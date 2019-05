Pamela Prati, nuove rivelazioni di Signorini sulle nozze. E lei risponde su Instagram

editato in: da

Continua il mistero sulle nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone e, ai tanti misteri, si aggiunge la testimonianza di Alfonso Signorini.

Il giornalista, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha confessato di essere stato ingannato dalla manager della showgirl sarda. Ma andiamo con ordine. Da settimane ormai si parla del matrimonio della Prati e della possibilità che si tratti solamente di una montatura. In molti sono convinti che Mark Caltagirone, il futuro sposo, non esista, e che sia un personaggio inventato da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, manager della soubrette.

Pamela ha sempre negato, ribadendo anche in un’intervista a Verissimo che le nozze ci saranno e che solo in quel giorno Marco svelerà il suo volto alle telecamere. Nonostante ciò nel corso delle settimane sono spuntate varie testimonianze che sembrano mettere in dubbio la sincerità di Eliana e Pamela, portando alla luce un “sistema” collaudato, con finti fidanzati e love story costruite dal nulla.

Dopo Manuela Arcuri e Sara Varone, anche Alfonso Signorini ha svelato di essere stato ingannato da Pamela Perricciolo, che gli avrebbe fatto conoscere su Facebook un uomo che in realtà non esisteva. I fatti risalgono al 2009 e sono stati confessati dal direttore di Chi anche sulle pagine del suo giornale.

“L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi – ha svelato -. Anche io sono stato Pamela Prati. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela, che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”.

Nel frattempo Pamela Prati ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando per la prima volta una foto su Instagram dopo tanto tempo. Dopo la breve apparizione sulle Stories di Eliana Michelazzo, la showgirl ha postato uno scatto in cui è al mare insieme al suo cane.

Accanto alla foto appare una scritta che sembra una risposta a tutti coloro che mettono in dubbio la sua sincerità. “Nella vita molte volte vale più un momento di silenzio, che un mucchio di parole” si legge. A questo punto non resta che attendere il prossimo 8 maggio, data delle nozze.