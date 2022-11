Frasi celebri sulla vita, le citazioni più belle di grandi autori

Fonte: iStock Le più belle frasi celebri sulla vita

Da sempre gli uomini cercano di capire il senso della vita, di esplorare le sue infinite sfaccettature e di comprenderne la meta finale. Ed è per questo che grandi scrittori, filosofi e poeti ci hanno regalato meravigliosi aforismi su cui riflettere, frasi bellissime e profonde che ci danno la spinta per andare avanti, giorno dopo giorno, in questo splendido e talvolta difficile percorso. Ecco le citazioni famose sulla vita che abbiamo raccolto su DiLei.

Frasi celebri sulla vita di Alda Merini

Poetessa, scrittrice e donna dalla forza incredibile, Alda Merini ha avuto una vita difficile e ricca di ostacoli, ma che le ha regalato momenti preziosissimi di cui ha fatto tesoro. Nelle sue parole, c’è un’emozione incredibile che lascia senza fiato: ecco le sue frasi più belle e toccanti.

Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama Vita.

La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara.

Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l’ha cambiato per sempre.

Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima.

Quando gli altri ti capiscono nel modo sbagliato, non perdere tempo a giustificarti, volta pagina e goditi la vita, perché chi ti conosce bene non ti fraintende mai.

L’uomo impara sempre a vivere quando è troppo tardi.

Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riempiono la vita di insegnamenti. A volte ci fanno volare in alto, altre ci schiantano a terra insegnandoci il dolore… donandoci tutto, portandosi via il tutto, lasciandoci niente…

Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo.

Che cosa mi manca? Mi mancherebbe tanto di morire, perché io l’inferno della vita me lo sono goduto tutto.

La preparazione alla morte dura una vita intera.

Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.

Frasi celebri sulla vita di Osho

Osho è stato un celebre maestro spirituale, una guida per migliaia di persone in tutto il mondo. Le sue citazioni meravigliose sulla vita sono un vero e proprio faro, frasi da leggere quando tutto sembra andare storto e abbiamo bisogno di ritrovare la motivazione.

La vita è gioia e delizia infinita.

Tu sei qui per godere la vita in tutta la sua pienezza, e l’unico modo per vivere, amare, godersi la vita, è dimenticare il futuro. Il futuro non esiste. La vita è un pellegrinaggio verso il nulla: da nessun luogo a nessun luogo. E in mezzo a questi due non-luoghi esiste il qui e ora.

Vivi il più intensamente possibile. Brucia la tua candela della vita da entrambi i lati.

La vera domanda non è se esiste la vita dopo la morte. La vera domanda è se hai vissuto prima della morte.

La vita è un dono meraviglioso, cerca di viverla intensamente senza sciuparne neppure un attimo. Solo allora capirai il gusto di ogni tua azione, bella o brutta che sia.

Un po’ di follia, quel tanto che basta per godersi la vita, e un po’ di saggezza per evitare gli errori: questo basta.

La morte non è la fine, bensì il crescendo della vita stessa, il suo culmine… Se hai vissuto nel modo giusto, se hai vissuto totalmente, attimo dopo attimo, se hai spremuto tutto il nettare della vita, la tua morte sarà l’orgasmo supremo.

La vita inizia dove finisce la paura.

Vivi senza aspettative. Affrontare la vita con aspettative porta inevitabilmente alla frustrazione, sempre e comunque.

Assumiti la completa responsabilità della tua vita. Nessun altro può farlo.

La vita non è un viaggio. Non è una meta. È un processo.

La vita in sé è una tela vuota e può diventare qualunque cosa scegli di ritrarci. Puoi dipingerci l’infelicità e puoi dipingerci la felicità. Questa libertà è la tua gloria.

Il paradiso è qui – devi solo sapere come viverlo. E anche l’inferno è qui – e sai perfettamente come viverlo. È solo questione di cambiare la tua prospettiva, il tuo approccio alla vita.

Frasi famose sulla vita di Seneca

Il grande filosofo romano Lucio Anneo Seneca ha lasciato ai posteri moltissime opere famose che sono giunte intatte sino ai nostri giorni. E da queste abbiamo estratto le sue frasi più belle sulla vita, per trovare l’ispirazione giusta anche nei momenti difficili.

Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che forse sembrerà più strano, ci vuole tutta la vita per imparare a morire.

Mentre perdiamo il nostro tempo tra indugi e rinvii, la vita passa.

La vita senza una meta è vagabondaggio.

Questo è l’unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita: essa non trattiene nessuno.

Il saggio vivrà non quanto può ma quanto deve. E considererà dove vivere, con chi, in che modo, e quale attività svolgere. Egli bada sempre alla qualità, non alla lunghezza della vita.

La vita è come un racconto: ciò che conta non è la sua lunghezza, ma la sua importanza.

C’è molta differenza tra una vita tranquilla e una vita oziosa.

Un viaggio è incompiuto se ci si ferma a mezza strada o prima del punto stabilito; la vita non è incompiuta, se è virtuosa. Dovunque la concludi, se la concludi bene, è completa.

La durata della mia vita non dipende da me. Vivere pienamente non dipende che da me.

La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata.

Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla.

Nessuno è tanto vecchio da non poter sperare in un altro giorno di vita. E un solo giorno è un momento della vita.

La vita è tanto breve, e noi la rendiamo ancora più breve con la nostra incostanza, ricominciandola di continuo ora in un modo, ora in un altro: la riduciamo in pezzi e la laceriamo.

Frasi famose sulla vita di Madre Teresa di Calcutta

Nella sua vita spesa per aiutare i più bisognosi, Madre Teresa di Calcutta ha imparato molto. La sua lezione ci arriva forte e chiara tramite parole bellissime, che esprimono il senso più profondo del vivere: ecco le frasi più celebri che ha pronunciato.

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila.

Una vita non vissuta per gli altri non è una vita.

È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità, la morte per comprendere la vita.

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano.

La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita.

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita.

Quasi sempre, si muore come si è vissuto. La morte altro non è che continuazione della vita, completamento della vita. È il corpo umano che si arrende. Ma il cuore e l’anima vivono per sempre. Non muoiono.

Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite… insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Frasi celebri sulla vita tratte dai film

Dal mondo cinematografico possiamo trarre moltissime lezioni di vita: le parole di grandi attori che hanno interpretato personaggi meravigliosi rimarranno per sempre impresse a fuoco nella memoria collettiva. Scopriamo quali sono le citazioni più famose sulla vita tratte dai film.

Tutte le persone muoiono, ma non tutti vivono veramente. (Braveheart)

Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante, quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. (Hitch – Lui sì che capisce le donne)

Né io, né tu, nessuno, può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci, l’importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. (Rocky Balboa)

Le nostre vite sono determinate dalle opportunità, anche da quelle che ci lasciamo sfuggire. (Il curioso caso di Benjamin Button)

Strano, vero? La vita di un uomo è legata a tante altre vite. E quando quest’uomo non esiste, lascia un vuoto. (La vita è meravigliosa)

Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità. (Il gladiatore)

Vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Carpe diem. Cogliete l’attimo, ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita. (L’attimo fuggente)

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. (La ricerca della felicità)

Per quanto possa sembrare brutta la vita c’è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c’è vita, c’è speranza. (La teoria del tutto)

O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. (Le ali della libertà)

Mamma diceva sempre: “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”. (Forrest Gump)

Non puoi vivere la tua vita per gli altri. Devi fare quello che è giusto per te, anche se questo significa ferire qualcuno che ami. (Le pagine della nostra vita)

Frasi filosofiche sulla vita

Molti filosofi e pensatori si sono impegnati a lungo per capire che cos’è davvero la vita, qual è il suo significato più profondo, come spenderla nel modo migliore per noi stessi e per gli altri. Ecco alcune delle loro citazioni più interessanti, sui cui riflettere a lungo.

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Sören Kierkegaard)

Il mondo non è che mutamento, la vita non è che apparenza. (Marco Aurelio)

La vita deve essere vissuta come un gioco. (Platone)

Non aver paura della vita. Credi invece che la vita sia davvero degna di essere vissuta, e il tuo crederci aiuterà a rendere ciò una verità. (William James)

Considera ogni giornata come una vita a sé stante. (Arthur Schopenhauer)

Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti. (Bertrand Russell)

La felicità è il significato e lo scopo della vita, l’obiettivo e il fine dell’esistenza umana. (Aristotele)

La vita eterna appartiene a coloro che vivono nel presente. (Ludwig Wittgenstein)

Tutto è stato scoperto, eccetto come vivere. (Jean-Paul Sartre)

La paura di vivere una vita frugale porta molti a una vita piena di paure. (Epicuro)

Più sabbia è sfuggita dalla clessidra della nostra vita, più chiaramente dovremmo vedere attraverso di essa. (Niccolò Machiavelli)

Una vita senza ricerca non è degna per l’uomo di essere vissuta. (Socrate)

La vita consiste in rari momenti singoli di altissimo significato e in innumerevoli intervalli in cui nel miglior caso ci si aggirano intorno le ombre di quei momenti. (Friedrich Nietzsche)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Confucio)

Frasi sul percorso della vita

La vita è un lungo cammino, talvolta irto di ostacoli: il nostro compito è continuare ad andare avanti, anche quando sembra difficilissimo. Ecco le più belle frasi motivazionali per trovare il coraggio di guardare al futuro.