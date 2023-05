Le frasi più belle di Emily Dickinson, sulla vita e sull’amore

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: ANSA Foto Le frasi più belle di Emily Dickinson

Il 15 maggio del 1886 moriva Emily Dickinson, autrice di opere bellissime che hanno conquistato milioni di persone. Poetessa statunitense nata in una famiglia di tradizioni puritane, è cresciuta studiando da autodidatta e dedicando tutto il suo tempo alla letteratura, chiusa nella sua cameretta e in totale solitudine. Tanti i temi che ha affrontato nelle sue poesie, dalla vita alla morte, passando per l’amore e per l’amicizia.

Il suo talento è rimasto per lungo tempo nascosto agli occhi di chi la circondava: in vita, la Dickinson ha pubblicato solamente sette componimenti. Ma dopo la sua scomparsa, la sorella Lavinia ha scoperto un vero tesoro di poesie meravigliose e toccanti, che finalmente sono state donate al mondo. Su DiLei abbiamo voluto raccogliere alcune delle sue frasi più belle, che potranno ispirarti.

Frasi Emily Dickinson sulla vita

La vita di Emily Dickinson è stata complessa e ricca di sfaccettature, che si riflettono nei suoi versi più toccanti. Leggiamo insieme alcune delle citazioni famose per riflettere e lasciarti ispirare, frasi che riguardano la vita e la sua bellezza, ma anche le sue difficoltà e le sue infinite contraddizioni.

Emergere da un abisso e rientrarci, questa è la vita, non è vero cara?

La vita è intensa e veloce. Si affronta senza rotte, ma a ondate designate.

Il sole non brilla per niente, ma posso sentirne un raggio che mi s’insinua nell’anima e rende tutto estate, e ogni spina, una rosa.

Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo correre il rischio di chiederlo.

Il tempo è corto e pieno, come un vestito fuori misura.

Sicuramente è terribile vivere e ancora più terribile morire e rendere conto al supremo giudice di tutti i nostri atti e pensieri peccaminosi in questo periodo di prova che è l’esistenza.

La vita intera mi sembra diversa, e le facce dei miei simili non sono le stesse di quando sei con me.

Se potrò bloccare un cuore dallo spezzarsi

Non sarò vissuta invano

Se potrò alleviare di una vita il soffrire

O smorzare una pena

O aiutare un languente pettirosso caduto

A rientrare nel nido

Non sarò vissuta invano

Non sarò vissuta invano Se potrò alleviare di una vita il soffrire O smorzare una pena O aiutare un languente pettirosso caduto A rientrare nel nido Non sarò vissuta invano Il Paradiso dipende da noi

Chiunque voglia

Vive nell’Eden

Nonostante Adamo e la cacciata

Chiunque voglia Vive nell’Eden Nonostante Adamo e la cacciata Tra la forma della vita e la vita

La differenza è la stessa

Di un liquore tra le labbra

E un liquore nella bottiglia

L’ultimo – eccellente da conservare –

Ma per l’estatico bisogno

Lo stappato è superiore

Lo so perché ho provato

La differenza è la stessa Di un liquore tra le labbra E un liquore nella bottiglia L’ultimo – eccellente da conservare – Ma per l’estatico bisogno Lo stappato è superiore Lo so perché ho provato Non sapevamo che saremmo stati vivi

Ne quando saremo morti

L’ignoranza è la nostra corazza

Indossiamo la mortalità

Con leggerezza come una veste scelta

Finché siamo chiamati a deporla

Dall’intrusione, Dio è svelato

È lo stesso con la vita

Ne quando saremo morti L’ignoranza è la nostra corazza Indossiamo la mortalità Con leggerezza come una veste scelta Finché siamo chiamati a deporla Dall’intrusione, Dio è svelato È lo stesso con la vita I sogni sono l’elusiva dote

Che ci fa ricchi per un’ora

Poi ci gettano poveri

Fuori della purpurea porta

Dentro i nudi confini

Che avevamo prima

Che ci fa ricchi per un’ora Poi ci gettano poveri Fuori della purpurea porta Dentro i nudi confini Che avevamo prima Presi un sorso di vita

Vi dirò quanto l’ho pagato

Esattamente un’esistenza

Il prezzo di mercato, dicevano

Mi pesarono, granello per granello

Bilanciarono fibra con fibra

Poi mi porsero il valore del mio essere

Un singolo grammo di cielo!

Frasi Emily Dickinson sull’amore

La poetessa ha vissuto alcuni amori molto intensi e travagliati, come quello per il reverendo Charles Wadsworth, che era già sposato. I suoi sentimenti platonici hanno dato vita a versi romantici e talvolta dolorosi, che rappresentano ancora oggi l’espressione più bella e veritiera dell’amore. Ecco alcune frasi da dedicare a chi ami.

Essere ricordati è quasi come essere amati, ed essere amati è il Paradiso.

Fai che per te io sia l’estate anche quando saran fuggiti i giorni estivi.

Forse il caro cuore afflitto si aprirà a un fiore, che santifica senza che gli venga chiesto, e soccorre senza una parola.

Io non gli espressi mai il mio amore a parole, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più grande idiota avrebbe capito che avevo perso la testa.

Forse l’affetto ha sempre una domanda in più che si era dimenticato di fare.

Incapaci sono gli amati di morire

Perché l’amore e immortalità

Anzi, è deità

Incapaci coloro che amano di morire

Perché l’amore trasforma la vitalità

In divinità

Perché l’amore e immortalità Anzi, è deità Incapaci coloro che amano di morire Perché l’amore trasforma la vitalità In divinità L’amore è anteriore alla vita

Posteriore alla morte

Radice della creazione

Ed esponente della terra

Posteriore alla morte Radice della creazione Ed esponente della terra O frenetiche notti

Se fossi accanto a te

Queste notti frenetiche

Sarebbero la nostra estasi

Se fossi accanto a te Queste notti frenetiche Sarebbero la nostra estasi Che sia l’amore tutto ciò che esiste

È ciò che noi sappiamo dell’amore

E può bastare che il suo peso sia

Uguale al solco che lascia nel cuore

È ciò che noi sappiamo dell’amore E può bastare che il suo peso sia Uguale al solco che lascia nel cuore Ho sempre amato

E te ne do la prova

Prima di amare

Io non ho mai vissuto pienamente

Sempre amerò

E questo è il mio argomento

L’amore è vita

E la vita ha qualcosa di immortale

Se dubiti di questo

Allora io, amore

Nient’altro ho da mostrare

Nient’altro che il Calvario

E te ne do la prova Prima di amare Io non ho mai vissuto pienamente Sempre amerò E questo è il mio argomento L’amore è vita E la vita ha qualcosa di immortale Se dubiti di questo Allora io, amore Nient’altro ho da mostrare Nient’altro che il Calvario La distanza non è il reame della volpe

Né da staffetta di uccelli

Annullata la distanza è

Fino a te, amore mio

Né da staffetta di uccelli Annullata la distanza è Fino a te, amore mio Ad un cuore in pezzi

Nessuno s’avvicini

Senza l’alto privilegio

Di aver sofferto altrettanto

Nessuno s’avvicini Senza l’alto privilegio Di aver sofferto altrettanto Un qualcosa di volatile, di indiscreto

Sempre fuori luogo è l’amore

La gioiosa piccola divinità

Che non siamo costretti a servire

Frasi Emily Dickinson sulla morte

Inevitabile per ciascun essere umano, la morte è un appuntamento a cui guardiamo con timore e sofferenza. Emily Dickinson è riuscita, con parole sibilline, a raccontarci cosa significhi davvero morire, quali siano i sentimenti che accompagnano questo momento doloroso. Ecco qui le sue frasi più intense, da leggere e rileggere.

Il cielo è grande, non è vero? La vita è breve, non è vero? Perciò quando è finita, non ce n’è un’altra? E allora, se Dio vuole, saremo vicini.

La separazione è uno dei prezzi della vita mortale. È tetra, come la morte, ma succede più spesso. Per sfuggire alla prima, alcuni invocano la seconda.

La morte non riesce a saccheggiare tanto velocemente quanto il fervore a recuperare.

Morire prima di aver paura di morire può essere un dono.

Non ti sembra terribile l’eternità? Ci penso spesso e mi sembra così buia che quasi desidererei che non ci fosse eternità. Credere che dobbiamo vivere per sempre e non cessare mai di esistere. Sembra come se la morte di cui tutti hanno paura perché ci lancia in un mondo sconosciuto sia un sollievo rispetto a uno stato di esistenza così interminabile.

Forse la morte mi ha procurato sgomento per gli amici, colpendo in modo acuto e precoce, perciò da allora li tengo avvinti in un fragile affetto, fatto più di ansia che di pace.

Più straziante del morire è la morte per amore di chi sta per morire.

Anima, corri il rischio

Con la morte stare

Sarà meglio che non stare con te

Con la morte stare Sarà meglio che non stare con te L’incertezza è più ostile della morte

La morte, per quanto sia vasta

È solo morte e non può aumentare

L’incertezza non si conclude

Ma perisce per vivere di nuovo

Ma solo di nuovo per morire

Annichilazione cromata di fresco

Con l’immortalità

La morte, per quanto sia vasta È solo morte e non può aumentare L’incertezza non si conclude Ma perisce per vivere di nuovo Ma solo di nuovo per morire Annichilazione cromata di fresco Con l’immortalità Poiché non potevo fermarmi per la morte

Lei gentilmente si fermò per me

Lei gentilmente si fermò per me La vita è morte a cui siamo a lungo diretti

La morte il cardine della vita

Frasi Emily Dickinson sulla speranza

Nonostante le difficoltà, la Dickinson non ha mai rinunciato alla speranza. Ed è su questo tema che ha pubblicato alcune delle sue poesie più celebri, dei versi meravigliosi che possono ispirarti nei momenti più aspri della tua vita. Ecco le citazioni da appuntarti e rileggere nei periodi bui.

Com’è triste avere una natura fiduciosa, speranze e sentimenti sono in balia di tutti quelli che passano. E com’è desiderabile essere un individuo impassibile, le cui speranze e aspirazioni sono al sicuro nel taschino del panciotto, e quella è una tasca ben fatta, e uno non può essere derubato!

La speranza è la pennuta creatura

Che si posa nell’anima

E canta melodie senza parole

E non smette mai, proprio mai

È dolcissima, nella brezza è udita

E violenta dev’essere la tempesta

Che possa confondere l’uccellino

Che così tanti riscaldò

L’ho udita nella landa più gelida

E sul mare più remoto

Eppure mai, alla fine

Ha chiesto un briciolo di me

Che si posa nell’anima E canta melodie senza parole E non smette mai, proprio mai È dolcissima, nella brezza è udita E violenta dev’essere la tempesta Che possa confondere l’uccellino Che così tanti riscaldò L’ho udita nella landa più gelida E sul mare più remoto Eppure mai, alla fine Ha chiesto un briciolo di me La speranza costruisce la sua casa in mod

Che non abbia una soglia

Né solaio, ha quell’edificio

Ma solo pinnacolo

Che non abbia una soglia Né solaio, ha quell’edificio Ma solo pinnacolo Una grande speranza è caduta

Non hai sentito alcun rumore

La rovina era dentro

Non hai sentito alcun rumore La rovina era dentro La speranza è una strana invenzione

Un brevetto del cuore

In un’azione incessante

Eppure non si esaurisce mai

Frasi Emily Dickinson sull’amicizia e sulla solitudine

La poetessa non ha stretto che poche, sincere amicizie in tutta la sua vita. Divisa tra solitudine e momenti felici assieme a quella che è sempre stata per lei la persona più importante, sua cognata Susan Gilbert, ha così dato vita a lettere e poesie che rispecchiano benissimo i suoi sentimenti contrastanti. Leggiamole insieme.

È che le parole diventano improvvisamente piccole o che noi diventiamo improvvisamente grandi, a far sì che non ci bastino, per ringraziare un’amica? Forse è più che altro dovuto a entrambe le cose.

Grazie a Dio un mondo c’è, e gli amici che amiamo dimorano in eterno in una casa lassù. Temo di essere incoerente, ma pensare ai miei amici mi dà una tale delizia che dimentico il tempo e il senso comune e così via.

I miei amici sono il mio “patrimonio”. Mi perdoni quindi l’avidità con cui ne faccio incetta! Si dice che quelli che un giorno erano poveri, guardano all’oro con un punto di vista diverso. Non so come succede. Dio non è diffidente come noi, altrimenti non ci darebbe amici, per paura che ci si dimentichi di lui.

I miei migliori amici sono quelli

Cui non rivolsi una sola parola

Le stelle che puntuali giungono alla città

Non mi hanno mai ritenuta scortese

Sebbene al loro celestiale invito

Io non dessi risposta

Cui non rivolsi una sola parola Le stelle che puntuali giungono alla città Non mi hanno mai ritenuta scortese Sebbene al loro celestiale invito Io non dessi risposta Vederla è un quadro

Ascoltarla è musica

Conoscerla un’intemperanza

Innocente come giugno

Non conoscerla afflizione

Averla come amica

Un calore così vicino come se il sole

Ti brillasse in mano

Ascoltarla è musica Conoscerla un’intemperanza Innocente come giugno Non conoscerla afflizione Averla come amica Un calore così vicino come se il sole Ti brillasse in mano Ci vuole poco a dire quanto si è soli, chiunque può farlo, ma portare la solitudine accanto al cuore per settimane, quando dormi, e quando sei sveglia, con sempre qualcosa che ti manca, questo, non tutti riescono a dirlo, e mi sconcerta.

Ho celato me stessa nel mio fiore. Quando dentro il tuo vaso appassirà, inattesa tu, forse, sentirai quasi una solitudine, per me.

Non è capitato nulla se non la solitudine, forse troppo quotidiana per riferirne.

Senza la separazione annuale pensavo di sfuggire alla solitudine che la separazione ratifica. Che vano artificio!

Sarei forse più sola

Senza la mia solitudine

Senza la mia solitudine La solitudine nessuno osi sondare

E si preferisca supporre piuttosto

Che nella sua tomba scandagliare

Per accertarne la dimensione

La solitudine il cui peggior timore

È doversi accorgere di sé

E perire di fronte a se stessa

Solo per uno sguardo

E si preferisca supporre piuttosto Che nella sua tomba scandagliare Per accertarne la dimensione La solitudine il cui peggior timore È doversi accorgere di sé E perire di fronte a se stessa Solo per uno sguardo C’è una solitudine dello spazio

Una solitudine del mare

Una solitudine della morte, ma queste

Sono comunità

Confrontate con quell’area più profonda

Quell’intimità polare

Un’anima al cospetto di se stessa

Frasi Emily Dickinson sulla natura

La magia della natura è da sempre uno dei temi che più ispirano scrittori e poeti. Emily Dickinson non fa eccezione: ha scritto poesie meravigliose sul mondo che la circondava, riuscendo a catturarne gli aspetti più romantici e commoventi. Qui abbiamo elencato alcuni dei versi più famosi e belli sulla natura.