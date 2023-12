Saldi invernali 2024, Sicilia: calendario e regole

Tutto pronto per i saldi invernali 2024: ecco le date e le regole per lo shopping scontato in Sicilia

Fonte: iStock Saldi 2024

Come ogni inizio d’anno che si rispetti, anche in questo gennaio 2024 possiamo iniziare a tenerci pronti per i saldi invernali. Un momento perfetto per scovare qualche prodotto utile a dei prezzi molto vantaggiosi. Anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, quest’anno gli sconti partiranno dal 5 gennaio 2024. Una data prevista nell’accordo relativo agli “indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, che decreta il giorno prima dell’Epifania l’inizio della stagione dei grandi sconti.

Quando iniziano i saldi invernali in Sicilia

A gennaio parte la stagione dei saldi invernali. Un momento attesissimo in Italia, che mixa la voglia di rinnovare il proprio guardaroba con occasioni vantaggiose, magari approfittando delle feste per organizzare un viaggio in qualche città. In Sicilia, come in gran parte dell’Italia ad eccezione della Valle D’Aosta, i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio 2024, il giorno prima della festa dell’Epifania.

L’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo ha firmato il decreto che indica le date dei saldi di fine stagione e delle vendite promozionali per gli anni 2024 e 2025. Una scelta, spiega Renato Schifani, presidente della regione Sicilia, ragionata e condivisa: “Ho ascoltato i numerosi rappresentanti degli operatori siciliani e la scelta di uniformarsi alle linee nazionali è stata condivisa. Diamo così respiro al mondo del commercio e siamo convinti che questo potrà consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto.” I saldi invernali partiranno quindi il 5 gennaio 2024 e termineranno il 15 marzo 2024. Per ciò che riguarda le vendite promozionali, invece, i negozianti della regione Sicilia hanno la possibilità di effettuarle in qualsiasi periodo dell’anno.

Saldi invernali 2024: regole per un acquisto sicuro

Per far sì che il periodo dei saldi sia un momento di acquisto sicuro, la Federazione Moda Italia-Confcommercio ha stilato delle regole di base riguardo a cambi, pagamenti e indicazioni del prezzo dei prodotti.

Saranno previsti ribassi dal 30 al 70% già nei primi giorni di inizio dei saldi: i prodotti in vendita devono essere suscettibili di notevole deprezzamento: inoltre, il negoziante ha l’obbligo di indicare sul cartellino il prezzo di partenza, lo sconto e il prezzo finale. Per ciò che riguarda la possibilità di cambiare un prodotto dopo averlo comprato in saldo, la scelta è a discrezione del negoziante, tolti casi di prodotti danneggiati o non conformi. I prodotti possono essere pagati con carta di credito, che devono essere sempre accettate favorendo così i pagamenti cashless.

Il calendario completo dei saldi invernali 2024

Per organizzare meglio il proprio shopping invernale e sfruttare il periodo dei saldi seguendo il loro inizio e fine in tutte le parti d’Italia, ecco il calendario dei saldi invernali 2024 regione per regione: