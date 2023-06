Gratitudine, le frasi per esprimerla al meglio in ogni occasione

Fonte: 123rf Ragazza esprime la sua gratitudine a ragazzo

La vita spesso ci mette di fronte a situazioni e prove difficili. La vicinanza di un amico può essere davvero determinante per affrontarle nel migliore dei modi e superarle. In casi del genere, la gratitudine è un sentimento spontaneo che possiamo esprimere con frasi di ogni tipo. Che tu voglia ringraziare una persona che ti ha supportato, o semplicemente te stesso per la tenacia che hai dimostrato non mollando nemmeno quando ogni fibra del tuo essere te lo chiedeva, ecco delle riflessioni che possono venirti in aiuto.

Se sei grato a qualcuno ma ti mancano le parole per manifestarlo, se hai la necessità di riflettere su questo sentimento per stare meglio con il prossimo e con te stesso, DiLei ha creato per te una raccolta di citazioni e aforismi che possono fare al caso tuo. Scopriamo insieme i migliori e quando è meglio usarli.

Frasi sulla gratitudine della vita

Ogni giorno ci si ritrova davanti a sfide più o meno impegnative, è un continuo mettersi alla prova. Si alza l’asticella e si cresce. Per farlo, però, oltre alla fiducia su sé stessi e alla determinazione, è necessario contare sull’aiuto delle persone care. Quelle che nei momenti più difficili, con una semplice parola, riescono a farci ritrovare la strada che abbiamo deciso di percorrere in un determinato periodo. È a loro che va la nostra gratitudine, e conoscere delle frasi efficaci può fare la differenza. Questa si chiama vita, e per apprezzarla sino in fondo è importante saper dire grazie.

Il segreto per attrarre l’abbondanza nella vita è la gratitudine (Kriyananda).

Attenzione per il prossimo, giustizia, gratitudine e rispetto. Questi sono semi che trasformano la tua vita in un giardino di gentilezza (Fabrizio Caramagna).

La gratitudine è la vibrazione più pura che oggi esista sul pianeta (Abraham-Hicks).

La maggior parte degli esseri umani hanno una capacità quasi infinita di prendere le cose per scontate (Aldous Huxley).

La gratitudine guarda al passato e l’amore al presente; paura, avarizia, lussuria e ambizione guardano al futuro (Clive Staples Lewis).

Dire grazie non è solo una questione di buone maniere. E una questione di buona spiritualità (Alfred Painter).

“Grazie” è la migliore preghiera che chiunque possa dire. Grazie esprime gratitudine estrema, umiltà, comprensione (Alice Walker).

Dio ti ha fatto un regalo di 86.400 secondi oggi. Ne hai speso uno per ringraziarlo? (William Arthur Ward).

La gioia è la più semplice forma di gratitudine (Karl Barth).

Non credo che abbiamo un” diritto“ alla felicità. Se la felicità accade, le diciamo grazie (Marlene Dietrich).

La gratitudine è il paradiso di per se stesso (Rumi).

La vera gratitudine presuppone sempre un sacrificio: quello del proprio orgoglio (Fabrizio Caramagna).

Ogni volta che ci ricordiamo di dire “grazie”, sperimentiamo niente di meno che il paradiso in terra (Sarah Ban Breathnach).

Colui che sa corrispondere a un favore ricevuto è un amico che non ha prezzo (Sofocle).

Noi diamo spesso per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitudine (Cynthia Ozick).

Se incontriamo qualcuno che ci deve gratitudine, subito ricordiamo il motivo. Ma quante volte incontriamo qualcuno cui siamo noi a dovere gratitudine, e non ricordiamo più nulla! (Johann Wolfgang von Goethe).

Per ogni grazie non detto cade a terra un petalo di rosa (Betti Genova).

La riconoscenza non deve essere come la neve, che si scioglie e corre via non appena arriva il sole (Mauro Corona).

Dimenticate le ingiurie, non dimenticare mai gentilezze (Confucio).

Ognuno confronti quanto ha pregato nel momento del bisogno e quanto ha ringraziato quando le sue preghiere sono state esaudite (John Henry Newman).

Dicendo “grazie” tu crei amore (Daphne Rose Kingma).

La memoria è labile nel ricordare i benefici ma tenace nel ricordare i torti (Seneca).

Provare gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e non darlo (William Arthur Ward).

La gratitudine è la memoria del cuore (Jean-Baptiste Massieu).

Gli uomini: se qualcuno gioca loro un brutto tiro lo scrivono sul marmo, ma se si fa loro un favore, lo scrivono sulla sabbia (Tommaso Moro).

E sii grato per tutto quello che hai, la gratitudine è importante. L’universo ama le persone grate, più siete grati, più l’Universo vi darà cose per cui ringraziare (Louise L. Hay).

L’ingratitudine è figlia della superbia (Miguel de Cervantes).

Se la sola preghiera che dirai mai nella tua intera vita è “grazie”, quella sarà sufficiente (Meister Eckhart).

La riconoscenza è una malattia del cane non trasmissibile all’uomo (Antoine Bernheim).

Beati coloro che possono dare senza ricordare e prendere senza dimenticare (Melvin Schleeds).

La gratitudine silenziosa non è di grande utilità a nessuno (Gertrude Stein).

-Mamma? -Sì? -Grazie è una parola magica? -Perché figlia mia? -Perché quando dico grazie tutti mi sorridono.

La gratitudine è al lavoro perché si ripeta il dono (Antoni Regulski).

Non far del bene, se non sei preparato all’ingratitudine (Enzo Ferrari).

Gratitudine. Un sentimento che sta a metà strada fra il beneficio ricevuto e quello previsto o atteso (Ambrose Bierce).

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima (Marcel Proust).

La gratitudine è una di quelle cose che non possono essere comprate. Essa deve nascere con l’uomo, o altrimenti tutti gli obblighi del mondo non potranno crearla (Lord Halifax).

Pronuncia la parola magica “grazie”. Dilla ad alta voce, gridala dai tetti, sussurrala a te stesso, declamala a mente e poi sentila nel tuo cuore: l’importante è che, da oggi in poi, tu la porti sempre con te (Rhonda Byrne).

Dilla ad alta voce, gridala dai tetti, sussurrala a te stesso, declamala a mente e poi sentila nel tuo cuore: l’importante è che, da oggi in poi, tu la porti sempre con te (Rhonda Byrne). Ricevere un regalo simpaticamente e nello spirito giusto, anche quando non hai nulla da dare in cambio, significa darne uno in cambio (James Henry Leigh Hunt).

Non ci si può aspettare mai gratitudine per ciò che facciamo. La nostra gratifica è già in quello che abbiamo fatto (Giuseppe D’Oria).

Chi accoglie un beneficio con animo grato paga la prima rata del suo debito (Seneca).

Io sosterrò sempre che il ringraziamento è la più alta forma di pensiero, e che la gratitudine non è altro che una felicità raddoppiata dalla sorpresa (Gilbert Keith Chesterton).

Un cieco non ti ringrazierà se gli dai un cannocchiale (Thomas Fuller).

Nessuno è più povero di colui che non ha gratitudine. La gratitudine è una moneta che possiamo coniare da soli, e spendere senza timore di fallimento (Fred De Witt Van Amburgh).

Chi regala qualcosa di grande non trova riconoscenza, perché chi lo riceve ha già troppo peso nell’accettarlo (Friedrich Nietzsche).

Provo quel senso di gratitudine profonda di fronte ad un tramonto e ad un sorriso. Due straordinarie meraviglie della natura (Stephen Littleword).

Riflessioni sulla gratitudine

Quando si ha la sensazione di non farcela, o quando si capisce che si è fuori dalla propria zona d’azione, chiedere il supporto di persone di fiducia è un pregio che non tutti hanno. Sì, perché alle volte ci si trova a disagio ad ammettere di aver bisogno dell’aiuto di qualcuno (pratico o emotivo che sia). Se anche tu ha difficoltà in tal senso, ecco che una riflessione potrebbe tornare utile. La gratitudine è una qualità sottovalutata e per nulla scontata, ecco alcune frasi che potrebbero ricordarti quanto sia un valore aggiunto nell’esistenza di chi la prova e di chi la riceve. Provare per credere.

Puoi fare di questo giorno tutto ciò che desideri. Nel momento esatto in cui ti svegli al mattino, puoi decidere che tipo di giornata sarà per te. Può essere la giornata più splendida ed ispirante che si possa immaginare, ma dipende tutto da te. Sei libero di scegliere. Perché allora non cominciare col ringraziare, allo scopo di aprire il tuo cuore? Più sei riconoscente, più sei aperto a tutti i meravigliosi eventi che questo giorno porta con sé. Amore, lode e gratitudine spalancano le porte e permettono alla luce di fluire e rivelare ciò che di meglio vi è nella vita (Eileen Caddy).

I benefici sono graditi finché possono essere ricambiati, quando sono troppo grandi, invece di gratitudine generano odio (Publio Cornelio Tacito).

La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre (Cicerone).

Beati coloro che possono dare senza ricordare e prendere senza dimenticare (Melvin Schleeds).

Che cosa invecchia presto? La gratitudine (Diogene Laerzio).

Più riconosci ed esprimi gratitudine per le cose che hai, più cose avrai per cui esprimere gratitudine (Zig Ziglar).

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia (Francois de la Rochefoucauld).

Il mondo ha abbastanza belle montagne e prati, cieli spettacolari e laghi sereni. Dispone di un numero sufficiente di lussureggianti foreste, campi fioriti e spiagge di sabbia. E’ pieno di stelle e di promesse di nuove albe e tramonti ogni giorno. Ma ciò di cui il mondo ha più bisogno è gente che apprezzi e ringrazi per questo (Michael Josephson).

Una persona grata è grata in ogni circostanza. Un’anima che si lamenta, si lamenta anche se vive in paradiso.

Il ringraziamento più bello per i doni di Dio consiste nel passarli ad altri (Michael von Faulhaber).

È un segno di mediocrità quando dimostri la tua gratitudine con moderazione (Roberto Benigni).

Bisogna ringraziare anche per gli sgarbi. Permettono di valutare meglio chi li fa (Dino Basili).

Impariamo a dire “Grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo! (Papa Francesco).

La gratitudine è un dovere che va reso, ma che nessuno ha il diritto di aspettarsi (Jean-Jacques Rousseau).

Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria (Melanie Klein).

La gratitudine, come certi fiori, non cresce in alta quota e rinverdisce meglio nella terra buona dell’umiltà (José Martí).

Ascoltare, essere attenti, consolare, ringraziare, perdonare, accompagnare, aiutare sono verbi che a volte dimentichiamo. Bisognerebbe scriverli su una parete accanto alla porta di casa, e leggerli ogni volta che usciamo nel mondo (Fabrizio Caramagna).

Ringraziamento. Un’anima delicata è angustiata dal sapere qualcuno obbligato a ringraziarla; un’anima gretta, dal sapersi obbligata a ringraziare qualcuno (Friedrich Nietzsche).

Nessuno è più povero di colui che non ha gratitudine. La gratitudine è una moneta che possiamo coniare da soli, e spendere senza timore di fallimento (Fred De Witt Van Amburgh).

Il bisogno di apprezzamento è un desiderio profondo dell’inconscio di ogni persona che incontri. Soddisfacendo questo bisogno, diventerai una delle persone più popolari nel tuo mondo. E qual è la chiave per esprimere gratitudine e apprezzamento? Semplice. Basta dire grazie in ogni occasione (Brian Tracy).

La gratitudine è l’anima della religione, dell’amor filiale, dell’amore a quelli che ci amano, dell’amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze (Silvio Pellico).

I genitori che si aspettano gratitudine dai figli (e c’è persino chi la pretende) sono come usurai: rischiano volentieri il capitale pur di incassare gli interessi (Franz Kafka).

Alziamoci in piedi per ringraziare per il fatto che se non abbiamo imparato molto, almeno abbiamo imparato un po’, e se non abbiamo imparato un po’, almeno non ci siamo ammalati, e se ci siamo ammalati, almeno non siamo morti. Perciò siamo grati. Ci sarà sempre qualcosa per cui vale la pena di ringraziare(Buddha).

Quanto è più crudele del morso di un serpente l’ingratitudine di un figlio (William Shakespeare).

Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo, e che è solo con la gratitudine che la vita si arricchisce (Dietrich Bonhoeffer).

Non c’è nulla che più offenda la gente incapace di bene quanto la vista del bene che fanno gli altri. Non potendo difendersi dal bene che ricevono, gli uomini cercano di non accorgersene o di dimenticare presto, fin che giunge opportuno il momento di vendicarsi con un piccolo trionfo d’ingratitudine (Emilio De Marchi).

La felicità è come la verità: non la si ha, ci si è. Per questo nessuno che sia felice può sapere di esserlo. Per vedere la felicità, ne dovrebbe uscire. L’unico rapporto fra coscienza e felicità è la gratitudine (Theodor W. Adorno).

La gratitudine è un debito che di solito si va accumulando, come succede per i ricatti: più paghi, più te ne chiedono (Mark Twain).

La parola grazie è un ingrediente essenziale nella tua ricetta di salute, pace e manifestazione di ciò che desideri. Dire, pensare o scrivere questa parola aumenta immediatamente i tuoi livelli di energia, perciò esercitati a pronunciarla tutto il giorno. Presta attenzione all’effetto a onde che si innesca quando ringrazi, a partire dal tuo cuore traboccante di gratitudine al sorriso degli altri. E noi angeli aggiungiamo il nostro apprezzamento per la tua disponibilità a essere un messaggero di questo dono: grazie (Doreen Virtue).

Beato chi non si aspetta gratitudine, perché non rimarrà deluso (W. C. Bennett).

Non aspettarti gratitudine perché hai condiviso qualcosa. No, sii grato tu stesso, perché quella persona è stata disposta ad ascoltare la tua canzone, a guardare la tua danza. Siile grato, perché quando sei venuto per dare, non ti ha respinto. Avrebbe potuto respingerti (Osho).

Frasi di riconoscenza e stima

Riconoscere le qualità di chi ci circonda è un’altra capacità utile, ma certamente non appartiene a tutti. Chi sa cosa sia la riconoscenza e sa come manifestare la propria stima nei confronti del prossimo non solo è capace di vivere un’esistenza più sana ed equilibrata, ma fa del bene a chi riceve determinati attestati. La gratitudine e le sue frasi, in questo senso, sono uno strumento importante. La gentilezza, infatti, è poco diffusa ma assai potente: bisognerebbe ricominciare a praticarla con maggiore frequenza e attenzione. Ecco alcune frasi per dire grazie.

Tieni chi ami vicino a te, digli quanto bisogno hai di loro, amali e trattali bene, trova il tempo per dirgli “mi dispiace”, “perdonami”, “per favore”, “grazie” e tutte le parole d’amore che conosci (Gabriel Garcia Marquez).

e tutte le parole d’amore che conosci (Gabriel Garcia Marquez). Chi assiste un sofferente non deve essere ringraziato, lo deve ringraziare (Pasquale Cacchio).

Mostra un po’ di gratitudine. È molto lusingante ricevere l’invito a entrare nella mente e nel cuore di un altro essere umano (Stephen R. Covey).

La gratitudine reciproca è il segno della riuscita e dell’effetto benefico provocato da un atto sessuale. Però non scandagliare troppo la sincerità di questa gratitudine. Fermarsi alla superficie del sorriso e delle parole (Guido Ceronetti).

Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria (Melanie Klein).

Poesie sulla gratitudine

E se si vuole dare un tocco in più al proprio messaggio di gratitudine, perché non affidarsi alle frasi messe nero su bianco dai poeti. Da coloro che i sentimenti e le emozioni riescono a esprimerle meglio di chiunque altro. La magia sarà quel quid in più da regalare a chi si merita il nostro affetto quotidiano. A tal proposito, ecco alcune frasi sulla condivisione: un altro pregio che migliora la vita.

Versi di Pablo Neruda

Grazie alla parola

che ringrazia,

grazie e grazie

per quanto questa parola

scioglie neve o ferro.

Il mondo appare minaccioso

finché soave

come una piuma,

chiara,

o dolce come un petalo di zucchero,

di bocca in bocca

passa

la parola grazie,

grande, a bocca piena

o sussurrata,

appena mormorata,

l’essere quindi torna al suo essere uomo

non finestra,

un certo chiarore

si spinge dentro il bosco,

ed è possibile allora cantare sotto le foglie.

Grazie, sei la pillola

contro

gli ossidi taglienti del disprezzo,

la luce contro l’altare della durezza.

Forse

anche tappeto magico

tra i più distanti uomini

sei stata.

I tuoi passeggeri

si sparpagliarono

nella natura

e ancora

nella selva

degli sconosciuti,

merci,

mentre il treno frenetico

cambia patria,

cancella frontiere,

spasiba,

accanto agli appuntiti

vulcani, freddo e fuoco,

thanks, si, grazie, e allora

si trasforma in tavolo la terra,

una sola parola l’imbandisce

splendono piatti e coppe,

risuonano forchette

e sembrano tovaglie le pianure.

Grazie, grazie

alla tua partenza e al tuo ritorno

alla salita

e alla discesa.

Ci siamo capiti, no?

tu riempi ogni cosa

parola grazie,

ma lì dove appare

il tuo piccolo petalo

si nascondono i pugnali dell’orgoglio,

e nascono due soldi di sorriso.

Grazie a una persona cara

Non riesco a esprimere a parole tutto quello che so

Non riesco a trasmettere l’anima dell’aspirazione,

E dirò solo una parola, gelata,

Questa parola è “grazie” senza dubbio.

Molto nella nostra vita significa difficile

Se qualcuno vi partecipa,

e qualcuno cambia questa vita,

Quindi grazie per il sole e la felicità!

La mia porta è sempre aperta per te

Non tradire ciò che fu, oblio per me,

Dirò “grazie” dal profondo del mio cuore, dal cuore

Per la partecipazione, l’attenzione e la pazienza!

Versi di Mina Raso

A tutti coloro che mi hanno ferita,

che mi hanno delusa,

che mi hanno fatto aprire

gli occhi a forza di lacrime

fino a quando ho visto

la realtà per quel che era.

A tutti coloro che

mi hanno impartito,

più volte, lezioni di vita

che non avrei voluto

mai imparare.

A tutti coloro che

hanno preso la mia fiducia

e l’hanno gettata

in una pattumiera

come un rifiuto non riciclabile.

A tutti coloro

che mi hanno usata,

sfruttata, spremuta

come un limone

fino a quando

non è rimasto nulla in cui credere.

A coloro a cui ho donato,

incondizionatamente,

senza chiedere mai nulla in cambio,

amicizia, solidarietà, aiuto,

tempo, affetto, fiducia.

A tutti voi dico…grazie.

A tutti voi chiedo scusa…

non siete riusciti a cambiarmi.

Versi di Enzo Bianchi

Quando fai un dono agli altri

non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra

e non affaticarti a ricordare il bene fatto

ma quando ricevi un dono non dimenticarlo

e cerca di essere grato verso chi ti ha fatto del bene.

Versi di William Shakespeare

Mio gentile Antonio, altra risposta

Non posso darvi che “grazie”, e ancora “grazie”.

I buoni servigi sono spesso ripagati

Con questa moneta fuori corso, ma fossero

I miei beni saldi come la mia coscienza

otterreste una ricompensa migliore.