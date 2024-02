Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: l’allenamento per guarire

Sono giorni complicati per i reali d’Inghilterra. Esattamente una settimana fa Re Carlo ha annunciato di essere affetto da un cancro, la cui forma non è stata assolutamente specificata. L’annuncio ha preoccupano i sudditi, che si chiedono come stia il sovrano e come stiano procedendo le cure per il suo male. Da quel che riportano alcuni tabloid inglesi sembra che Carlo stia bene (per quanto possibile nelle sue condizioni.

Re Carlo: allenamento e dieta per guarire

Re Carlo è stato fotografato per la prima volta dopo l’annuncio del cancro. Carlo è stato infatti ripreso mentre entrava, a fianco di Camilla, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nella residenza reale di campagna di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, dove si trova attualmente. I media britannici dicono che il monarca ha salutato i giornalisti e gli operatori in attesa mentre camminava accanto a sua moglie, prima di essere accolto dal rettore della chiesa, il reverendo Paul Williaams.

Quindi il sovrano, fortunatamente, sembra stare bene. Non sono in pochi a cercare di ipotizzare quali siano le condizioni che stanno aiutando Re Carlo a riprendersi dall’operazione alla prostata, avvenuta una settimana prima dell’annuncio del cancro. Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, il merito sarebbe anche della vita attiva di Sua Maestà, e principalmente della routine di allenamento che ha adottato da tempo. Come riporta il Mirror, il Re segue l’allenamento adottato dai piloti militari che consiste in sessioni da 11 minuti da ripetere due volte al giorno. Domenica la prima uscita pubblica: il sovrano è andato in chiesa con la regina Camilla.

La routine di allenamento scelta dal 75enne re Carlo si chiama 5XB ed è stata creata per la Royal Canadian Air Force alla fine degli anni Cinquanta. Nata da un’idea di Bill Orban, che ha pensato il piano per aiutare i militari a restare in forma fisica ottimale dedicando un tempo minimo all’allenamento, prevede stretching, esercizi per addominali e dorsali, piegamenti sulle braccia, corsa e salti. Undici minuti di attività intensa da ripetere due volte al giorno garantiscono risultati eccellenti. Pare che anche suo padre, il principe Filippo, ne fosse appassionato e che l’abbia seguita fino agli ultimi giorni.

Il messaggio per i sudditi

“Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni”. Lo ha detto re Carlo III in una dichiarazione diffusa sabato sera. “Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento” ha sottolineato il sovrano britannico parlando della sua “ammirazione permanente” per gli enti di beneficenza contro il cancro. E’ “incoraggiante”, ha aggiunto, che l’annuncio della sua malattia abbia contribuito a far luce sulle organizzazioni che sostengono i malati di cancro e le loro famiglie.