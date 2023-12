Natale solidale, i regali che aiutano i bambini malati di cancro

“Tutto in un dono” è il messaggio di AIRC per Natale: scegliendo uno dei doni solidali è possibile sostenere la ricerca nella lotta ai tumori infantili

Fonte: Alberto Gottardo Giulia Arena, testimonial AIRC

In Italia si stima che ogni anno circa 1.400 bambini e ragazzi di meno di 14 anni siano colpiti dal cancro, mentre tra gli adolescenti dai 15 ai 19 anni i casi calcolati sono circa 900. Complessivamente i tumori pediatrici costituiscono l’1% di tutte le neoplasie. Oggi, grazie al lavoro di medici e ricercatori, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi.

In questo momento AIRC sta sostenendo con un investimento complessivo di circa 7,9 milioni di euro ben 72 progetti di ricerca e borse di studio sui tumori infantili con l’obiettivo di arrivare a curare tutti i piccoli pazienti grazie allo sviluppo di terapie specifiche sempre più precise, efficaci e meno tossiche.

I regali AIRC per sconfiggere i tumori infantili

La ricerca è fondamentale per trovare terapie sempre più efficaci per sconfiggere il cancro e ridurre la mortalità. Per questo il Natale diventa un’occasione per sostenere l’importantissimo lavoro dei ricercatori. Donare infatti è un gesto d’amore. E il dono più bello, quello che arriva dritto al cuore, è donare speranza di cura a tanti bambini malati di cancro.

Fonte: Ufficio stampa AIRC

“Tutto in un dono” è il messaggio di AIRC per Natale: scegliendo i regali solidali messi a disposizione sul sito della Fondazione, è possibile sostenere concretamente i ricercatori impegnati a trovare cure sempre più efficaci contro tutte le forme di tumori infantili. Molto più di un semplice dono: un gesto che, dando nuova forza ai progressi della ricerca, può migliorare la vita di bambini e adolescenti con tumore. Per guardare con speranza e fiducia al futuro, nel più autentico spirito natalizio.

“Per me il Natale è un importante momento di condivisione che cerco di dedicare alla famiglia e agli affetti più cari – sottolinea Giulia Arena, ambasciatrice di Fondazione AIRC –. È anche l’occasione per scegliere doni che possano sostenere cause rilevanti per tutti noi. Per questo sotto il mio albero ci saranno alcune sorprese firmate Fondazione AIRC, un gesto concreto di vicinanza alle ricercatrici e ai ricercatori che stanno lavorando sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti. Un dono che contiene un messaggio di fiducia nei progressi della ricerca con l’obiettivo di contribuire a trovare nel più breve tempo possibile le giuste risposte per tutti i piccoli pazienti e per loro famiglie”.