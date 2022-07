Frasi sul cuore e la ragione per esprimere i sentimenti: uniche

Fonte: iStock Frasi sul cuore e sulla ragione

Le frasi sul cuore e la ragione sono davvero ispiranti, ma non solo: ammettiamolo, quante volte non sappiamo a chi dare ascolto? Alla mente, al cervello, o al cuore, che ci guida indomito? Non è facile capire chi seguire, perché spesso neanche noi sappiamo davvero in fondo cosa vogliamo. Magari siamo alla ricerca di qualcosa di solido, di duraturo, e abbiamo paura ad ascoltare il cuore, o seguire un’infatuazione.

Nel corso degli anni, la dicotomia tra cuore e ragione è stata una delle più dibattute dagli scrittori e dai filosofi, e forse è per questo che abbiamo così tante citazioni e aforismi da poter leggere. Tornano molto utili soprattutto in casi di indecisione: cuore o mente, chi appoggiare? DiLei ha scelto per te le frasi più belle: scopriamole insieme.

Frasi sul cuore e la ragione

La ragione è logica, si basa sui fatti, sulle evidenze. Il cuore ci porta spesso in posti che non conosciamo, che non abbiamo mai avuto il coraggio di esplorare. E se è vero che al cuor non si comanda, dobbiamo però compiere una scelta, soprattutto quando siamo indecisi e non sappiamo più cosa fare. Se sei alla ricerca degli aforismi su cuore e ragione, ecco per te una selezione dei più belli di sempre: ispiranti.

Tutta la conoscenza che possiedo può averla chiunque, ma il mio cuore è tutto per me. (Johann Wolfgang von Goethe)

L’ultimo passo della ragione, è il riconoscere che ci sono un’infinità di cose che la sorpassano. (Blaise Pascal)

Ho interrogato la mia ragione; le ho domandato che cosa essa sia: questa domanda l’ha sempre confusa. (Voltaire)

Una buona testa ed un buon cuore sono sempre una formidabile combinazione. (Nelson Mandela)

Il cuore e non la ragione sente Dio. Ecco che cos’è la fede: Dio sensibile al cuore e non alla ragione. (Blaise Pascal)

Se la testa vi dice una cosa e il cuore ve ne dice un’altra, prima di agire dovreste decidere se intendete avere più cervello o più cuore. (Marilyn vos Savant)

C’è una saggezza della testa e una saggezza del cuore. (Charles Dickens)

Il cuore sente, la testa confronta. (François-René de Chateaubriand)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Un pazzo col cuore, ma senza cervello, è un pazzo altrettanto infelice di uno col cervello, ma senza cuore. (Fëdor Dostoevskij)

Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore. (Tahereh Mafi)

Un buon cuore è meglio di tutte le teste nel mondo. (Edward Bulwer-Lytton)

Sulla bocca degli stolti è il loro cuore, i saggi invece hanno la bocca nel cuore.(Bibbia – Siracide)

L’inverno è nella mia testa, ma una eterna primavera è nel mio cuore. (Victor Hugo)

Lodai la ragione; ma il cuore aveva già fatto a suo modo. (Ugo Foscolo)

Tra il cuore e la ragione non esiste un trattato di pace, ma semplicemente un armistizio. (Fabrizio Caramagna)

La mia mente e il mio cuore: a volte due mani giunte in una identica preghiera e in una identica direzione di luce, altre volte due polsi estranei che si vogliono liberare l’uno dalla stretta dell’altro. (Fabrizio Caramagna)

E’ un dolore angosciante avere un cuore sentimentale e una mente scettica. (Naguib Mahfouz)

Frasi sulla ragione e sul sentimento

Quello che proviamo è più forte di tutto, si spinge oltre, e non è facile da spiegare a parole. Ma, a volte, anche quando siamo felici, ecco che interviene lei: la ragione, la nostra mente, il cervello si mette in moto e non riusciamo più proprio a capire come comportarci. Spesso gli aforismi sono a favore del cuore, perché è custode di quel che proviamo. E se abbiamo dei sentimenti, perché dobbiamo calpestarli? Perché non viverli? Le citazioni più belle sul cuore e sui sentimenti.

È il cuore e non la ragione che sente la vicinanza degli dei. (Proverbio cinese)

Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. (Bibbia – Siracide)

L’amore e la ragione sono nemici giurati. (Pierre Corneille)

La mente vive del cuore come un qualunque parassita – se questo è robusto la mente è grassa. Ma se il cuore lesina l’ingegno deperisce – tanto è insostituibile quel suo alimento. (Emily Dickinson)

La mente disegna, il cuore colora. (Fabrizio Caramagna)

La sede della conoscenza è nella testa, della saggezza, nel cuore. (William Hazlitt)

Due eccessi: escludere la ragione, non ammettere che la ragione. (Blaise Pascal)

Educare la mente senza educare il cuore significa non educare affatto. (Aristotele)

Tutti dicono che il cervello sia l’organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore, ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. (Rita Levi Montalcini)

L’amore e la ragione sono due viaggiatori che non abitano mai insieme nello stesso albergo: quando uno arriva, l’altro parte. (Walter Scott)

Il cuore vola dove la mente non sa neppure camminare. (Colette Haddad)

Ci si dovrebbe aggrappare al proprio cuore; perché se lo si lascia andare, presto si perde anche il controllo della testa. (Friedrich Nietzsche)

La differenza tra mente e cuore? La mente ti dirà la cosa più intelligente da fare. Il cuore ti dirà ciò che farai comunque. (Wiz Khalifa)

Ecco la mia opinione sulla razza umana… ha il cuore al posto giusto, però la testa è un organo completamente inefficiente. (William Somerset Maugham)

La nostra mente è arricchita da ciò che riceviamo, il nostro cuore da ciò che diamo. (Victor Hugo)

Era uno di quei momenti che non si possono misurare con l’orologio, ma solo con i battiti del cuore. (David Grossman)

La vera comprensione è quella che va al di là della ragione e che si fonda sull’istinto, sul cuore. (Tiziano Terzani)

Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. (Lucio Anneo Seneca)

Il cuore è la capitale della mente. (Emily Dickinson)

Non può esserci dialogo con chi parla con il cuore e chi risponde con il cervello (Anonimo)

Il cuore e la pelle ti sentono. Anche quando la ragione non ne vuole sapere. Loro lo sanno. (Stefania LeoNoir)

Per me il cervello non è altro che le viscere del cuore. Ciò che un cuore accetta, il cervello deve digerirlo e farne pensieri. (Friedrich Nietzsche)

Frasi su cuore e mente

Le frasi sul cuore e sulla mente sono davvero speciali: perché ogni filosofo ha un suo pensiero a riguardo. Ognuno di noi è diverso, e c’è chi preferisce seguire il cuore, o chi si affida ciecamente alla propria mente. Forse non c’è una risposta giusta o sbagliata, forse siamo destinati a vivere secondo quel che sentiamo o che crediamo di provare. In ogni caso, con gli aforismi su cuore e mente puoi fare un po’ di chiarezza e, chissà, magari trovare la risposta giusta a tutte le tue domande e ai dubbi.

La testa non è in grado di comunicare. L’unica cosa che può fare è sezionare, analizzare, frammentare la realtà. Il cuore sintetizza, collega, riunisce, fonde ciò che vede. L’uomo che guarda attraverso il suo cuore vede il mondo come un tutto organico indivisibile. Per la testa, al contrario, il mondo è una moltitudine di atomi. La sola cosa che il cuore può vedere è ciò che si chiama Dio, il divino. (Osho)

È molto, molto difficile mettere d’accordo cuore e cervello. Pensa che, nel mio caso, non si rivolgono nemmeno la parola. (Woody Allen)

La natura non è perfetta. Quanti errori fa nell’accoppiare le menti con i cuori. (Fabrizio Caramagna)

Se hai la passione per la sacra felicità, getta via la tua arroganza e diventa un ricercatore di cuori. (Rumi)

La nostra mente è una spugna; il nostro cuore è un fiume. Non è strano che la maggior parte di noi preferisca assorbire anziché correre? (Kahlil Gibran)

Per capire il cuore e la mente di una persona, non guardare a ciò che ha già ottenuto, ma a ciò cui aspira. (Khalil Gibran)

Il cuore è una bestia della quale è prudente diffidare. Anche l’intelligenza è una bestia, ma perlomeno non parla d’amore. (Graham Greene)

Non lasciare che il tuo cervello interferisca con il tuo cuore. (Albert Einstein)

La vita è un gioco della follia in cui il cuore ha sempre ragione. (Erasmo Da Rotterdam)

Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche coloro che le usano entrambi. (Rita Levi Montalcini)

Quando parla il cuore, la ragione trova indecente obiettare. (Milan Kundera)

Credo che i sogni nascano non dalla ragione, ma dal desiderio, non dalla testa ma dal cuore. (Fëdor Dostoevskij)

Ragione non punire il cuore se a volte ti lascia per volare più in alto.

Frasi più belle sul conflitto tra cuore e ragione

Quando il cuore e la ragione entrano in conflitto, c’è davvero ben poco da fare. Sentiamo che qualcosa non va, che non tutto sta andando per il verso giusto. Soprattutto, iniziamo a farci delle domande, a cercare – in modo anche spasmodico – una risposta. Ma c’è davvero? Qualcuno ci ha provato a darla, e chissà che tu non possa trovarla: ecco gli aforismi sul conflitto tra cuore e ragione.

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

Se hai cuore, non puoi perdere niente dovunque vai. Puoi solo trovare. (Jean-Claude Izzo)

Mi piace la gente sentipensante, che non separa la ragione dal cuore. Che sente e pensa allo stesso tempo. Senza divorziare la testa dal corpo, né l’emozione dalla ragione. (Eduardo Galeano)

Segui il tuo cuore, ma porta il tuo cervello con te. (Alfred Adler)

La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato. (Nicolás Gómez Dávila)

Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Non seguo le regole scritte… Io dirigo con il cuore, non con la testa. (Diana Spencer)

Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche coloro che le usano entrambi. (Rita Levi Montalcini)

Come si fa a tenere insieme cuore e ragione, evitando le secche del cinismo e le sabbie mobili del sentimentalismo? (Alessandro D’Avenia)

La vita è come una bilancia: da una parte vi è la ragione, dall’altra il cuore. Sta a noi cercare di non perdere l’equilibrio. (Gabriele Martufi)

Ascolta il tuo cuore: frasi e riflessioni

Quante volte hai sentito questa frase: ascolta il tuo cuore? Potrebbe sembrare quasi scontata, banale, ma in realtà molti di noi hanno paura a sentire se stessi e soprattutto i sentimenti. Magari siamo spaventati da un’esperienza pregressa, o magari non ci fidiamo più degli altri. Per questo motivo, abbiamo scelto le riflessioni più belle sul cuore, che ti fanno capire che, sì, a volte non bisogna avere paura di ciò che si sente.