle ricchezze. (Platone)

Tutti i grandi cambiamenti sono semplici. (Ezra Pound)

Fai piccole cose ora; così le grandi cose verranno da te e chiederanno di essere fatte. (Proverbio Persiano)

Ciò che chiamiamo piccole cose sono semplicemente le cause di grandi cose. (Henri-Frédéric Amiel)

Frasi sulla bellezza della vita

Quanto è bella la vita, e quanto dovremmo imparare tutti ad apprezzarne ogni singolo giorno, ogni singolo istante. Ognuno di noi dovrebbe comprendere a fondo la bellezza della vita, rendersi conto di quanto sia importante, per trarne sempre il meglio. Tutti viviamo degli attimi negativi e tristi, ma è importante saperli superare e trovare quello che di bello la vita sa regalarci, dalle cose più semplici, alle più grandi gratificazioni che ha da offrirci.

Molto dipende da noi, dal modo che abbiamo di affrontare ogni singola giornata e di vedere le cose. Impariamo ad alzarci ogni mattina dal letto col sorriso, a guardarci allo specchio contenti, per affrontare la giornata con positività, cogliendo ciò che di più bello la vita da donarci. Leggi la selezione di frasi scelte da DiLei per te:

La vita è la più bella delle avventure, ma solo l’avventuriero lo scopre. (Gilbert Keith Chesterton)

Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato. A loro non si è svelata la bellezza della vita. (Boris Pasternak)

La vita è un brivido che vola via,

È tutto un equilibrio sopra la follia. (Vasco Rossi)

Una vita è un'opera d'arte. Non c'è poesia più bella che vivere pienamente. (Georges Clemenceau)

La vita non è forse più bella perché da un momento all’altro si può perderla? (Cesare Pavese)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj)

Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita. (Federico Fellini)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Non si può giudicare la bellezza della vita se non da quella della morte. (Lautréamont)

La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori. (Oriana Fallaci)

È così bello vivere, e la vita è così dolce che non può essere cattiva! (Émile Zola)

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. (Oscar Wilde)

La vita è un viaggio.

Le fermate migliori sono

le persone speciali. (Angelo De Pascalis)

Se la vivi è mezza eternità la vita. (Franco Arminio)

La vita è un dono meraviglioso, cerca di viverla intensamente senza sciuparne neppure un attimo. Solo allora capirai il gusto di ogni tua azione bella o brutta che sia! (Osho)

La vita solo allora è bella davvero, quando è ascensione. (Arturo Graf)

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. (Mark Twain)

La vita è splendida come un diamante, ma fragile come il vetro. (GK Chesterton)

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. (Oscar Wilde)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. (Dario Fo)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

Frasi sulla bellezza della natura

La natura che ci circonda è il più bel quadro che possiamo osservare: emozionanti tramonti, albe travolgenti, cieli stellati e mari profondi… questo e molto altro è quello che la natura mostra ai nostri occhi. A volte non serve un paesaggio mozzafiato per stupirci e farci sognare, ma anche le piccole cose più vicine a noi, come un fiore appena sbocciato o un animale che accudisce i suoi piccoli, scaldano il cuore.

O ancora, quanto sono belle le cime delle montagne innevate nelle prime giornate invernali, o la pioggia che cade e crea quell’inconfondibile melodia. Perdere il proprio sguardo per ammirare la bellezza della natura è una delle cose più emozionanti che un uomo possa fare, un momento unico che ognuno di noi si può regalare, per sognare a occhi aperti e rilassarsi. DiLei ha scelto le più belle frasi su questo tema, per insegnarci ad apprezzare quello che la natura ci dona ogni giorno:

Quando ammiro le meraviglie di un tramonto o la bellezza della luna, la mia anima si espande nel culto del Creatore. (Mahatma Gandhi)

Dammi un giardino profumato all’alba di bellissimi fiori in cui possa camminare indisturbato. (Walt Whitman)

Non c’è niente di più bello che la magnificenza dei boschi prima dell’alba. (George Washington Carver)

Studia la Natura, ama la Natura, stai vicino alla Natura. Non ti deluderà mai. (Frank Lloyd Wright)

Una delle prime condizioni di felicità è che il legame tra l’uomo e la natura non si rompa. (Lev Tolstoj)

Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. (Vincent Van Gogh)

I colori sono i sorrisi della natura. (Leigh Hunt)

Sedersi all’ombra, in una bella giornata, e guardare in alto verso le verdi colline lussureggianti, è il miglior riposo. (Jane Austen)

Un tocco di natura rende affine il mondo intero. (William Shakespeare)

La bellezza della Natura suscita in me questo sentimento; un sentimento non so se di gioia, di tristezza, di speranza, di disperazione, di dolore o di piacere. E quando arrivo a questo sentimento, mi fermo. Già lo conosco, non cerco di sciogliere il nodo, ma mi accontento di questa oscillazione. (Lev Tolstoj)

Frasi sulla bellezza delle donne

Un’infinità di scrittori, poeti, artisti e registi, nel corso degli anni, ha realizzato opere ispirandosi alla bellezza delle donne. Sono tanti gli aforismi che ne parlano, i racconti, i dipinti e addirittura i film e le opere che vogliono esaltare l’eleganza e la raffinatezza del gentil sesso.

Da sempre l’uomo è alla ricerca del segreto che si cela dietro alla bellezza delle donne, e non parliamo soltanto di un viso armonico, di un fisico mozzafiato, di abiti eleganti, capelli in ordine e trucco impeccabile, parliamo della bellezza quale qualità interiore, custodita nell’animo di ogni donna, e donata solo a chi lo merita. Vediamo alcune delle più profonde citazioni a riguardo: