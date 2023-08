Calendario scolastico 2023-2024: quando si inizia regione per regione, ponti e festività

Fonte: IPA Calendario scolastico 2023-2024

Il calendario scolastico 2023-2024 è un argomento di grande rilevanza per studenti, insegnanti e famiglie di tutta Italia. L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito le linee guida fondamentali, ma è nelle delibere delle singole regioni che si concretizzano le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola, nonché le pause festive e vacanze lunghe. Questo significa che le famiglie di ogni angolo del paese, ora che ricomincia la scuola, dovranno fare i conti con una pianificazione che può variare notevolmente da una regione all’altra. Oltre alle date scolastiche, vale la pena dare uno sguardo alle festività nazionali che scandiscono l’anno, momenti di chiusura in cui tutte le scuole sono ferme per celebrare importanti ricorrenze. Ecco quindi in dettaglio il calendario scolastico 2023-2024, regione per regione, con le principali festività e alcune considerazioni utili per una pianificazione efficace.

Festività Nazionali

Prima di addentrarci nelle sfumature regionali del calendario scolastico, vale la pena sottolineare le festività nazionali, quei giorni in cui le scuole restano chiuse in tutta Italia. Tra queste spiccano il 1° novembre, giorno di Tutti i Santi, l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione, il 25 e 26 dicembre per il Natale e Santo Stefano, il 1° gennaio per Capodanno, il 6 gennaio per l’Epifania, il 31 marzo e 1° aprile per la Pasqua, il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 1° maggio per la Festa del Lavoro, e il 2 giugno per la Festa nazionale della Repubblica. Questi giorni rappresentano pause importanti durante l’anno, in cui le famiglie possono trascorrere del tempo insieme e partecipare alle celebrazioni.

Calendario Scolastico Regionale: una pianificazione variabile

Una delle peculiarità del sistema scolastico italiano è la gestione regionale del calendario. Ogni regione ha la sua autonomia nel definire il proprio calendario scolastico, determinando le date di inizio e fine dell’anno, le vacanze natalizie, le pause di carnevale e quelle pasquali. Questo significa che le famiglie dovranno tener conto delle specificità regionali per organizzare al meglio la routine di studio dei propri figli. Prendiamo in considerazione alcune regioni italiane e le loro date salienti.

Lombardia

Nella regione Lombardia, secondo il calendario scolastico 2023-2024 l’anno scolastico inizia il 12 settembre e termina l’8 giugno. Le vacanze natalizie si estendono dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di carnevale sono fissate per il 12 e 13 febbraio. Le vacanze pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile. Queste date offrono agli studenti lombardi un calendario ricco di momenti di riposo e di impegno.

Valle d’Aosta

Nella Valle d’Aosta, il primo giorno di scuola è il 11 settembre, mentre l’ultimo è il 6 giugno. Le vacanze natalizie iniziano il 24 dicembre e si estendono fino al 7 gennaio. Il periodo di carnevale è previsto per il 12-14 febbraio, e le vacanze pasquali vanno dal 28 marzo al 1 aprile. La regione concede anche alcune pause aggiuntive, come il 9 dicembre, il 30 e 31 gennaio e il 26 e 27 aprile.

Provincia di Bolzano

Nella Provincia di Bolzano, gli studenti rientrano in classe il 5 settembre e l’anno scolastico si conclude il 14 giugno. Le vacanze di Natale durano dal 23 dicembre all’8 gennaio, mentre quelle pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile. In questa regione, le vacanze di carnevale sono più lunghe, dal 10 al 18 febbraio.

Trentino

La regione Trentino prevede l’inizio delle lezioni il 11 settembre e la conclusione il 11 giugno. Le vacanze di Natale vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio. Le pause pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile. Il periodo di carnevale è ampio, dal 8 al 13 febbraio. Alcune giornate di pausa extra sono previste il 1° novembre e il 9 dicembre.

Sicilia

In Sicilia, secondo il calendario scolastico 2023-2024 il primo giorno di scuola è il 13 settembre e l’ultimo è l’8 giugno. Le vacanze di Natale si estendono dal 23 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile. La regione prevede anche una pausa il 2 novembre, in occasione della festa dei morti.

Toscana

La Toscana fa partire l’anno scolastico il 15 settembre, concludendo l’8 giugno. Le vacanze di Natale durano dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile.

Emilia Romagna

Nell’Emilia Romagna, le lezioni iniziano il 15 settembre e terminano il 6 giugno. Le vacanze natalizie sono previste dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali si estendono dal 28 marzo al 2 aprile. La regione concede anche una pausa il 2 novembre.

Molise

Nel Molise, il primo giorno di scuola è il 14 settembre e l’ultimo è l’8 giugno. Le vacanze di Natale vanno dal 23 dicembre al 5 gennaio. Il carnevale è celebrato con una pausa dal 12 al 14 febbraio. Le vacanze pasquali sono fissate dal 28 marzo al 2 aprile. In questa regione, gli studenti possono beneficiare di ulteriori ponti il 2 novembre, il 9 dicembre e il 29-30 aprile.

Friuli Venezia Giulia

Nel Friuli Venezia Giulia, il primo giorno di scuola è il 13 settembre e l’ultimo è l’8 giugno. Le vacanze di Natale durano dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali vanno dal 12 al 14 febbraio.

Lazio

Nel Lazio, secondo il calendario scolastico 2023-2024 le lezioni iniziano il 15 settembre e terminano l’8 giugno. Le vacanze di Natale si estendono dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile.

Campania

In Campania, l’anno scolastico inizia il 13 settembre e termina l’8 giugno. Le vacanze di Natale durano dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali vanno dal 28 marzo al 2 aprile. Una pausa di carnevale è prevista il 12-13 febbraio.

Marche

Nelle Marche, il primo giorno di scuola è il 13 settembre e l’ultimo è il 6 giugno. Le vacanze di Natale vanno dal 24 dicembre al 7 gennaio. Le vacanze pasquali si estendono dal 28 marzo al 2 aprile. Gli studenti possono anche godere di alcune giornate di pausa extra, come il 3 novembre, il 4 novembre, il 9 dicembre, il 26 aprile e il 27 aprile.

Veneto

Nel Veneto, il primo giorno di scuola è il 13 settembre e l’ultimo è l’8 giugno. Le vacanze di Natale durano dal 23 dicembre al 5 gennaio. Il periodo di carnevale va dal 12 al 14 febbraio. Le vacanze pasquali sono previste dal 28 marzo al 2 aprile. Gli studenti possono beneficiare di ulteriori ponti il 26 e 27 aprile, il 9 dicembre.