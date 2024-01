Saldi invernali 2024, Marche: calendario e regole

Come in tutta Italia, le svendite invernali del 2024 iniziano anche nelle Marche: ecco quando

Con l’arrivo del nuovo anno, inizia una delle stagioni più attese dagli amanti dello shopping: quella dei saldi invernali. In Italia, questo periodo rappresenta un’opportunità unica per acquistare capi di abbigliamento, accessori e articoli per la casa a prezzi scontati, rinnovando il proprio guardaroba senza dover spendere più del dovuto. Da nord a sud, la caccia alle offerte parte da gennaio. Ecco il calendario dei saldi 2024 nelle Marche.

Quando iniziano i saldi invernali 2024 nelle Marche

I saldi invernali in Italia non sono solo un modo per risparmiare, ma anche un’ottima occasione per pianificare qualche viaggio fuoriporta o per organizzare un pomeriggio all’insegna dello shopping post natalizio. Per chi volesse approfittare degli sconti nelle Marche, la data da segnare è il 5 gennaio.

Secondo l’ordinanza regionale, infatti, nelle Marche, come nella gran parte delle regioni italiane ad eccezione della Valle D’Aosta, l’inizio degli sconti è previsto per il giorno antecedente l’Epifania e proseguirà fino al primo marzo. Quasi due mesi per trovare i prodotti e gli indumenti perfetti per rinnovare casa e guardaroba, senza rinunciare al risparmio.

Saldi invernali 2024: regole per un acquisto sicuro

Per massimizzare l’esperienza di shopping durante i saldi invernali, è importante pianificare con cura e adottare alcune strategie vincenti per scovare le offerte che fanno per noi. Cercare online quello che ci piacerebbe comprare, fare una lista dei prodotti e dei negozi che vorremmo visitare sono tutte ottime strategie per non partire impreparati. In più è importante ricordare che i ribassi sono previsti dal 30 al 70% già nei primi giorni di inizio dei saldi: il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo di partenza, lo sconto e il prezzo finale.

Per ciò che riguarda la possibilità di cambiare un prodotto dopo averlo comprato in saldo, la scelta è a discrezione del negoziante, tolti casi di prodotti danneggiati o non conformi. I prodotti possono essere pagati con carta di credito, che devono essere sempre accettate favorendo così i pagamenti cashless.

Da non dimenticare anche le opportunità fornite dai saldi online: grazie ai codici sconto, alla registrazione alle newsletter dei negozi online che amiamo di più e alle moltissime app di shopping, è possibile approfittare della stagione dei saldi anche da casa, seduti comodamente sul nostro divano.

Il calendario completo dei saldi invernali 2024

Per organizzare meglio il proprio shopping invernale e sfruttare il periodo dei saldi seguendo il loro inizio e fine in tutte le parti d’Italia, ecco il calendario dei saldi invernali 2024 regione per regione: