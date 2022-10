Le più belle frasi di Osho: le citazioni del maestro

Fonte: iStock Frasi di Osho: citazioni e aforismi del maestro indiano

Citazioni profonde e riflessioni che arrivano dritte nell’anima: è questo che ci viene in mente quando pensiamo a Osho. Mistico e maestro spirituale indiano, morto nel 1990, nella sua vita ha acquisito un seguito internazionale. Una persona che è stata in grado di portare nel Novecento – in epoca moderna – la saggezza dei tempi antichi, per rispondere alle principali domande che si fanno oggi tutti gli uomini e le donne del mondo. Ecco alcune delle più famose citazioni di Osho sulla vita, l’amore e altri pensieri profondi sulla meditazione e il risveglio spirituale.

Le più celebri frasi sulla vita di Osho

Durante i suoi viaggi Osho ha portato il suo sapere spirituale in ogni luogo che ha avuto modo di visitare. Per questo motivo, col tempo, si è creato un gruppo sempre più corposo di seguaci. L’altro lato della medaglia è stato sempre occupato dalle critiche – come spesso accade – fatte da chi la pensava diversamente rispetto al maestro, che però non si è mai curato di loro.

Anche dopo la sua morte, le sue idee continuano a diffondersi e la sua figura a crescere costantemente, grazie al notevole impatto che hanno avuto sul pensiero New Age occidentale. Sono tante le riflessioni sulla vita di Osho che, oltre che maestro zen e sufi, era professore di filosofia. Pensieri profondi orientati verso il risveglio spirituale, la ricerca della gioia di vivere e della libertà. Vediamo alcuni dei suoi più bei pensieri sulla vita, scelti da DiLei:

La vita inizia dove finisce la paura.

Un uomo che continua a dire NO, diventerà sempre più triste e depresso; la vita non busserà più alla sua porta.

La vera domanda non è se esiste la vita dopo la morte. La vera domanda è se hai vissuto prima della morte.

Ogni tanto tenta di vivere e basta… Vivi semplicemente.

Vivi senza aspettative. Affrontare la vita con aspettative porta inevitabilmente alla frustrazione, sempre e comunque.

Vivi il più intensamente possibile! Brucia la tua candela della vita da entrambi i lati!

Cammina, mangia, ascolta in modo rilassato. Rallenta ogni operazione.

La vita non è un viaggio. Non è una meta. È un processo.

Non cercare di capire la vita, vivila! Non cercare di capire l’amore, entraci! Allora saprai, e quella conoscenza sarà frutto del tuo sperimentare.

Il paradiso è qui – devi solo sapere come viverlo. E anche l’inferno è qui – e sai perfettamente come viverlo. È solo questione di cambiare la tua prospettiva, il tuo approccio alla vita.

La morte non è la fine, bensì il crescendo della vita stessa, il suo culmine… Se hai vissuto nel modo giusto, se hai vissuto totalmente, attimo dopo attimo, se hai spremuto tutto il nettare della vita, la tua morte sarà l’orgasmo supremo.

L’uomo che vive del tutto privo di scopi, l’uomo che vive come se la sua vita fosse una passeggiata mattutina, senza una meta, quell’uomo è spirituale, la sua vita è sacra.

Un po’ di follia, quel tanto che basta per godersi la vita, e un po’ di saggezza per evitare gli errori: questo basta.

Assumiti la completa responsabilità della tua vita. Nessun altro può farlo.

Tu sei qui per godere la vita in tutta la sua pienezza, e l’unico modo per vivere, amare, godersi la vita, è dimenticare il futuro. Il futuro non esiste. La vita è un pellegrinaggio verso il nulla: da nessun luogo a nessun luogo. E in mezzo a questi due non-luoghi esiste il qui e ora.

Scivola fuori dal passato, non gli permettere più di interferire, perché vivere attraverso il passato significa vivere una vita morta. Il passato è morto.

Nella vita, crescere significa scendere in profondità dentro te stesso… lì è dove sono le tue radici.

Sperimenta la vita in ogni modo possibile: buono-cattivo, amaro-dolce, buio-luce, estate-inverno. Sperimenta tutte le dualità. Non temere l’esperienza, perché più esperienze fai, più maturo diventi.

La vita in sé è una tela vuota e può diventare qualunque cosa scegli di ritrarci. Puoi dipingerci l’infelicità e puoi dipingerci la felicità. Questa libertà è la tua gloria.

Nella vita non puoi ottenere niente senza pagarne il prezzo, e ottieni solo quel tanto per cui sei disposto a pagare. Quando sarai pronto a pagare con la tua vita, otterrai in cambio la vita eterna.

Considera la vita una splendida barzelletta. Non c’è nulla da prendere sul serio.

Tutti cercano la sicurezza, e proprio per questo si lasciano sfuggire la vita. Più sei sicuro, più sei morto. La vita è pericolo. Dunque esiste un solo tipo di vita: vivi pericolosamente. Rischia sempre tutto: il prossimo istante non è certo, perché preoccuparsene? Vivi pericolosamente e con gioia. Vivi senza paura e senso di colpa. Vivi!

La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere.

La vita è un dono meraviglioso, cerca di viverla intensamente senza sciuparne neppure un attimo. Solo allora capirai il gusto di ogni tua azione, bella o brutta che sia!

Sono contrario a ogni tipo di abitudine, non importa se buona o cattiva. Non esistono buone abitudini in quanto tali e non esistono cattive abitudini: sono tutte cattive perché “abitudine” significa che qualcosa di inconscio è diventato un fattore dominante nella tua vita, è diventato decisivo.

Se pensi alla strada che devi percorrere ti trovi tremendamente a disagio e la vita diventa troppo complicata. Se smetti di pensare e cominci invece a camminare, il tuo fardello si alleggerisce e inizi a intuire il tuo percorso, a scoprire una tua “visione”.

A meno che tu non conosca qualcosa che non possa essere venduto e non possa essere comprato, a meno che tu non conosca qualcosa che vada oltre il denaro, non potrai conoscere la vera vita.

Le più famose frasi sull’amore di Osho

Quello che Osho ha voluto fare durante la sua esistenza è tramandare all’uomo insegnamenti sincretistici che potessero aiutarlo a raggiungere il suo risveglio spirituale, in grado di mettere in risalto l’importanza dell’amore, della libertà personale, ma anche della meditazione e dell’umorismo.

Persecutore della “gioia di vivere”, Osho vuole aiutare ognuno di noi a celebrare la sua esistenza, invita l’uomo a vivere in totale pienezza e armonia ogni dimensione della vita, sia a livello interiore che esteriore. L’amore è uno dei sentimenti che consacra, e lo leggiamo in molti dei suoi aforismi:

L’amore dà la libertà di essere se stessi, non è possessività.

L’amore è il nutrimento dell’anima. Ciò che il cibo è per il corpo, l’amore lo è per l’anima; senza cibo il corpo si indebolisce, senza amore l’anima si indebolisce.

Non si sceglie di avere una persona accanto per peggiorare la propria vita, ma per migliorarla. E se l’amore non porta a questo o non è amore o è un amore “malato”.

La sessualità è animale, l’amore è Divino. Ma fino a quando non sai di essere un’anima, non puoi comprendere l’amore.

L’amore non è una passione. L’amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza.

L’amore è un movimento verso la stella più lontana: è una speranza, un sogno, non è mai un oggetto, una cosa, una merce.

Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano.

L’amore è arrivare a se stessi attraverso l’altro, tramite l’altro.

Tu cerchi di possedere, e più ci provi, più l’amore si rivela qualcosa di impossibile, e più l’altro inizia ad allontanarsi da te. Meno possiedi, più ti senti vicino all’altro. E se non possiedi affatto, se tra gli amanti scorre libertà, si ha un grande amore.

Solo se hai sconfitto la paura della solitudine sarai capace di amare.

Nella vita l’amore è il valore più elevato. Non dovrebbe essere ridotto a stupidi rituali.

È sufficiente amare. Il matrimonio non aggiunge niente all’amore.

L’amore ti dà la prima intuizione dell’eternità; l’amore è l’unica esperienza che trascende il tempo. Ecco perché gli amanti non hanno paura della morte: l’amore non conosce morte alcuna. Un singolo istante d’amore è molto di più dell’intera eternità; ma l’amore deve iniziare dal principio per eccellenza, deve iniziare con questo primo passo: ama te stesso.

Solo se ami la solitudine ogni momento vissuto con l’altro diventa una scelta d’amore.

Aforismi brevi di Osho

Meditazione, amore, libertà, gioia di vivere: alcuni dei pilastri fondamentali che sostengono il pensiero di Osho. Di seguito vediamo alcune delle sue più brevi ma significative citazioni. E se ti identifichi in una di queste sue frasi, così profonde e vere, allora proprio quella potrebbe diventare il tuo mantra per vivere più serenamente e, perché no?, anche un bellissimo pensiero da tatuare:

La vita è gioia e delizia infinita.

Fa’ di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l’intera responsabilità.

Rispetta la tua unicità e abbandona i paragoni. Rilassati nel tuo essere.

Questo è l’unico istante che hai.

La morale è come la magia. Parla in continuazione dell’uomo perfetto, ma non sa cosa sia l’uomo reale.

Ricorda non sei solo nella ricerca della verità, anche la verità sta cercando te.

Quando sei felice danza, canta, balla – sii felice!

La meditazione è l’unico tempio in cui, quando entri, sei davvero all’interno di un tempio.

In amore non essere un mendicante, sii un imperatore.

L’ego è uno sforzo costante per andare controcorrente.

Se ti sei visto a fondo, acquisti la capacità di vedere a fondo anche gli altri.

Una persona che sa stare da sola non è mai sola. Le persone che non sanno stare sole, sono sole.

Per essere sani mentalmente si devono attraversare molte follie.

Massime motivazionali di Osho

Come abbiamo visto sinora, gli insegnamenti di Osho sono molto profondi, volti a consacrare la vita e l’amore, in tutta la sua pienezza. Per il maestro erano importanti la libertà di vivere e di essere sé stessi, la capacità di celebrare con gioia la propria essenza e voglia di vivere. I suoi pensieri, negli anni e durante i suoi viaggi, sono poi diventati i pensieri di molti: la meditazione e il rapporto profondo con la propria anima per Osho erano le credenziali per una vita serena. Vediamo alcune delle sua massime motivazionali che DiLei ha scelto per te, e che possono aiutarti a riflettere: