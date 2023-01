Frasi sul cuore, da dedicare a chi si ama

Fonte: 123rf Ecco le più note citazioni e gli aforismi sul cuore

Il cuore è un organo importantissimo per il corpo umano. Insieme al cervello, è il più importante dell’organismo e funziona con una pompa che provvede a far circolare il sangue carico di ossigeno in tutti i distretti e tessuti. Il cuore è però anche il simbolo dell’amore e dei sentimenti in generale. Una persona emozionata tende a dire che ha il cuore che batte forte. Questo organo rappresenta la forza che spinge a intraprendere relazioni, allacciare rapporti sentimentali e, in generale, che ci fa legare alle persone sia che si tratti del compagno o della compagna che di un figlio, un genitore o un amico. Il cuore è anche simbolo di ciò che ci appassiona e che ci entusiasma, come un hobby o un particolare sport o il proprio lavoro. In pratica è relativo a tutto ciò che si ama. Fare qualcosa con il cuore significa metterci affetto e impegno. Persone estremamente buone e generose vengono indicate come individui dal cuore d’oro, al contrario di chi non ha sentimenti, in generale reputato come: senza cuore. SI possono poi avere dei luoghi del cuore, località o aree particolarmente apprezzate perché relative magari a una vacanza significativa durante la quale si è incontrato qualcuno di speciale, o legate a un ricordo d’infanzia o di uno specifico momento emozionante. Il cuore è una metafora meravigliosa che descrive l’amore con la A maiuscola, in tutte le sue sfaccettature. Per conoscere tutte le connotazioni di questo simbolo, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul cuore, dalle più emozionanti a quelle relative al legame con il cervello, senza dimenticare le citazioni più sofferenti sul cuore spezzato.

Frasi e aforismi sul cuore

Il cuore è la culla dei sentimenti, dove nasce e trova riparo l’amore. I moti e le emozioni che fanno battere questo organo sono di diverso tipo, l’importante è che non smetta mai di funzionare. Qui alcune frasi e citazioni sul cuore.

Avere un posto nel cuore di qualcuno significa non essere mai soli. (Romano Battaglia)

Buio, bel buio, bella pioggia, gli istanti scivolano via da una parte all’altra del tergicristallo, e anche questa faccenda del vivere, una poesia senza attributi, una poesia senza perché. E anche il cuore che batte, batte meglio se batte per niente. (Aldo Busi)

Chi conquista il cuore dell’uomo conquista tutto l’uomo. (Francesco Di Sales)

Come una candela accende un’altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore accende un altro e così si accendono migliaia di cuori. (Lev Tolstoj)

CUORE. Questa parola serve per moti e desideri d’ogni genere, ma ciò che è costante è che il cuore – negato o rifiutato che sia – vuole essere un oggetto di dono. (Romand Barthes)

Do’ asilo dentro di me come a un nemico che temo d’offendere, un cuore eccessivamente spontaneo che sente tutto ciò che sogno come se fosse reale che accompagna col piede la melodia delle canzoni che il mio pensiero canta, tristi canzoni, come le strade strette quando piove. (Fernando Pessoa)

La morte del cuore è quando si vive nell’angoscia, nello scoraggiamento o in una tristezza cronica. (Raniero Cantalamessa)

Ma il cuore non è una scatola che viene riempita, aumenta di volume a ogni nuovo amore. (Dal film Lei)

Non di rado avviene che sotto veste cenciosa palpiti cuore valoroso e gentile. (Samuel Smiles)

Per anni e anni ho lottato con l’inchiostro e il martello mio tormentato cuore | Con l’oro e con il fuoco per farti un bel ricamo | Un giacinto d’arancio | Un cotogno fiorito per consolarti | Io che un tempo ti sfiorai con gli occhi delle Pleiadi. (Nikos Gatsos)

Perché il mio cuore è tutta una pazzia, ma non ho mai avuto niente di meglio da offrire. (Giovanni Scafoglio)

Si accontenta di cause leggere | la guerra del cuore. (Fabrizio De André)

Si è se stessi solamente nel proprio cuore; si ama solamente quel che fa di lui un asilo. (Joë Bousquet)

Si vede solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

Tu prega intanto umil Venere bella | che faccia in noi, sotto sua santa legge, | di due corpi e due cori, un corpo e un core. (Claudio Tolomei)

Frasi su cuore e cervello

Si deve seguire il cuore o il cervello? La mente e il cuore sono spesso visti come due opposti, razionalità e irrazionalità che si scontrano, con la ragione che non sempre riesce a vincere sulle ragioni del sentimento. Una serie di aforismi e citazioni sul rapporto tra cuore e cervello.

È il cuore che sente Dio, non la ragione. Ecco cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, non alla ragione. (Blaise Pascal)

È il mio cuore che vi ama, non la parte materiale di me stesso. (Klemens von Metternich)

E non seguire solo il tuo cuore, perché il tuo cuore può farsi ingannare. Devi guidarlo tu, il tuo cuore (dal film Fireproof)

Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Il cuore vuole sempre la parte sua nelle operazioni dell’intelletto. (Vincenzo Monti)

Il mediatore fra il cervello e le mani deve essere il cuore! (Dal film Metropolis)

Su nulla abbiamo meno potere che sul nostro cuore, e, lungi dal comandarlo, siamo obbligati ad obbedirgli. (Jean Jacques Rousseau)

Voglio essere un cuore pensante. (Etty Hillesum)

Un cuore affettuoso è migliore e più forte della saggezza. (Charles Dickens)

Tutta la conoscenza che possiedo può averla chiunque, ma il mio cuore è tutto per me. (Johann Wolfgang von Goethe)

Ci si dovrebbe aggrappare al proprio cuore; perché se lo si lascia andare, si perde anche il controllo della testa. (Friedrich Nietzsche)

Frasi sul cuore spezzato

Il cuore può però anche spezzarsi, magari per un tradimento, un amore finito o per un’amicizia che ha commesso un errore. Si tratta di un dolore che si sente nel petto e pervade tutto il corpo. Recuperare i pezzi di un cuore in frantumi è difficile e spesso ci vuole tempo per sanare le ferite. Una selezione di frasi e aforismi sul cuore spezzato.

I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. (Dal film Il mago di Oz)

I cuori sono fatti per essere infranti. (Oscar Wilde)

Ora sono sicuro di avere un cuore… perché mi si sta spezzando. (Dal film Il mago di Oz)

Se un piatto o un bicchiere cadono a terra senti un rumore fragoroso. Lo stesso succede se una finestra sbatte, se si rompe la gamba di un tavolo o se un quadro si stacca dalla parete. Ma il cuore, quando si spezza, lo fa in assoluto silenzio. Data la sua importanza, ti verrebbe da pensare che faccia uno dei rumori più forti del mondo, o persino che produca una sorta di suono cerimonioso, come l’eco di un cembalo o il rintocco di una campana. Invece è silenzioso, e tu arrivi a desiderare un suono che ti distragga dal dolore. (Cecelia Ahern)

Ci sono delle corde, […] nel cuore umano, che è meglio non toccare. (Charles Dickens)

Dopo un grande dolore viene un senso solenne, | i nervi stan composti, come tombe. | Il Cuore irrigidito chiede se proprio lui | soffrì tanto? Fu ieri o qualche secolo fa? (Emily Dickinson)

Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi | non avrò vissuto invano | se allevierò il dolore di una vita | o guarirò una pena || o aiuterò un pettirosso caduto | a rientrare nel nido | non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson)

Non ho spezzato il tuo cuore; tu lo hai spezzato; e spezzandolo, hai rotto il mio. (Emily Brontë)

È strano quanto spesso un cuore debba rompersi prima che il tempo possa renderlo saggio. (Sara Teasdale)

Uno stomaco vuoto, un portafoglio vuoto e un cuore spezzato possono insegnarti le migliori lezioni della vita. (Robin Williams)

Frasi sulle emozioni del cuore

Le emozioni sono irrazionali, riempiono il cuore e lo fanno battere forte. Creano un legame con qualcuno o qualcosa o con un luogo che diventa speciale. Solo seguendo le proprie emozioni si può raggiungere l’amore. Qualche frase e citazione sulle emozioni del cuore.

Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto. (Alessandro Manzoni)

Dicono che l’olio acqueta il mare in burrasca. Ma che cosa può acquetare il cuore in tempesta dell’uomo? Invano ti applichi alle tempie la fredda filosofia di Schopehauer, invano cerchi d’immergerti in altri pensieri: due fuochi sono impossibili a spegnersi: quello del vulcano e quello del cuore ardente. (Géza Gárdonyi)

E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Vasco Rossi)

– Possibile che tu non capisca? Noi veniamo da due mondi completamente diversi! – Ma abbiamo entrambi un cuore, e il mio mi dice che siamo fatti l’uno per l’altra! (Dal cartone animato Kirby)

Quando il battito del cuore supera le ombre del passato l’amore potrà trionfare sul destino. (Nicholas Sparks)

Sempre un villaggio, sempre una campagna. Mi ride al cuore (o piange), Severino: il paese ove, andando, ci accompagna l’azzurra visïon di San Marino: sempre mi torna al cuore il mio paese, cui regnarono Guidi e Malatesta, cui tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della foresta. (Giovanni Pascoli)

Tutto il mio cuore è tuo | io non posso vivere dove tu non sei! | Così, come il fiore appassisce, | quando lo splendere del sole non lo bacia. (Ferenc Lehár)

Un cuore troppo impressionabile, il mio, per ogni linea ed ogni tratto o capriccio di quel suo dolce viso! (William Shakespeare)

Vi è una legge psicofisica dell’amore, il cui aspetto più propriamente corporeo risiede nel cuore, che è, per tutti gli uomini, la sede del calore innato. (Giuseppe Bezza)

Educa un Cuore alla strada che dovrebbe fare e appena potrà devierà da essa. (Emily Dickinson)

Il cuore di un uomo è molto simile al mare, ha le sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondità ha anche le sue perle. (Vincent van Gogh)

Frasi sull’ascoltare il proprio cuore

Sono numerosi gli studiosi e i personaggi che si sono domandati se le pulsioni del cuore vadano assecondate, oppure se è meglio mantenere una certa razionalità nel perseguire un obiettivo. La conclusione più condivisa è che i sentimenti e le sensazioni vadano assecondate perché sono la strada giusta per la felicità. Qualche citazione e aforisma sull’ascoltare il proprio cuore.

Ci sono cose che non puoi vedere | con gli occhi: devi vederle con il cuore e questo non è facile. Se ritrovi lo spirito della giovinezza dentro di te, con i ricordi di adesso e i sogni di allora, potrai farlo rivivere e cercare una strada nell’avventura che chiamiamo vita, verso un destino migliore. E il tuo cuore non sarà mai stanco, né vecchio. (Sergio Bambaren)

Dal vero fonte de’ celesti rai. Per trionfar del mondo, il foco prese amor, con cui si forte il cor m’accese. Ch’io di spegnerlo più non spero omai. (Berardino Rota)

Il cuore umano è sempre lo stesso, a Parigi e in Russia: non può ingannare. (Denis Ivanovic Fonvizin)

Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui ti porta. (Susanna Tamaro)

Se ascoltiamo la saggezza del cuore. Il tempo infallibile ci farà incontrare il nostro destino. (Sergio Bambaren)

Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. (Siracide)

Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Segui il tuo cuore, ma porta il tuo cervello con te. (Alfred Adler)

Puoi chiudere gli occhi davanti alle cose che non vuoi vedere, ma non puoi chiudere il tuo cuore davanti alle cose che non vuoi sentire. (Johnny Depp)

Il nostro primo insegnante è il nostro cuore. (Proverbio nativo americano)

Frasi sul metterci il cuore

Per raggiungere gli obiettivi sperati non basta la testa e il cervello, c’è bisogno di passione, di amare profondamente un progetto o un’idea, anche la più assurda. Per fare grandi cose, bisogna credere profondamente nel risultato e sentire che può portare a qualcosa di buono e di successo. Un po’ di frasi e aforismi sul metterci il cuore.