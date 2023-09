Frasi sull’inizio di una nuova vita: la spinta che serve per ricominciare

Fonte: iStock Citazioni e aforismi sull'inizio di una nuova vita, per avere coraggio

Una persona che deve accettare il fallimento e metabolizzarlo, superarlo per andare avanti e ricominciare da capo, affronta uno dei momenti più complessi della sua vita. Ci vogliono forza, determinazione e coraggio per abbandonare qualcosa che non funziona – una relazione, un lavoro – e iniziare un nuovo cammino.

Si tratta di un passo importante e senza alcun dubbio difficile, ma spesso doveroso, di crescita. E allora, con questo articolo DiLei vuole fornirti uno strumento che può essere utile nei momenti di grande cambiamento e rinascita, delle frasi motivazionali per celebrare la voglia di andare avanti e ricominciare.

Frasi sull’inizio di una nuova avventura

Spesso la vita ci pone davanti delle situazioni di difficoltà oppure semplicemente dei grandi cambiamenti che possono essere rischiosi, è vero, ma anche molto costruttivi. Prima di intraprendere una nuova avventura, un momento di rinascita, ovviamente nessuno può sapere come andrà a finire. Come si dice: “Sai quello che lasci ma non sai quello che trovi”, ma a volte fa bene rischiare, abbandonare il vecchio – che ormai ci sta stretto, anche se è sicuro – e intraprendere una nuova strada.

Il cambiamento è crescita, ma spaventa, sempre e chiunque. È bene ricordare però che si tratta di un’occasione per conoscersi meglio, comprendere chi siamo realmente e che cosa desideriamo per il nostro futuro. Vediamo quindi alcune frasi sull’inizio di una nuova vita, che possono aiutarti ad affrontare una nuova avventura in maniera più leggera e consapevole:

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. (Cesare Pavese)

Il futuro dipende da ciò che fai oggi. (Mahatma Gandhi)

Cambiare è possibile, per tutti e sempre. (Don Tonino Bello)

Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. (Maya Angelou)

La vita appartiene ai viventi, e chi vive deve essere preparato ai cambiamenti. (Johann Wolfgang von Goethe)

Se vuoi che il presente sia diverso dal passato, studia il passato. (Baruch Spinoza)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Avremmo voluto, avremmo dovuto, avremmo potuto. Le parole più dolorose del linguaggio. (Jonathan Coe)

Negli ultimi 33 anni, mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare ciò che sto per fare oggi?” E ogni volta che la risposta è stata “No” per troppi giorni di fila, ho capito che bisognava cambiare qualcosa. (Steve Jobs)

Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. (C.S. Lewis)

Non puoi cambiare le circostanze, le stagioni o il vento, ma puoi cambiare te stesso. Questo è ciò che hai. (Jim Rohn)

Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno il futuro. (John Fitzgerald Kennedy)

Nessuna tromba squilla quando prendiamo le decisioni importanti della nostra vita. Il destino è silenzioso. (Agnes de Mille)

Tutti noi abbiamo grandi cambiamenti nella nostra vita che sono più o meno una seconda opportunità. (Harrison Ford)

La vita ci cambia tutti. Il mondo sembra un’enorme, orribile macina, nella quale a un capo entra tutto ciò che è fresco, luminoso e puro, ed esce vecchio inacidito e stazzonato dall’altra parte. (Jerome Klapka Jerome)

Hai mai pensato di andare via e non tornare mai più? Scappare e far perdere ogni tua traccia, per andare in un posto lontano e ricominciare a vivere, vivere una vita nuova, solo tua, vivere davvero. Ci hai mai pensato? (Luigi Pirandello)

L’unica costante della vita è il cambiamento. (Buddha)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. (Confucio)

Una persona che continua a cambiare è una persona che continua a vivere. (Virginia Woolf)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

Frasi sull’inizio di un cammino

Per cambiare la propria vita e iniziare un nuovo cammino ci vuole coraggio. È necessario guardare avanti, non fermarsi a rimuginare sul passato, su quello che poteva essere, sulle scelte sbagliate fatte e sui risultati non ottenuti.

Bisogna essere pronti a cambiare, a prendere in mano la propria vita, per affrontare un nuovo cammino in maniera consapevole e con audacia e forza di volontà, meglio ancora se sorretti dalle persone che ci vogliono bene e ci stanno vicine. Un piccolo aiuto te lo vuole dare anche DiLei, proponendoti alcune citazioni famose e frasi sull’inizio di una nuova vita:

Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi. (Roberto Benigni)

Anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio. Mi sono convinto che bisogna sempre contare solo su se stessi e sulle proprie forze, non attendersi niente da nessuno e quindi non procurarsi delusioni. (Antonio Gramsci)

Se incontrate un bivio, imboccatelo. (Yogi Berra)

È sempre possibile ricominciare, anche dalle macerie. (Papa Francesco)

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio. (Simone de Beauvoir)

L’unico limite alla nostra realizzazione di domani saranno i nostri dubbi di oggi. (Franklin D. Roosevelt)

È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)

Non c’è niente che non possa accadere oggi. (Mark Twain)

Il modo migliore per prepararsi alla vita è iniziare a viverla. (Elbert Hubbard)

L’arte più potente della vita è fare del dolore un talismano che cura. Una farfalla rinasce, fiorita in una festa di colori. (Frida Kahlo)

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. (George Eliot)

Frasi sui nuovi inizi

Ogni nuovo inizio richiede un grande sforzo, e la voglia di cambiare. Ma bisogna sempre ricordare che qualsiasi nuova avventura vale la pena di essere vissuta.

Per affrontare al meglio il cambiamento, bisogna essere in grado di far tesoro delle esperienze passate e vivere il nuovo inizio con entusiasmo e forza, sorretti dall’amore e dalla gioia di chi ci sta a fianco. Solo noi siamo gli artefici del nostro futuro e dobbiamo lavorare per fare in modo che sia pieno di soddisfazioni ed eventi che ci rendano orgogliosi. Ecco alcuni pensieri per affrontare il cambiamento:

Ogni momento è un nuovo inizio. (T. S. Eliot)

L’inizio è la parte più importante del lavoro. (Platone)

Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere, della magia. (Goethe)

Fai le cose difficili quando sono facili, e inizia le grandi cose quando sono piccole. Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un singolo passo. (Lao Tzu)

L’unica gioia al mondo è cominciare. E bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Quando manca questo senso – prigione, malattia, abitudine, stupidità, – si vorrebbe morire. (Cesare Pavese)

Nell’eternità tutto è inizio, mattino profumato. (Elias Canetti)

Molti di noi passano la vita come dei falliti, perché siamo in attesa del ‘momento giusto’ per iniziare a fare qualcosa di utile. Non aspettare. Il momento non potrà mai essere quello ‘giusto’. Inizia dove ti trovi, e lavora con qualsiasi strumento tu possa avere a disposizione, e troverai migliori strumenti mentre stai proseguendo. (Napoleon Hill)

Nella vita non esistono che gli inizi. (Madame de Staël)

Tutto è già cominciato prima, la prima riga della prima pagina di ogni racconto si riferisce a qualcosa che è già accaduto fuori dal libro. (Italo Calvino)

A questo mondo tutto quello che ha un inizio ha anche una fine. (Dal film Matrix Revolution)

Quando parti per i tuoi viaggi è importante tenere a mente che quando una cosa finisce, un’altra avrà un inizio. (Dal film Qualcosa di speciale)

Perché nella vita non riusciamo mai a identificare il momento preciso in cui un amore comincia, ma ci accorgiamo così bene del momento in cui finisce? (Dal film Pazzi a Beverly Hills)

L’inizio è sempre oggi. (Mary Shelley)

Nel momento in cui noi cominciano a cercare l’amore, l’amore comincia a cercare noi. (Paulo Coelho)

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Un nuovo principio è una fonte inesauribile di nuove vedute. (Marchese di Vauvenargues)

Solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio. (Lao Tzu)

Su di un cerchio ogni punto d’inizio può anche essere un punto di fine. (Eraclito)

Le più belle frasi sul cambiamento

Di seguito troverai una deliziosa raccolta di aforismi sul cambiamento, realizzata per te da DiLei, frasi motivazionali che possono stimolarti e aiutarti a ritrovare la serenità per affrontare un nuovo inizio in maniera gioiosa e consapevole.

La paura del nuovo è normale, fa parte di ogni essere umano. Serve una buona dose di coraggio per sfidare i propri limiti e accogliere ogni nuova opportunità: