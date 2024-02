Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il primo messaggio dopo la diagnosi

Fonte: IPA Re Carlo d'Inghilterra

Carlo è Sandringham dove sta continuando la sua terapia contro il cancro, Camilla invece non può permettersi di fermarsi. Senza le forze del Re e di Kate Middleton, in recupero da un’operazione addominale, la Regina consorte continua la sua agenda di lavoro. Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione della diagnosi del Re che ha fatto preoccupare i sudditi del Regno, arriva il primo messaggio in cui ringrazia e aggiorna chi segue con attenzione lo sviluppo delle sue condizioni.

Re Carlo ha il cancro: primo messaggio dopo la diagnosi

Il Re ha rilasciato la sua prima dichiarazione da quando gli è stato diagnosticato un cancro, usandola per ringraziare di cuore il pubblico per il suo “conforto e incoraggiamento”. In un messaggio, scritto da Sandringham nel Norfolk, Re Carlo ha detto: “Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i tanti messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni.