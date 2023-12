Saldi invernali, consigli per gli acquisti e i must have

I saldi stanno per arrivare: come districarsi nella giungla delle offerte e quali capi preferire?

Fonte: 123RF Come fare acquisti consapevoli in saldo

Finalmente sono arrivati i saldi! Ora potremo tornare in negozio e vedere se, dopo gli acquisti di Natale, è rimasto quel cappottino che ci era tanto piaciuto, ma che costava un po’ troppo per le nostre tasche (o semplicemente non era necessario, ma era bellissimo…). I saldi sono un’occasione super per fare affari, ma possono essere anche insidiosi: da ex proprietaria di un negozio e da consulente d’immagine specializzata in moda sostenibile, ecco qui i miei consigli per districarvi nella giungla delle offerte!

Saldi, consigli per gli acquisti: fate attenzione ad alcune cose importanti

Occhio all’etichetta con composizione e made in

Per etichetta intendo sia quella della composizione sia quella del prezzo. Quella della composizione è importante per sapere che tipo di prodotto state comprando. Fate attenzione a dove è prodotto e alla composizione: il capo che state per acquistare potrebbe costare comunque molto, ma valere poco! Leggere l’etichette serve per verificare bene i materiali, dov’è stato prodotto il capo e se ci sono certificazioni.

Occhio al prezzo

L’etichetta del prezzo invece deve essere chiara: ci deve essere il prezzo non scontato, la percentuale di sconto e il prezzo finale che andrete a pagare. Non è obbligatorio ovunque, ma è buona norma che si usi questo sistema. Stesso dicasi per i prezzi indicati nelle vetrine.

Fonte: 123RF

Cambi o resi durante i saldi

Per legge, avete diritto a 2 mesi per il cambio della merce, anche se in molti negozi è scritto ben chiaro che la merce scontata non si cambia. Sarò sincera, non so quale sia la regolamentazione esatta in merito, ma posso dirvi qual è la mia esperienza: i cambi durante i saldi sono difficili perché la merce si esaurisce prima, quindi, se tornate dopo un mese, è molto facile che facciate fatica a trovare un capo con cui sostituire quello che avete acquistato. Chiedere ad un negoziante (soprattutto se si parla di negozi piccoli e non di grandi catene) di farvi un buono da utilizzare sulla merce della nuova collezione potrà essere corretto a livello legislativo, ma poco rispettoso del lavoro che quel commerciante sta facendo con fatica un giorno dopo l’altro.

Non dimentichiamo il rispetto per gli addetti alla vendita e per i capi

I prodotti in saldo devono essere puliti e in buone condizioni. So che sembra una banalità, ma vi assicuro che non lo è e questo per vari motivi, non ultimo quello a cui sto per fare cenno. Quando provate i capi, fate attenzione a non sporcarli di trucco, a non pestarli, a non tirare i fili. Se capita, ditelo al commesso, prendetevene la responsabilità. Una piccola considerazione, fatta di chi fino a poco tempo fa era dall’altra parte della barricata: abbiate pietà dei commessi! Voglio dire: non è mai bello arrivare a fine giornata e trovarsi a dover raccattare da terra capi mezzi pestati perché qualcuno li ha fatti cadere e non si è preso la briga di rimetterli dove li ha trovati (parlo dei grandi negozi: il mio era piccolino e quindi era più o meno sempre tutto sotto controllo!). Siate rispettosi: saldi non significa guerra!

Fonte: 123RF

Su che capi investire in saldo

Se volete avere un atteggiamento sostenibile e consapevole nei confronti della moda e del pianeta, allora cercate di comprare con la testa. Questo significa utilizzare i saldi per acquistare capi che possano esservi utili anche tra cinque o dieci anni, di cui non v stancherete dopo averli messi due volte. Puntate capi di qualità, che magari a prezzo pieno sono troppo costosi e che con i saldi diventano più appetibili. Investite nei basici: un bel capo spalla, una camicia in un ottimo tessuto, un paio di scarpe evergreen, comode, da portare sempre, una bella borsa senza colori e fantasie stranissimi, che potete utilizzare indipendentemente dalla stagione.