Re Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry delude

Carlo prosegue le cure contro il cancro e ringrazia i suoi sostenitori. Ma tra questi non c'è Harry che compare in pubblico e non dice nulla del padre

Carlo è Sandringham dove sta continuando la sua terapia contro il cancro, Camilla invece prosegue con la sua agenda di lavoro. La Regina consorte non può permettersi di fermarsi, dato che sia il Re che Kate Middleton a causa delle loro condizioni di salute non possono intervenire a nessun evento. Mentre Harry non ci ha pensato due volte a comparire in pubblico appena tornato a Los Angeles, dopo la visita lampo a Londra al padre. E quello che ha fatto non è piaciuto a nessuno.

Carlo malato, Harry delude

Dunque, Harry delude ancora e in una circostanza davvero difficile come quella della malattia di Carlo. Ovviamente non gli viene contestato di essere apparso in pubblico ad appena 24 ore dalla sua visita a Londra, ma ha deluso per il modo in cui si è comportato. Il Duca del Sussex è andato a Las Vegas per la cerimonia degli NFL Honors del 2024.

Harry ha tenuto un discorso molto divertente, pieno di gag, dove ha paragonato il rugby al football americano, sostenendo che gli americani hanno rubato agli inglesi il gioco trasformandolo. Il Principe in completo scuro è apparso sereno e perfettamente a proprio agio e non è sembrato per niente provato dalle vicende famigliari, tanto che non ha minimamente fatto cenno alla situazione di suo padre Carlo.

Certamente, si può spezzare una lancia a suo favore, non sarebbe stato il contesto giusto dove affrontare il tema del cancro di suo padre, ma forse avrebbe potuto trovare il modo di lanciare un messaggio di sostegno al Re, invece di ignorarlo completamente. In tal senso ha deluso, oltre ad aver sorpreso con la sua presenza. Persino il vincitore del premio, il difensore dei Pittsburgh Steelers Cameron Heyward, salito sul palco, ha dichiarato: “Quello è il Principe Harry? Sono semplicemente scioccato“.

Sicuramente il comportamento di Harry è stato molto diverso da quello di William. Indubbiamente, quest’ultimo ha un altro ruolo istituzionale all’interno della Monarchia, ma forse il secondogenito di Carlo avrebbe fatto una figura migliore se avesse rivolto al padre un pensiero di incoraggiamento e di sostegno.

Carlo ringrazia i suoi sostenitori

Invece, a parlare di Carlo ci ha pensato sua moglie Camilla che ha rassicurato sulle condizioni di salute del Re: “Carlo sta andando bene, considerate le circostanze” e ha aggiunto: “È molto toccato da tutte le lettere e i messaggi che le persone hanno inviato da ogni parte. Questo è molto incoraggiante”. Il Sovrano è dunque molto colpito dal sostegno dei sudditi e in generale delle persone comuni che da ogni parte del mondo hanno inviato messaggi di sostegno. Tutti, tranne Harry verrebbe da dire, hanno dimostrato il loro affetto nei suoi confronti.

Un commentatore reale, Kinsey Schofield, ha sottolineato che i numerosi biglietti che Carlo ha ricevuto sono lo specchio della sua Monarchia e di come il Re viene percepito dalla gente. Carlo infatti ha molto insistito sulla trasparenza del Palazzo e sulla vicinanza della Corona al suo popolo.