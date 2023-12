Saldi invernali 2024: il calendario regione per regione

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

E’ giunto quel momento dell’anno che tutti e tutte attendiamo con trepidazione: i saldi invernali 2024! Dopo le vacanze natalizie, è tempo di dedicarsi al piacere dello shopping, approfittando di offerte e sconti irresistibili. In un contesto economico segnato da inflazione e incertezze, i saldi rappresentano un’opportunità unica per rinnovare il guardaroba, trovare quell’accessorio tanto desiderato o semplicemente concedersi un piccolo lusso a un prezzo vantaggioso.

Quando iniziano i saldi invernali 2024?

La stagione dei saldi invernali 2024 varia da regione a regione. La maggior parte delle regioni italiane dà il via alla stagione degli sconti venerdì 5 gennaio, proprio alla vigilia dell’Epifania. Questo periodo di sconti, quindi, si apre con diverse date regionali, offrendo a tutti noi la possibilità di pianificare al meglio le nostre sessioni di shopping. Nel 2023, il caldo anomalo registrato in ottobre e nei primi giorni di novembre ha portato alcune associazioni a richiedere uno slittamento dei saldi invernali.

In vista dei saldi invernali 2024, è fondamentale tenere a mente alcuni consigli per un’esperienza di acquisto sicura e soddisfacente. Confcommercio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una serie di suggerimenti utili sia per i commercianti sia per i consumatori. Tra questi, spicca la questione dei cambi: generalmente, la possibilità di cambiare un capo acquistato è a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Inoltre, è importante ricordare che la prova dei capi non è un obbligo, e che i pagamenti cashless sono sempre più favoriti.

Un altro aspetto fondamentale da considerare durante i saldi invernali 2024 riguarda l’etichettatura e l’indicazione dei prezzi. Secondo Confcommercio, i capi in saldo devono essere stagionali o di moda e soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. Inoltre, ogni negoziante è tenuto a indicare chiaramente il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

Saldi regione per regione

I saldi invernali 2024 rappresentano un momento attesissimo in Italia, sia per gli appassionati di shopping che per coloro che cercano occasioni vantaggiose per rinnovare il guardaroba o acquistare articoli di vario genere. Questo periodo offre anche l’opportunità ideale per visitare alcune delle più belle città italiane, combinando il piacere dello shopping con quello del turismo. Nel 2024, ogni regione ha stabilito date specifiche per l’inizio e la fine dei saldi, permettendo così ai visitatori e ai residenti di pianificare al meglio i propri acquisti. Di seguito è riportato il calendario aggiornato con le date dei saldi invernali per il 2024 in Italia:

Abruzzo : 5 Gennaio – (Per 60 giorni)

: 5 Gennaio – (Per 60 giorni) Basilicata : 5 Gennaio – 2 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 2 Marzo 2024 Provincia di Bolzano : 5 Gennaio – 18 Febbraio 2024

: 5 Gennaio – 18 Febbraio 2024 Calabria : 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024

: 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024 Campania : 5 Gennaio – 2 Aprile 2024

: 5 Gennaio – 2 Aprile 2024 Emilia-Romagna : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Friuli Venezia Giulia : 5 Gennaio – 31 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 31 Marzo 2024 Liguria : 5 Gennaio – 18 Febbraio 2024

: 5 Gennaio – 18 Febbraio 2024 Lazio : 5 Gennaio – 15 Febbraio 2024

: 5 Gennaio – 15 Febbraio 2024 Lombardia : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Marche : 5 Gennaio – 1 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 1 Marzo 2024 Molise : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Piemonte : 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024

: 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024 Puglia : 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024

: 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024 Sardegna : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Sicilia : 2 Gennaio – 15 Marzo 2024

: 2 Gennaio – 15 Marzo 2024 Toscana : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Provincia di Trento : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Umbria : 5 Gennaio – 5 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 5 Marzo 2024 Valle d’Aosta : 5 Gennaio – 31 Marzo 2024

: 5 Gennaio – 31 Marzo 2024 Veneto: 5 Gennaio – 28 Febbraio 2024

I saldi invernali 2024 sono un’occasione imperdibile per rinnovare il nostro stile e approfittare delle migliori offerte. Con il calendario regione per regione e i consigli per un acquisto sicuro, siete pronte e pronti a immergervi nella gioia dello shopping! Ricordate, tuttavia, di fare acquisti consapevoli e di godere appieno di questa esperienza.