Fonte: iStock Cosa non regalare a una donna

Esistono due categorie di persone: quelle che amano il Natale, per tutta una serie di motivi che trovano riscontro anche nelle evidenze scientifiche, e quelle che invece lo considerano il periodo più stressante dell’anno. Non sono solo gli interminabili pranzi con i parenti e le reunion a spaventare, quando più i regali di Natale.

Se ricevere dei doni è sempre bellissimo, non lo è altrettanto farli. Ci vogliono tempo, ingegno e creatività per scegliere il regalo giusto, oltre alla conoscenza dei gusti e delle preferenze della persona che lo riceverà. In questi casi il rischio di fare figure barbine è sempre in agguato. Non vorrete mica presentarvi per il 5° anno di seguito con la solita sciarpa di lana?

La ricerca dei doni a Natale, o per qualsiasi altra occasione, sa trasformarsi in un vero dramma per chi non sa districarsi tra le migliaia di offerte sul mercato. E questo è vero quando le destinatarie sono le donne. Il motivo? Dicono che siamo complicate. In realtà, vi confesso, che non è poi così difficile stupirci a patto che si evitino determinati oggetti che, un po’ per galateo e un po’ per superstizione, davvero non vogliamo ricevere. Ecco allora una lista di tutte le cose che non dovreste mai regalare a una donna.

Cosa regalare a una donna?

Cosa regalare a una donna? È questa la domanda che in molti si pongono senza trovare mai una risposta unica ed esaustiva. Del resto, dicono, che quello femminile sia un mondo a sé, troppo complicato da comprendere per la controparte maschile. In realtà devo sfatare un mito: il dono perfetto esiste, ed è quello fatto col cuore e anche con un po’ d’impegno.

Che sia per un’amica, per una mamma o per una fidanzata, la scelta del dono giusto sa trasformarsi in un momento ansiogeno e stressante (I lettori uomini confermeranno), anche se dobbiamo ammettere che quando si parla di regali al femminile la scelta è davvero ampia. Questo non vuol dire, però, che sia sempre quella giusta.

L’esempio calzante è dato dagli elettrodomestici che, vi anticipiamo, non dovrebbero mai essere regalati a una donna. Si tratta di una regola non scritta, ma sempre valida per Natale, compleanno e San Valentino, che dovrebbe essere rispettata. Siamo tutti d’accordo, infatti, che l’idea della donna come angelo del focolare sia ormai superata e che un regalo deve essere personale, e non confinato alla sfera domestica.

Anche se in passato qualcuno ci ha convinto del contrario, il ferro da stiro, l’aspirapolvere e la friggitrice ad aria non sono “regali per lei”, soprattutto se chi li sta comprando è un convivente o un partner. Fanno eccezione, naturalmente, le richieste espresse da chi riceverà il regalo.

Non solo cattivo gusto, però, il rischio di cadere nella banalità o peggio di andare contro la sorte è sempre dietro l’angolo. Sapevate, per esempio, che le forbici non devono mai essere regalate a una persona cara? La superstizione vuole che questo dono altro non è che un presagio della fine di un legame.

Tutte le cose che non dovreste mai regalare a una donna: la lista

Capita a tutti di commettere un errore ogni tanto, anche nella scelta del regalo. Ma com’è che si dice? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Per non rischiare quindi di rovinare le feste a qualcuno, e di avere panettoni sulla coscienza, vi consigliamo di prendere carta e penne e di appuntare tutte le cose che non dovreste mai regalare a una donna a Natale e in qualsiasi altra occasione.

Coltelli e forbici

Potreste avere un’amica, una compagna o una moglie amante della cucina o aspirante chef, e potresti farvi ingolosire dai quei coltelli affilati e scintillanti che avete visto in negozio. Prima di acquistarli, però, è bene che voi sappiate che questi rientrano nella lista dei regali da non fare mai. Una regola universale che, in questo caso, vale sia per le donne che per gli uomini.

Secondo la superstizione, infatti, donare dei coltelli potrebbe aprire scenari nefasti per le parti coinvolte. Chi offre il dono potrebbe perdere il suo potere nella vita, mentre la lama è associata ai legami interrotti. Il rischio di divorzio o di addio è sempre in agguato.

Se proprio non riuscite a cedere al fascino di un regalo così, allora potete utilizzare un piccolo trucco. Alla consegna del dono fatevi dare qualche centesimo da chi lo riceve per simulare una sorta di compravendita. A quanto pare la sorte si può ingannare, e anche se non siete superstiziosi, il consiglio è quello di non rischiare.

Così come i coltelli, anche le forbici con le loro lame simboleggiano un legame reciso. Se volete regalarle a qualcuno ricordatevi di farvi dare qualche monetina: meglio non sfidare la sorte.

Perle

Non c’è niente di più scontato, forse, che regalare delle perle a una donna. Sono belle, eleganti, affascinanti e raffinate. Ma attenzione: portano sfortuna! Secondo alcune credenze popolari, infatti, queste sarebbero nate dalle lacrime delle donne che perdevano i loro mariti in mare.

Se non avete un altro gioiello sul quale ripiegare, allora, scegliete solo prodotti che contengono un numero di perle pari per proteggervi dalle sciagure sentimentali. In alternativa vale sempre il trucco della falsa compravendita: basterà una monetina per dormire sogni tranquilli.

Elettrodomestici

Ci allontaniamo adesso dalla superstizione per affrontare un problema contemporaneo, anzi per eliminarlo con la scelta del regalo giusto. Come abbiamo anticipato, gli elettrodomestici non sono “regali per lei” e, più in generale, non sono doni, ma strumenti per la casa che devono essere acquistati dai proprietari.

Regalare un tostapane, una scopa elettrica o un set di pentole, anche se costosissimo, può essere davvero offensivo per una donna perché vuol dire che la si sta relegando al ruolo domestico. A meno che non ci sia una richiesta chiara da parte di chi riceve il regalo ripieghiamo su altro: i negozi sono pieni di prodotti bellissimi, e non destinati alla casa.

Prodotti per la cura della pelle

Creme per il viso e per il corpo, con annessi set e cofanetti, sono tra i regali femminili più comuni. In questo caso superstizione e galateo non dicono niente a riguardo, tuttavia dovete sapere che non sempre un prodotto per la skincare si rivela un’ottima idea.

A meno che non siete sicuri di marchi e prodotti che vengono già utilizzati dalla persona che riceverà il dono è meglio evitare. Questi potrebbero essere poco adatti alla sua pelle, per esempio, o non piacergli affatto. È scortese, inoltre, optare per creme anti-rughe, effetto filler e botox o anti-cellulite, a meno che non ci sia stata un’espressa richiesta. Meglio evitare anche le box e i cofanetti da bagno già pronti: danno davvero l’idea di un dono frettoloso, impersonale e poco pensato.

I soldi

A chi piace vincere facile sarà capitato almeno qualche volta di regalare la famosa busta con i soldi. È bene precisare che, anche se fa comodo a tutti, il denaro non è un regalo. Non solo si tratta di qualcosa di estremamente impersonale, ma suggerisce che la persona in questione non ha avuto tempo, né voglia di mettersi alla ricerca di un dono. Lo stesso discorso vale anche per chi si propone di fare shopping e pagare gli acquisti per non rischiare di sbagliare. Meglio optare per cose semplici, come una pianta, piuttosto che negare alla persona la bellezza di scartare il suo regalo.