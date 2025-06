Matrimonio in estate, le palette di tendenza nel 2025

123RF Matrimonio in verde chartreuse

La scelta della palette nuziale è un elemento fondamentale nell’allestimento di un matrimonio. Oltre a considerare come le tonalità selezionate appariranno durante l’intera celebrazione, è importante assicurarsi che i colori si completino a vicenda. Anche se non c’è nulla di sbagliato in una combinazione classica in bianco e beige per una festa estiva, esistono comunque numerosi set cromatici innovativi e originali da considerare.

Quest’anno, infatti, sempre più sposi sceglieranno di unire tonalità intramontabili a tocchi di colore più vivaci: le coppie opteranno per una combinazione che rifletta il loro stile personale, creando, in base al tema delle nozze, una celebrazione fresca, romantica o originale. Ma quali sono le nuance di maggior tendenza nel 2025? Secondo gli esperti, a regnare incontrastate nella palette nuziali saranno le tonalità vivaci.

Quali sono le palette di tendenza nell’estate del 2025

L’estate è la stagione preferita dagli sposi per allestire il loro sì. Complici le temperature più alte e le giornate più lunghe, i mesi che vanno da giugno a settembre continuano ad esercitare enorme fascino sulle coppie in tutto il mondo. E il 2025 non fa eccezione.

Se avete puntato su questo periodo per la celebrazione del vostro sogno, è comunque importante scegliere una palette cromatica all’altezza della situazione. A correre in soccorso dei neosposi, sono gli esperti di Brides, che hanno elencato le combinazioni di colore di maggior tendenza nell’estate 2025. Secondo il celebre magazine, una cosa è chiara: le tonalità vivaci sono quelle più in voga. In particolare, un ruolo da protagoniste assolute spetterà alle sfumature di rosa, giallo e toni gioiello.

Per incorporare colori vivaci senza appesantire l’intero design delle nozze, gli esperti consigliano di iniziare scegliendo un colore dominante come il blu, l’arancione o il giallo, costruendo poi l’allestimento attorno ad esso. Ma quali sono le palette colore di tendenza per i matrimoni dell’estate 2025? Dai mix pastello ispirati alla costa ai neutri eleganti, ecco tutte le combinazioni da prendere in considerazione per le vostre nozze.

Neutri semplici ed eleganti

Da quando Pantone ha annunciato Mocha mousse come colore dell’anno, le spose hanno iniziato a guardare con occhi diversi le tonalità neutre anche per le nozze estive. Via libera, quindi, alle varie sfumature di marrone, grigio e bianco, da abbinare al giallo burro per un tocco di colore.

Questa combinazione romantica, minimalista e senza tempo, si adatta perfettamente a matrimoni moderni caratterizzati da toni naturali e da un’atmosfera avvolgente e lussuosa, come quella delle cerimonie old money. Ma non sfigura nemmeno in nozze country o boho chic.

Sfumature ispirate al mare e alla costa

Per i matrimoni estivi, sempre più sposi scelgono palette dai toni pastello tenui. Questo tipo di combinazione, che evoca l’estetica rilassante del mare, combina il blu e l’azzurro con tonalità limone delicate e verde salvia chiarissimo. Ma volendo si possono introdurre anche toni neutri come marroni caffè e alabastro.

123RF

Si tratta di una palette che trasmette un’atmosfera rilassante e ariosa, perfetta per matrimoni tropicali, costieri o in spiaggia. Per valorizzare queste tonalità, si possono combinare elementi freschi e secchi, come fiori bianchi, eucalipto, felci sbiancate e graminacee beige, distribuiti in tutta la location. Se il risultato vi sembra troppo “freddo”, potete aggiungere calore con tonalità marrone-caffè usando luci a filo color ambra e lanterne, così da creare un bagliore accogliente durante la sera.

Tocchi di chartreuse

I colori vivaci sono da sempre una scelta comune per i matrimoni estivi, e quest’anno spetterà un ruolo da protagonista assoluta allo chartreuse, una tonalità giallo-verde simile al melone.

Per includerlo nella vostra palette nuziale, potete valorizzarlo con dettagli come tovaglioli da cocktail, cartelli di benvenuto, decorazioni per la pista da ballo e menù personalizzati. Anche se non sarà il colore dominante della cerimonia, potete farlo emergere nei dettagli delle mise en place o dei centrotavola.

Le nuance con cui si abbina meglio? I toni del legno, come beige, caramello e tortora chiaro per un matrimonio all’aperto o boho chic. Il blue navy o l’indaco profondo, invece, creano con lo chartreuse una palette audace ma raffinata, perfetta per matrimoni dallo stile geometrico e moderno organizzati in spazi come gallerie d’arte o antiche location industriali.

Mix di nuance audaci e vivaci

Se non siete degli sposi tradizionalisti, nulla vi vieta invece di scegliere abbinamenti originali e fuori dagli schemi, in cui trionfino colori vivaci e saturi. Su tutti, rossi intensi, rosa accesi, blu profondi, gialli dorati e altre tonalità che vanno oltre le palette tenui e pastello.

A puntare su questi particolari mix di colori, sono soprattutto gli sposi che organizzano cerimonie al tramonto o in location esotiche: una combinazione di corallo acceso, rosso papavero e pesca potrebbe ad esempio rivelarsi perfetta per dei fiori d’arancio su un’isola o con influenze mediorientali. Se avete organizzato un destination wedding, infine, utilizzatela per i vostri fiori d’arancio in prossimità del deserto.

Colori pastello sognanti

Molte coppie adorano mescolare tonalità morbide a sfumature più intense per le loro nozze estive, creando palette che richiamano i colori di un romantico giardino. Pensate quindi a tonalità come malva polveroso, arancione agrumato, pesca delicata, verde oliva e muschio profondo se sognate un matrimonio rustico e rilassato.

123RF

Se state progettando una celebrazione con queste tonalità, affidatevi anche a composizioni floreali in stile giardino, con fiori come cosmos, margherite, zinnie e scabiosa nei toni del malva, arancio, pesca e bianco. L’ambientazione perfetta, ovviamente, coincide con serre e luoghi immersi nella natura.

Verde e bianco rivisitato

Anche se la palette verde e bianca è un grande classico intramontabile per i matrimoni, alcune coppie scelgono di darle un tocco moderno: alcuni aggiungono accenni di rosa cipria o magenta; altri, invece, preferiscono una versione potenziata del verde o del tono neutro, per conferire maggiore ricchezza e profondità al design. Infine, per regalare un’impronta contemporanea al mix, si può valutare l’aggiunta di una sfumatura rosata.

Quali cerimonie si adattano meglio a questa combinazione di colori? Sicuramente quelle in stile botanical ambientati in serre, giardini e in abbinamento a materiali come lino, legno, ceramiche naturali. Allo stesso modo, anche le celebrazioni più classiche, realizzate in Chiese e ville d’epoca, possono rivelarsi altrettanto adatte.