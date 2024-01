Saldi invernali 2024, Puglia: calendario e regole

Secondo le stime di Confcommercio ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi

Fonte: IPA I saldi invernali 2024

Al via la stagione dei saldi invernali. La data di partenza in Puglia è quella del 5 gennaio. A stabilirlo la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, che, accogliendo le richieste della maggioranza delle associazioni di categoria, ha confermato la data già prevista per l’avvio delle vendite di fine stagione.

Quando iniziano i saldi invernali 2024 in Puglia

La richiesta di posticipo avanzata da Confesercenti non è stata accolta: l’associazione aveva proposto uno slittamento della data, alla luce delle condizioni meteorologiche delle ultime settimane che, con il prolungato bel tempo, hanno di fatto bloccato le vendite di capi invernali. Niente di fatto: anche in Puglia, come nella maggior parte delle Regioni italiane, i saldi partiranno ufficialmente venerdì 5 gennaio. L’invito aveva ottenuto il sostegno dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, insieme all’assessore Delli Noci, fatto portavoce dell’istanza al tavolo della Conferenza delle Regioni.

Quest’ultima, però, ha confermato il mantenimento della data prevista nell’accordo relativo agli Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di partenza delle vendite di fine stagione, approvato a marzo 2011, che determina la data dell’inizio dei saldi invernali, il primo giorno feriale precedente all’Epifania.

I consumatori possono aspettarsi una vasta gamma di sconti, con ribassi dal 30% al 70%. Sconti che interesseranno il settore dell’abbigliamento e non solo. L’occasione durerà 45 giorni, permettendo a chiunque di pianificare con attenzione i propri acquisti e di beneficiare di offerte convenienti su una varietà di prodotti, sempre con un occhio attento per evitare truffe ed incomprensioni. In Puglia il periodo degli sconti andrà avanti fino al 28 febbraio 2024.

Saldi invernali 2024: il calendario Regione per Regione

Il calendario dei saldi invernali 2024, Regione per Regione:

Valle d’Aosta: 3 gennaio

Lombardia: 5 gennaio

Abruzzo: 5 gennaio

Basilicata: 5 gennaio

Calabria: 5 gennaio

Campania: 5 gennaio

Emilia-Romagna: 5 gennaio

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio

Lazio: 5 gennaio

Liguria: 5 gennaio

Marche: 5 gennaio

Molise: 5 gennaio

Piemonte: 5 gennaio

Puglia: 5 gennaio

Sardegna: 5 gennaio

Sicilia: 5 gennaio

Toscana: 5 gennaio

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio

Umbria: 5 gennaio

Veneto: 5 gennaio

Saldi invernali 2024: guida all’acquisto sicuro

Per saldi chiari e sicuri la Federazione Moda Italia-Confcommercio ha stilato delle regole di base che è utile conoscere, considerando che negli ultimi anni le multe dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette sono raddoppiate da 5 a 10 milioni.

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.