Brad Pitt, la casa vale 39 milioni ma il suo inquilino di 105 anni non paga niente

Fonte: IPA Brad Pitt, il look tutto rosa che ha fatto impazzire (anche) Emily Ratajkowski

Brad Pitt non è solo uno degli attori più amati, ma è anche una delle persone più apprezzate umanamente a Hollywood. Una notizia, in particolare, ha destato la curiosità di tutti. Nella sua ex tenuta a Los Angeles dal valore di 39 milioni di dollari, l’attore ha permesso a un inquilino di viverci in modo gratuito, senza pagare un solo centesimo, per anni.

Brad Pitt, l’ex casa dal valore di 39 milioni di dollari

Ormai venduta, l’ex casa da 39 milioni di dollari si trova nel complesso di Los Feliz in California. Questa proprietà è stata per trent’anni di proprietà di Brad Pitt, dove ha vissuto insieme all’ex moglie, Angelina Jolie, e ai figli. Quando ha deciso di venderla, è stato un vero e proprio affare: comprata nel 1994 per 1,7 milioni di dollari, è stata acquistata per quasi 40 milioni di dollari.

Una magione di lusso – parliamo di almeno venti stanze, anche se non ci sono le foto degli interni – e con una storia particolare, dal momento in cui, infatti, Brad e Angelina non sarebbero stati gli unici ad abitare all’interno della tenuta. Oltre a loro, un inquilino speciale che ha vissuto fino a 105 anni. A loro si aggiungono delle “presenze misteriose”, stando al racconto di Cassandra Peterson, ex proprietaria.

“Molte cose strane erano successe nella casa da quando ci eravamo trasferiti. E lui ne era entusiasta. Pensava fosse molto figo”, ha raccontato l’attrice, che è conosciuta con il nome Elvira – icona dei film horror – a People. La tenuta oggi vanta 1,9 acri di terreno, con diverse proprietà circostanti, pista di pattinaggio, campo da tennis, piscina, laghetto Koi e molto altro, come un cinema e una sala da ballo. Le aggiunte di Brad e Angelina nel corso del tempo sono state infatti diverse (e piuttosto care, infatti il valore è aumentato).

La storia dell’inquilino di 105 anni che ha vissuto gratis nella casa di Brad Pitt

Fonte: IPA

L’enorme complesso si trova proprio vicino all’attuale proprietà di Angelina Jolie, che nel 2017, dopo la separazione nel 2016, aveva acquistato casa nei paraggi con l’ottica di non sconvolgere troppo le dinamiche familiari. Ma ad accrescere la curiosità intorno alla tenuta non è solo l’enorme valore o il prezzo a cui è stata venduta, o ancora i misteri svelati da Cassandra Peterson.

Nel corso del tempo, Brad Pitt ha acquisito le proprietà circostanti, come la casa di un anziano sui novant’anni. A tal proposito, ha raccontato l’attrice, il signore ha stretto un accordo con Pitt, che gli ha permesso di rimanere nella casa senza tuttavia fargli sborsare un solo centesimo. “So che Brad gli ha permesso di vivere lì senza pagare nulla fino alla sua morte. John ha vissuto fino a 105 anni”.

Sempre l’attrice ha speso parole meravigliose per Pitt, definendolo come “dolce e gentile”. Hanno anche avuto modo di incrociarsi nel corso degli anni, e in tutte le occasioni ha dato prova non solo del suo buon cuore, ma anche dell’umiltà. “Una volta giuro che sono quasi svenuta: stavo passeggiando insieme ai miei cani, e lui era nel garage, con solo i pantaloni della tuta. Mi ha salutata chiedendomi: come stai, tutto bene?”.