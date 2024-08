Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton non abbassa mai la guardia: la Principessa del Galles è perfetta in pubblico. Di classe, raffinata, mai una sbavatura. Non è nata Principessa, ma è sempre stata regale, un tratto in lei innato, che ha coltivato nel tempo, impegnandosi per rappresentare la Famiglia Reale. E questo aspetto è sempre stato molto apprezzato da Re Carlo, che l’ha sempre definita come la sua “amatissima nuora” e “la figlia che non ha mai avuto”.

Kate Middleton, com’è davvero la Principessa del Galles

Siamo proprio sicuri di conoscere Kate Middleton? Una persona di classe, certo, ma nel privato è anche molto “più divertente” di quanto appaia in pubblico, secondo Robert Jobson, autore di Catherine, la Principessa del Galles. “Le ho parlato ed è sempre molto attenta a ciò che dice alla stampa. (…) Penso che sia molto più divertente dell’immagine che ci viene presentata, un po’ enigmatica”.

Ma perché non vediamo quasi mai il lato più divertente della Principessa del Galles? Semplice: perché non ama in alcun modo abbassare la guardia. Sebbene non trattenga quasi mai le risate in pubblico, il suo senso dell’umorismo viene riconosciuto nel momento in cui partecipa agli eventi sportivi. “Una persona in armonia con se stessa”. La Middleton, sin da giovane, è stata abituata a dare il massimo, ma non nel modo “sbagliato”, senza pressioni. Certo, da Principessa ci sono, ma la carriera scolastica e universitaria della Middleton è stata costellata da successi. Ed è proprio il lato “nascosto” del suo carattere che le ha permesso di essere sempre più vicina a Re Carlo.

Il rapporto con Re Carlo

Kate Middleton sta attraversando un momento particolarmente difficile. Secondo alcuni esperti, lei e il Principe William starebbero passando l’inferno: sì, è vero che è stata vista due volte in pubblico, per il Trooping the Colour e per la finale di Wimbledon, ma la Principessa ha accarezzato persino l’idea di non tornare più a ricoprire il ruolo di prima. Da quando ha comunicato al mondo di essere affetta di cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva, ha lavorato duramente su se stessa, nella privacy della sua casa, al fianco di William e dei suoi amati figli, George, Charlotte e Louis.

Ma quanto la Principessa è vicina al Re? Molto, considerando che ambedue hanno comunicato il cancro nello stesso anno: il 2024 passerà alla storia come l’anno buio della Famiglia Reale. “Lui la adora davvero, la chiama ‘la sua amata nuora’. Non è una persona che cerca di creare drammi o problemi, è una persona che cerca di trovare soluzioni. Questo è molto importante, visto che di recente abbiamo avuto molti drammi nella Famiglia Reale”, ha spiegato Jobson. Il gesto del Trooping the Colour, poi, non è passato inosservato. Kate Middleton, e non il Principe del Galles, William, è stata vicino al Re nel balcone: la posizione più importante, come a dimostrare, per l’ennesima volta, il ruolo che ricopre all’interno della “Ditta”. Contrariamente a Meghan Markle, con cui, invece, non si è mai instaurato nessun rapporto, anzi: Carlo è sempre molto dubbioso e preoccupato riguardo alle scelte della Duchessa di Sussex e del figlio, il Principe Harry.