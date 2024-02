Carlo, con Camilla, si è trasferito a Sandringham per proseguire le cure contro il cancro. E Alberto di Monaco gli ha mandato un messaggio toccante

Carlo ha lasciato Londra per Sandringham, naturalmente insieme a Camilla, dove continua la terapia contro il cancro. Dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulle condizioni di salute del Re di lunedì 5 febbraio, Sua Maestà ha ricevuto molte visite, una specialissima – quella di Harry – e molti messaggi di pronta guarigione, tra cui quello del Principe Alberto di Monaco.

Carlo, il messaggio toccante di Alberto di Monaco

Re Carlo e Alberto di Monaco si conoscono fin dalla gioventù e se forse non sono i migliori amici, di certo li lega un rapporto sincero e profondo. Un tempo erano due scapoli d’oro che agli incontri tra teste coronate venivano sempre messi sullo stesso tavolo. Oggi condividono, tra le altre cose, l’interesse per l’ecologia, questione per la quale si sono ritrovati più volte negli ultimi anni. Inoltre, Alberto e Charlene di Monaco erano tra gli invitati all’incoronazione del Sovrano inglese e di sua moglie Camilla, lo scorso 6 maggio.

Dopo la notizia del cancro, Alberto ha quindi deciso di scrivere a Carlo per fargli sentire la sua vicinanza con un comunicato ufficiale diramato dalla Rocca in cui si legge: “In questi momenti difficili, tutta la mia famiglia desidera esprimerti il nostro pieno sostegno. La tua determinazione, il coraggio e la tua semplicità sono sempre stati fonte di ispirazione. Sono convinto che mostrerai lo stesso coraggio in questa prova”.

Poi Alberto ha proseguito: “La mia famiglia e il popolo monegasco si uniscono a me nell’inviare a te, alla Famiglia Reale e ai vostri cari i nostri pensieri e le nostre preghiere più affettuose“.

Carlo si cura a Sandringham

Intanto, Carlo e Camilla si sono trasferiti nella loro residenza di Sandringham dopo il colloquio con Harry, avvenuto il 6 febbraio. È da lì che il Re proseguirà le sue terapie contro il cancro. Ed è da lì che continuerà a svolgere le attività istituzionali, come gli incontri col primo ministro britannico. Anche se Carlo non prenderà parte a nessun evento esterno, sostituito da William e dagli altri membri della Famiglia Reale, come la Principessa Anna.

In aggiornamento