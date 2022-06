Alloro in lavatrice, il trucco imbattibile contro i vestiti scoloriti

Quando si ha a che fare con vestiti colorati che nel tempo, lavaggio dopo lavaggio, perdono il loro colore iniziale risultando sbiaditi, la soluzione che viene subito in mente è quella di non indossare più quei capi e comprarne di nuovi; non tutti conoscono però il trucchetto imbattibile dell’alloro, che grazie alle sue proprietà riesce a ridare vita ai nostri vestiti preferiti.

Lavatrice, il metodo dell’alloro è infallibile

Tra i rimedi casalinghi più conosciuti ci sono senza dubbio i soliti alleati perfetti come l’aceto, il bicarbonato o il limone, ma esistono tantissimi altri ingredienti naturali che possono aiutare a risolvere alcuni problemi legati al mondo delle pulizie.

Nel caso dei vestiti che con il tempo tendono a sbiadirsi, nonostante il tentativo di mantenerli illesi dai troppi lavaggi o da lavaggi sbagliati, è possibile ridare vita a quei tessuti che sembravano persi per sempre. Sembrerà strano, ma per cercare di ravvivare il colore del nostro bucato basterà utilizzare alcune foglie di alloro, unite al bicarbonato di sodio e ad acqua bollente.

Tutto ciò che bisogna fare è prendere una pentola in cui inserire 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato prima di riempire il contenitore d’acqua e portare tutto a ebollizione. Lasciare bollire per altri venti minuti circa, in modo tale da far rilasciare per bene le proprietà dell’alloro e far sciogliere il bicarbonato totalmente. Dopo aver lasciato intiepidire leggermente il tutto, bisogna versarlo in una bacinella facendo attenzione a non ustionarsi; dopodiché, inserire nell’acqua i vestiti che hanno bisogno di essere “ravvivati” e lasciare in ammollo per ben 24 ore.

Solo dopo che saranno passate queste ore si potrà sciacquare i singoli abiti per poi lavarli una seconda volta a mano o in lavatrice, riuscendo così ad ottenere un risultato incredibile: i tessuti, grazie alle proprietà dell’alloro che riescono a ravvivare i colori, torneranno come nuovi.

Lavatrice, altri rimedi per i capi sbiaditi

Ci sono delle volte in cui risulta proprio impossibile separarsi da un capo d’abbigliamento a cui siamo legati, e quando questo si sbiadisce per via dei troppi lavaggi o di lavaggi effettuati in modo sbagliato, arriva sempre il momento in cui riserviamo quella maglietta o quel pantaloncino per stare in casa, facendoli diventare ufficialmente abbigliamenti casalinghi.

Oltre al trucchetto dell’alloro prima del lavaggio in lavatrice, però, esistono altri metodi per combattere i vestiti sbiaditi, e si tratta sempre di ingredienti che tutti troviamo in casa, o comunque facilmente al supermercato. Si tratta del sale e dell’aceto di mele, che sono due alleati perfetti per poter avere capi super brillanti.

Per quanto riguarda il sale, basterà immergerne mezzo bicchiere in una bacinella d’acqua e immergere poi anche i vestiti all’interno lasciandoli in ammollo per un giorno intero; procedere poi con la stessa tecnica utilizzata con l’alloro, ovvero effettuando un ulteriore lavaggio finale in lavatrice o a mano. L’aceto di mele, che solitamente è meno utilizzato rispetto a quello bianco, è anche perfetto per risolvere questo tipo di problema: in questo caso basterà procedere allo stesso e identico modo, ma con una tazza colma di aceto nell’acqua.

Infine, esiste anche un altro alleato per i vestiti sbiaditi: il tè nero. Provare per credere! Anche il tè nero, se ne sciogliamo una bustina in una tazza d’acqua (che poi bisognerà versare in una bacinella con altra acqua) riuscirà a sorprendere grazie alle sue proprietà.