Fonte: Getty Images Carlo

Re Carlo si trova con Camilla a Sandringham dove si sta curando contro il cancro. L’annuncio del tumore è stato dato da Buckingham Palace lunedì 5 febbraio e la Famiglia Reale e gli amici del Re si sono mobilitati per lui. Tra questi l’attore Stephen Fry.

L’amico di Carlo: “È davvero triste”

Stephen Fry, legato a Carlo da una lunga amicizia, ha commentato la notizia del cancro che ha colpito il Re. Le parole dell’attore in realtà non sono molto rassicuranti, anche se è evidente che nemmeno lui conosce quali siano le vere condizioni di salute del Sovrano. Infatti, Buckingham Palace si è limitato a comunicare che Carlo ha un tumore trattabile, perché la diagnosi è arrivata in tempo. Ma non si sa né dove questo cancro si sia sviluppato né il suo grado di pericolosità.

Così, Stephen Fry ha espresso tutto il suo dispiacere per la situazione che sta vivendo Carlo e è preoccupato del fatto che la sua malattia sia grave. “È davvero triste se fosse gravemente malato“. L’attore infatti pensa a quanto sia stata ingiusta la vita con Sua Maestà che, a meno di un anno dall’incoronazione, ha scoperto il tumore. “Ha aspettato così tanto tempo per diventare Re e ha ancora così tanto da fare“.

Stephen Fry, che fu personalmente invitato da Carlo all’incoronazione, ha poi sottolineato come questa diagnosi sia arrivata nel momento peggiore, proprio quando il Re stava cercando di riassestare la Monarchia dopo i duri contraccolpi subiti con la morte di Elisabetta II, la Regina più longeva della Gran Bretagna e soprattutto dopo gli scandali del Principe Andrea e di Harry.

Carlo e la cura pionieristica contro il cancro

Intanto, da fonti del Palazzo arriva l’indiscrezione che Carlo si sta sottoponendo a cure pionieristiche per combattere il tumore. Queste terapie dovrebbero avere minori effetti collaterali e dovrebbero essere più efficaci. Per questo motivo si sposterà tra Londra per sottoporsi alle terapie e Sandringham per riposarsi. Al suo fianco ci sarà sempre Camilla.

Il Re comunque ha ripreso la sua agenda istituzionale e ha incontrato il Primo Ministro, come fa ogni settimana. Mentre, come già comunicato dal Palazzo, non parteciperà a nessun evento esterno e sarà sostituito di volta in volta dal William, dalla Regina consorte, dalla Principessa Anna e dagli altri membri della Famiglia Reale in attesa che anche Kate Middleton si riprenda dall’operazione all’addome.

Carlo ne verrà fuori

Più fiducioso nel successo della terapia è il biografo del Re, Robert Hardman, che ha definito Carlo “un combattente”, è forte e “stoico e ha una fede molto più profonda di quanto si pensi”. Dunque, lo scrittore è convinto che Sua Maestà non si lascerà abbattere dalla malattia e che la combatterà con tutte le sue forze e il suo coraggio. Per questo ne verrà fuori da vincente.