Frasi sulla rinascita, per chi inizia un nuovo capitolo di vita

La rinascita porta con sé un immaginario di positività, di novità che stravolgono e ripartenze. Spesso, la parola viene usata come metafora di un nuovo inizio che comincia dopo un momento buio. Nella religione cristiana il concetto è associato a quello di salvezza e viene fatto coincidere con un particolare momento in cui si sperimenta la grazia divina e si sente la vicinanza a Dio. In ogni caso, il termine sta a rappresentare un ritorno alla vita in maniera del tutto diversa dalla precedente, liberata dagli affanni, dalle abitudini e dalle catene che fanno sentire imprigionati. Si parla di rinascita quando si apre un nuovo capitolo della propria esistenza, che può corrispondere con un cambio di casa, di lavoro, di ambiente o di persone conosciute. Si può rinascere grazie a un viaggio, oppure intraprendendo un percorso diverso dall’ordinario. Essendo una ripartenza, la sensazione è quella dell’eccitazione e della speranza nel trovare un equilibrio che faccia stare meglio con se stessi e nel quale ci si senta a proprio agio. Nella storia, con la parola Rinascimento, per esempio, si indica un periodo tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna, caratterizzato dal cambiamento e dal rinato interesse per gli studi classici. In questo arco di anni si sviluppano le idee dell’Illuminismo e l’Europa è attraversata da un rinnovamento culturale, scientifico, letterario e delle arti figurative. Chi sta cercando qualche espressione sull’immagine del nuovo inizio o approfondire il concetto attraverso il pensiero dei più grandi autori, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla rinascita che inivato a gettarsi i problemi alle spalle, chiudere con ciò che fa stare male e dare vita a qualcosa di completamente diverso ed entusiasmante.

Frasi e aforismi sulla rinascita

Dopo aver toccato il fondo, quando le cose sembrano ormai non poter andare peggio, è il momento di ripartire e ricominciare una nuova vita con coraggio e tenacia. Qualche frase e aforisma sulla rinascita.

Solo nei momenti di atroce disperazione, in cui si tocca il culmine della sofferenza, il nostro sforzo psicologico di trasformazione può diventare fortissimo. Prima di rinascere occorre, come si suol dire, “toccare il fondo”, perché proprio in questo modo si potranno aprire gli occhi, iniziare a capire, a lottare per rinascere. (Aldo Carotenuto)

Post fata resurgo – Dopo la morte torno ad alzarmi. (Motto della Fenice)

Le condizioni per la creatività si devono intrecciare: bisogna concentrarsi. Accettare conflitti e tensioni. Rinascere ogni giorno. Provare un senso di sé. (Erich Fromm)

Ognuno dovrebbe rinascere il primo giorno di gennaio. Iniziare con una nuova pagina. (Henry Ward Beecher)

Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. (Lao Tzu)

A ogni crollo corrisponde una rinascita ancora più magnifica! (Federica Bosco)

Il mio sole tramonta per rinascere. (Robert Browning)

Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno. (Pablo Neruda)

Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni. (Henri Cartier-Bresson)

La rinascita, nelle sue varie forme di reincarnazione, resurrezione e trasformazione, è un’affermazione che deve essere contata tra le prime affermazioni dell’uomo. (Carl Gustav Jung)

Sorridere è vivere come un’onda o una foglia, accettando la sorte. È morire a una forma e rinascere a un’altra. È accettare, accettare, se stesse e il destino. (Cesare Pavese)

È questo l’amore: svanire come un soffio nel calore di una pelle più dolce della propria, dimenticarsi e rinascere. (Jean Barbe)

Se non rinasceremo, se non torneremo a guardare la vita con l’innocenza e l’entusiasmo dell’infanzia, non ci sarà più significato nel vivere. (Paulo Coelho)

Senza rinascita niente è del tutto vivo. (Maria Zambrano)

Ciò che diciamo principio spesso è la fine, e finire è cominciare. (Thomas Stearns Eliot)

Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità. (Emily Dickinson)

Non può esserci rinascita senza una notte oscura dell’anima, un totale annientamento di tutto ciò in cui credevi e pensavi di essere. (Vilayat Inayat Khan)

Frasi sulla rinascita come speranza

La rinascita viaggia sullo stesso binario della speranza. Non si può intraprendere un nuovo percorso se non si ha fiducia nel raggiungimento della meta che ci si è prefissati. Rialzarsi implica il credere in un miglioramento, in uno scatto in avanti o nell’ottenimento di qualcosa di positivo per la propria vita. Alcune citazioni e aforismi sulla rinascita come speranza.

“Rinascere, “rialzarsi”, “riscattarsi”, “ripartire”. Senti come suonano bene, profumano di coraggio e di possibilità. (Fabrizio Caramagna)

C’è un incanto che inebria nel morire all’io, rinascere alla vera vita, assistere al proprio trapasso e alla propria trasfigurazione. (Henri-Frédéric Amiel)

Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. (Papa Giovanni XXIII)

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte. (Khalil Gibran)

Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. (Jim Morrison)

Se la mattina non ci disvela nuove allegrie e, se per la notte non coltiviamo nessuna speranza, a che vale la pena vestirsi e spogliarsi? (Goethe)

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. (Martin Luther King)

Per quanto possa sembrare brutta la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare per avere successo. Finché c’è vita c’è speranza. (Stephen Hawking)

La risurrezione di Gesù non è il finale lieto di una bella favola, non è l’happy end di un film; ma è l’intervento di Dio Padre e là dove si infrange la speranza umana. (Papa Francesco)

Nella vita non bisogna mai perdere la speranza mai smettere di credere e soprattutto mai smettere di sognare. (Susan Randall)

Frasi sul rifiorire

I fiori sono l’esempio perfetto di esseri viventi che tornano continuamente alla vita alternando il fiorire all’appassire. Anche in questo caso il senso simbolico è quello del ricominciare, scrollarsi di dosso le macerie e riprendere in mano la propria esistenza. Una selezione di frasi e citazioni sul rifiorire.

La rinascita è misteriosa, qualcosa dentro di noi muore e qualcos’altro risorge, come il cielo che ieri apparteneva all’inverno e oggi incanta, e come queste piccole foglie che a breve daranno luce a tutti gli alberi. (Fabrizio Caramagna)

Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera. (Pablo Neruda)

Il futuro si apre davanti a lei come un fiore precoce che ha sentito il primo raggio di sole, ma potrebbe rimanere congelato sul ramo. Perché la primavera non è ancora arrivata e quel raggio di sole l’ha ingannata. (Dacia Maraini)

Mi piace quando un fiore o un piccolo ciuffo d’erba crescono attraverso una fessura nel cemento. È così fottutamente eroico. (George Carlin)

Domani, continuerò ad essere. Ma dovrai essere molto attento per vedermi. Sarò un fiore o una foglia. Sarò in quelle forme e ti manderò un saluto. Se sarai abbastanza consapevole, mi riconoscerai, e potrai sorridermi. Ne sarò molto felice. (Thich Nhat Hanh)

Le piante e i fiori sono come i nostri progetti: alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno ce lo aspettiamo. (Romano Battaglia)

A me hanno insegnato che anche nella spazzatura può nascere un fiore. (Frank Matano)

L’amore è l’unico fiore che nasce e cresce senza l’aiuto dele stagioni (Khalil Gibran)

L’amore è il fiore della vita, e fiorisce inaspettatamente e senza regole, e deve essere colto dove viene trovato, e goduto per la breve ora della sua durata. (David Herbert Lawrence)

I fiori non si scoraggiano quando le foglie appassiscono. (Wesley D’Amico)

Nel momento in cui entri nell’amore, entri in una persona diversa e, quando verrai fuori, non sarai più in grado di riconoscere il tuo vecchio volto: non ti apparterrà più, sarà accaduta una discontinuità. Ora c’è una frattura: l’uomo vecchio è morto e l’uomo nuovo è arrivato. Per rinascita s’intende questo: essere nati due volte. (Osho)

Niente garantisce al seme la sua rinascita. Ma il seme ha troppo desiderio di luce. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla resilienza

La resilienza è quella capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Un lutto, la perdita di un lavoro, un grave incidente sono possibili situazioni che rischiano di abbattere una persona, ma che la rafforzano quando si riesce ad andare avanti. Qui una serie di frasi e aforismi sulla resilienza.

Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano più forti là dove sono stati spezzati. (Ernest Hemingway)

Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Impara a scrivere le tue ferite sulla sabbia e a incidere le tue gioie nella pietra. (Lao Tzu)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Niente è assoluto. Tutto cambia, tutto si muove, tutto ruota, tutto vola via e scompare. (Frida Kahlo)

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. (Nelson Mandela)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. (C.S. Lewis)

Io sono padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. (William Ernest Henley)

Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. (Proverbio arabo)

Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come. (Friedrich Nietzsche)

Il dolore rovescia la vita, ma può determinare il preludio di una rinascita. (Emanuela Breda)

Frasi sulla rinascita come rivincita

Anche una rivincita può essere una forma di ripartenza. Nonostante i colpi ricevuti, si deve trovare la forza di rialzarsi e tornare a camminare sulle proprie gambe. Di seguito aforismi e citazioni sulla rinascita come rivincita.

Nessuno ti colpirà più forte della vita stessa. Non importa quanto duramente rispondi. Importa quanto puoi sopportare e continuare a combattere, quanto puoi soffrire e continuare ad andare avanti. È così che vinci. (Sylvester Stallone)

Non c’è fallimento se non nello smettere di provarci. (Elbert Hubbard)

Cadere sette volte, rialzarsi otto. (Proverbio giapponese)

Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri. (Nelson Mandela)

Potrebbe essere necessario combattere una battaglia più di una volta per vincerla. (Margaret Thatcher)

Alle persone ragionevoli fa benissimo incontrare ogni tanto gente che non ha paura di morire e di rinascere. È grazie a noi matti se il mondo ogni tanto si riscuote e migliora per tutti. (Enrico Brizzi)

Il coraggio è la virtù del cominciamento. La pazienza è la virtù del ricominciamento. Perché deve rinascere ogni mattina, ogni ora, ogni minuto. Per «tener duro» bisogna ricominciare a farlo infinite volte. (Francesco Alberoni)

Nella vita a volte è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza. (Sandro Pertini)

Riposa ma non fermarti mai. Anche il sole ha un turno di riposo ogni sera. Ma sorge sempre il mattino seguente. All’alba, ogni anima rinasce. (Muhammad Ali)

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. (Confucio)

Frasi sui nuovi inizi

I nuovi inizi possono spaventare, mentre dovrebbero essere affrontati con entusiasmo per l’ignoto e le sorprese che possono regalare. Significa aprirsi a ricevere stimoli che fanno aprire gli occhi e la mente verso qualcosa che non conosciamo o non riuscivamo a vedere. Qualche frase e citazione sui nuovi inizi.