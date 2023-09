Le frasi più divertenti per affrontare l’inizio della scuola con il sorriso

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Settembre è il mese dei grandi inizi, ma c’è sempre un po’ di malinconia: l’estate sta per finire, e con essa il divertimento di lunghe giornate spensierate, trascorse al mare o con gli amici. La scuola sta per ricominciare, per bambini e ragazzi è un’emozione enorme – che presto si tramuterà in noia, nell’attesa che anche quest’anno si concluda e torni di nuovo la stagione calda.

Insomma, il rientro a scuola è sempre un mix di sensazioni che è difficile da spiegare, ma che in fondo tutti abbiamo provato. E ce le ricordiamo benissimo, impossibile dimenticarle. Oggi le riviviamo con i nostri figli, accompagnandoli in questo affascinante percorso che li introdurrà alla vita adulta. Su DiLei abbiamo raccolto le più belle frasi divertenti sul primo giorno di scuola, per ricominciare alla grande con un sorriso sulle labbra.

Frasi divertenti sull’inizio della scuola

Per bimbi e ragazzi, passato il primo momento di emozione, tornare a scuola è una vera agonia. D’altra parte, come non capirli? Dormire fino a tardi la mattina, giocare tutto il tempo con gli amici e poi andare al mare con mamma e papà: chi non vorrebbe vivere sempre così? Per i genitori, invece, è un vero sollievo, un momento che attendono con ansia. Ecco le frasi più divertenti sull’inizio della scuola.

Il primo giorno di scuola, assicurati di conoscere la combinazione del tuo armadietto. (Jordan Francis)

Se pensi che i tuoi insegnanti siano severi, aspetta di avere un capo. (Bill Gates)

Puoi trascinare il mio corpo a scuola, ma il mio spirito si rifiuta di andare. (Bill Watterson)

Non c’è niente di più orribile sulla terra destinato a persone innocenti come la scuola. (George Bernard Shaw)

Il primo giorno di scuola: il giorno in cui inizia il conto alla rovescia per l’ultimo giorno di scuola. (Anonimo)

Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma. (Diego Abatantuono)

Primo giorno di scuola! Svegliati, andiamo! È il primo giorno di scuola! (Alla ricerca di Nemo)

Oggi è il primo giorno del resto della tua vita. (Charles Dederich)

È una delle mie stagioni preferite dell’anno: il ritorno a scuola. (Dana Perino)

Il primo giorno di scuola è sempre una sfilata di moda. Il resto dell’anno scolastico? Un pigiama party. (Anonimo)

Svegliare i tuoi figli per andare a scuola il primo giorno dopo una pausa è divertente quasi quanto lo è stato farli nascere. (Jenny McCarthy)

Frasi ironiche per il ritorno a scuola

I bimbi capiscono in fretta: la scuola li accompagnerà per tanti, lunghissimi anni di noiose lezioni, compiti difficili ed esami per cui dovranno prepararsi con ansia. Non resta dunque che prenderla con un pizzico di ironia, sapendo che in fondo questi sono gli anni migliori, e che non torneranno mai più. Leggiamo insieme alcune splendide frasi simpatiche per sorridere in attesa del ritorno a scuola.

L’istruzione può darti l’unica cosa che conta davvero nel mondo di oggi: un parcheggio assegnato. (Gene Perret)

La scuola è molto simile alla carta igienica. Ti mancherà solo quando non c’è più. (Anonimo)

Ho detto che la scuola inizia domani. Non ho detto che sarei stata lì. (Kim Harrison)

Il primo giorno di college ti preoccuperai di come farai all’interno della scuola, e l’ultimo giorno di college ti chiederai cosa farai al di fuori della scuola. (Amit Kalantri)

I miei genitori erano talmente poveri che quando andavo a scuola non solo mi compravano i libri usati, ma addirittura i diari usati. Il primo giorno di scuola avevo già i compiti per tutto l’anno. (Mario Zucca)

È ora di alzarsi. Tempo di scuola! Apri gli occhi! (Tammie Jones)

Per i tipi esigenti come me, decidere dove sedersi il primo giorno di scuola può essere drammatico. Un passo falso e trascorrerai un anno intero accanto a un completo idiota. (Diario di una schiappa)

Se non ci fossero le scuole che allontanano i bambini da casa per una parte del tempo, i manicomi sarebbero pieni di madri. (Edgar W. Howe)

Puoi portare un ragazzo a scuola, ma non puoi farlo pensare. (Elbert Hubbard)

Nulla è più emozionante del primo giorno di scuola. Me lo ricordo: era già dal 23 luglio che facevano la disinfestazione per i topi, avevano vinto i topi e ce ne erano alcuni grossi come cammelli. (Giobbe Covatta)

La strada verso la libertà – qui e ovunque sulla terra – inizia in classe. (Hubert H. Humphrey)

Iniziare un nuovo lavoro fa sempre paura. È un po’ come il primo giorno di scuola. (Sean Maher)

Frasi di auguri per chi inizia scuola

È vero, mamme e papà non vedono l’ora che la scuola ricominci, per poter trascorrere qualche ora senza urla per casa, senza sentirsi chiamare in continuazione, senza dover correre da una parte all’altra. Ma è impossibile trattenere una lacrimuccia quando i bimbi, con le loro enormi cartelle sulle spalle, si avviano verso il futuro. Ecco allora qualche splendida frasi di auguri per chi inizia la scuola, da dedicare ai nostri figli in questo momento così speciale.

Le campanelle delle scuole suonano forti e chiare: le vacanze sono finite, la scuola è iniziata. (Winifred C. Marshal)

Sei partito per posti fantastici. Oggi è il tuo giorno. (Dr. Seuss)

Ho sempre amato il primo giorno di scuola più dell’ultimo giorno di scuola. I primi sono i migliori, perché sono gli inizi. (Jerry Han)

Tutti i bambini iniziano la loro carriera scolastica con un’immaginazione brillante, una mente fertile e la volontà di correre dei rischi con ciò che pensano. (Ken Robinson)

Ogni giorno è il primo giorno di scuola. (Dottor Edoardo Zeloni Magelli)

Il primo giorno di scuola, devi stare molto attento a dove ti siedi. Entri in classe e metti le tue cose su un vecchio banco, e subito dopo l’insegnante dice: “Spero vi piaccia dove siete seduti, perché questi sono i vostri posti permanenti”. (Jeff Kinney)

Settembre settembrino, matura l’uva e si fa il vino, matura l’uva moscatella, scolaro, prepara la cartella! (Gianni Rodari)

È bello imparare, nessuno potrà mai portartelo via. (Estelle Okeon)

L’inizio è la parte più importante dell’opera. (Platone)

Un nuovo anno scolastico significa nuovi inizi, nuove avventure, nuove amicizie e nuove sfide. La lavagna è pulita e tutto può succedere. (Denise Witmer)

Il giorno più importante nell’istruzione di una persona è il primo giorno di scuola, non quello della laurea. (Harry Wong)

Impara più che puoi finché sei giovane, perché la vita poi diventa troppo impegnativa. (Dana Stewart Scott)

Chi apre la porta di una scuola, chiude quella di una prigione. (Victor Hugo)

Frasi canzoni per il primo giorno di scuola

Il rientro a scuola non è sempre facile, possiamo allora accompagnarlo ad un po’ di buona musica per rendere più allegri questi momenti. Ci sono molte canzoni, italiane e straniere, che parlano proprio della scuola: abbiamo scelto alcuni versi molto famosi, da canticchiare insieme per prepararsi al grande giorno. Sarà molto più divertente affrontare così il nuovo anno scolastico.

Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova

Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me, che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

(Prima di ogni cosa, Fedez)

Con un grado al braccio ed anni solo sei

Salutano la mamma ed il papà

Poi chissà, poi chissà che avverrà

Il primo giorno di scuola

Ti mancherà la parola

Dall’emozione non sai che cosa far

È un’avventura che non potrai dimenticar

(Il primo giorno di scuola, Quartetto Cetra)

Con un grado al braccio ed anni solo sei Salutano la mamma ed il papà Poi chissà, poi chissà che avverrà Il primo giorno di scuola Ti mancherà la parola Dall’emozione non sai che cosa far È un’avventura che non potrai dimenticar (Il primo giorno di scuola, Quartetto Cetra) Rock, rock, rock, rock, rock ‘n’ roll high school

Well, I don’t care about history

Rock, rock, rock ‘n’ roll high school

‘Cause that’s not where I wanna be

Rock, rock, rock ‘n’ roll high school

I just wanna have some kicks

I just wanna get some chicks

[Rock, rock, rock, rock, rock ‘n’ roll high school

Non mi importa niente della storia

Rock, rock, rock ‘n’ roll high school

Perché non è qui che voglio stare

Rock, rock, rock ‘n’ roll high school

Voglio solo divertirmi un po’

Voglio solo trovare qualche ragazza]

(Rock ‘n roll high school, The Ramones)

Well, I don’t care about history Rock, rock, rock ‘n’ roll high school ‘Cause that’s not where I wanna be Rock, rock, rock ‘n’ roll high school I just wanna have some kicks I just wanna get some chicks [Rock, rock, rock, rock, rock ‘n’ roll high school Non mi importa niente della storia Rock, rock, rock ‘n’ roll high school Perché non è qui che voglio stare Rock, rock, rock ‘n’ roll high school Voglio solo divertirmi un po’ Voglio solo trovare qualche ragazza] (Rock ‘n roll high school, The Ramones) Up in the morning and out to school

The teacher is teaching the golden rule

American history and practical math

You studying hard and hoping to pass

Working your fingers right down to the bone

And the guy behind you won’t leave you alone

[Mi sveglio la mattina e vado a scuola

La maestra sta insegnando la regola d’oro

Storia americana e matematica pratica

Studi duramente e speri di passare

Rovinandoti le dita fino alle ossa

E il ragazzo dietro di te non ti lascia in pace]

(School days, Chuck Berry)

Frasi simpatiche sulla scuola

Non c’è dubbio sul fatto che la scuola sia una vera noia, tra lunghe lezioni e interrogazioni a cui non si può proprio trovare scampo. Bisogna allora guardare il lato positivo: ecco alcune frasi simpatiche per affrontare il nuovo anno scolastico con la giusta dose di divertimento, e magari trovare anche qualcosa di buono tra i banchi e le tante pagine da studiare.

Impariamo tutti attraverso l’esperienza, ma alcuni di noi devono frequentare anche una scuola estiva. (Peter De Vries)

Il periodo della scuola credo sia il più infelice dell’intero arco dell’esistenza umana. È pieno di compiti noiosi e incomprensibili, avvisi nuovi e spiacevoli, violazioni brutali del buon senso e della comune decenza. (H. L. Mencken)

Rispetta i tuoi genitori. Hanno affrontato la scuola senza Google. (Anonimo)

Un buon insegnante deve conoscere le regole. Un buon alunno, le eccezioni. (Martin H. Fischer)

La scuola è il periodo durante il quale vieni istruito da chi non conosci, su cose che non vuoi sapere. (G.K. Chesterton)

Quando un insegnante chiama un ragazzo con il suo nome intero, significano guai. (Mark Twain)

I ragazzi al giorno d’oggi si lamentano perché vanno a scuola la mattina. Quando ero piccolo si andava dalla mattina alla sera anche la domenica. E il lunedì due volte. Però ci hanno insegnato tutto della vita: l’ettolitro e il decametro. Io non ho mai visto sull’autostrada un cartello con scritto. “Autogrill a 10 decametri”. (Francesco Salvi)

La scuola è il luogo in cui ti trovi quando i tuoi genitori non possono più tenerti e l’industria non può ancora accoglierti. (John Updike)

Se i Romani fossero stati obbligati a imparare il latino, non avrebbero mai trovato il tempo di conquistare il mondo. (Heinrich Heine)

Scuola: inculcare l’incomprensibile nell’indifferenza dell’incompetente. (John Maynard Keynes)

La scuola dovrebbe essere un luogo bellissimo. Così bello che i bambini disobbedienti, per punizione, il giorno dopo dovrebbero essere chiusi fuori dalla scuola. (Oscar Wilde)

Una volta la scuola era semplice. Campanella, lavagna, lezione, promozione o bocciatura. Adesso è un labirinto di funzioni, acronimi, corsi, riunioni, competenze digitali, coding attraverso cui è difficile vedere. (Fabrizio Caramagna)

Odio la scuola. Mi fa impazzire. Appena imparo una cosa, vanno avanti con qualcos’altro. (Sally Brown)

Tutto quello che non so l’ho imparato a scuola. (Leo Longanesi)

Frasi profonde sulla scuola

Al di là di ogni scherzo, la scuola è uno dei cardini fondamentali della nostra vita. Ci accompagna sin dai primi passi nel mondo degli adulti, rendendoci pronti ad affrontare ciò che poi ci attende là fuori, con il suo carico di impegni, delusioni e difficoltà. Naturalmente, tra i banchi di scuola c’è molto di più che qualche tabellina da imparare a memoria e le noiose lezioni di geografia. È in quegli anni che germoglia il seme della nostra istruzione, e queste splendide frasi ce lo ricordano.