Matrimonio in primavera, le palette di tendenza quest’anno

Il colore è uno dei dettagli di un matrimonio da curare con maggiore attenzione. La palette nuziale, infatti, non riflette solo le preferenze degli sposi, ma definisce l’atmosfera, evoca emozioni e crea un senso di coesione tra tutti gli elementi della cerimonia. Nel selezionarla, quindi, è importante capire quale sia l’effetto desiderato e come valorizzare al meglio gli spazi del vostro ricevimento.

Nella scelta dei colori per l’evento, ovviamente, la stagione del sì svolge un ruolo molto importante: sposarsi in primavera, infatti, vuol dire poter contare su una gamma di tinte delicate e romantiche, ma senza rinunciare, volendo, ad uno stile più vivace. State organizzando il vostro sì nei prossimi mesi? Ecco quali sono i colori di riferimento per la vostra palette nuziale.

Come scegliere una palette di nozze

Le tonalità scelte per decorare la cerimonia e il ricevimento contribuiscono a enfatizzare lo spirito del grande giorno: la palette cromatica giusta non è solo bella da vedere, ma riflette l’identità della coppia e valorizza la location scelta. Esistono comunque delle regole universali per comporne una: secondo gli esperti, infatti, lo schema di un matrimonio solitamente include uno o due colori di base, una o due tonalità secondarie complementari e un colore d’accento per creare contrasto.

Le combinazioni tra cui scegliere sono infinite, e sono decisamente sensibili all’alternarsi degli anni e delle stagioni. Per questo motivo, il magazine Brides ha raccolto il parere di alcuni esperti di wedding, e ha identificato le combinazioni più in voga per la primavera 2025: che stiate organizzando il vostro matrimonio o siate invitati a uno questa stagione, ecco le 8 palette di colori che saranno di tendenza nei prossimi mesi (e non solo).

Foschia di lavanda: rosa, lavanda, viola, blu e verde

Questa palette di colori è un sofisticato intreccio di tonalità pittoriche, ispirate alla luminosità dei dipinti impressionisti. Luce e texture si fondono armoniosamente, creando calore e profondità: il romantico rosa apporta un bagliore delicato; la lavanda un tocco onirico; il viola vellutato aggiunge ricchezza ed eleganza, mentre un blu cipriato e polveroso evoca serenità.

Questa combinazione è fresca e senza tempo, e le tonalità citate si fondono come pennellate su una tela. È quindi ideale per una cerimonia romantica ed elegante, anche d’ispirazione bucolica o allestita in uno spazio all’aperto.

Colori della passione: fucsia, rosso, rosa, oro e argento

Toni romantici di rosso e rosa, sfumature di fucsia e dettagli in oro e argento formano questa palette audace e incredibilmente sensuale. Questi colori si adattano perfettamente non solo alla primavera, ma anche alle celebrazioni estive e autunnali, sposandosi con diversi scenari: giardini romantici, eleganti location urbane e resort di lusso.

Evocando opulenza e ricchezza, questo mix non è probabilmente adatto a cerimonie dallo stile più minimal ed informale, ma si sposa meglio con eventi sontuosi e raffinati.

Un assaggio di primavera: corallo, giallo, mandarino, verde e beige

Nei prossimi mesi assisteremo anche ad un ritorno dei colori energici e vibranti: corallo, giallo, mandarino, verde e beige formano una palette stagionale ispirata ai prodotti freschi e ai paesaggi naturali di stagione. Qualora puntiate su queste nuance, cercate di non rendere tutto eccessivamente saturo, ma lasciate che i colori si distribuiscano nel design in modo organico e ben equilibrato.

Trattandosi di tonalità piuttosto sgargianti, infatti, sarebbe bene dosare al meglio gli accenti, scegliendo non più di due colori per la location del rito, tradizionalmente più sobria di quella del banchetto.

Sfumature neutre: mocha e chartreuse

Per la primavera 2025, la combinazione di marrone mocha e chartreuse elettrico sarà di grande tendenza nei matrimoni. Il marrone intenso e terroso, abbinato a tonalità neon naturali, crea infatti un contrasto fresco e sorprendente, che può dare luogo ad atmosfere uniche. Questa palette si sposa con tutti i dettagli di un matrimonio, dagli inviti fino all’allestimento del ricevimento e al table setting.

Sogno di primavera: malva, lavanda, blu, chartreuse e celadon

Questa palette include un viola intenso e smorzato con sottotoni rosati, un lavanda pastello delicato, un blu etereo e leggero, un chartreuse dorato e terroso, e un verde celadon tenue e calmo, che si fonde perfettamente con gli elementi naturali. L’effetto finale è assolutamente rilassante, ideale se pensate al vostro matrimonio come ad una vera e propria fuga dalla realtà.

Oasi esotica: blu, viola, verde, cammello e tortora

Sempre più coppie si orientano verso palette di colori morbide e rilassanti, creando per sé e per i loro ospiti un’atmosfera simile a quella di una spa. Non a caso, una delle combinazioni più gettonate include blu tenue, viola polveroso, verde giungla, cammello e tortora safari.

Un mix che riesce a regalare agli ambienti e agli ospiti serenità e tranquillità, potendo contare sulle qualità intrinseche di nuance tradizionalmente associate al relax.

Terra bruciata: cremisi, oro, scarlatto, merlot e avorio

La palette ribattezzata da Brides “Terra bruciata” include un mix di cremisi, oro, scarlatto, merlot e avorio. Questa combinazione audace e sofisticata ha il merito di riuscire ad essere importante ma raffinata allo stesso tempo, moderna, ma senza tempo.

Sempre più coppie, infatti, prediligono nuance intense e sofisticate, e questo mix può contare su un patina vintage che richiama l’eleganza iconica della Hollywood d’epoca. Una soluzione ideale, quindi, se avete organizzati dei fiori d’arancio ispirati proprio al mondo del cinema classico.

Sussurri di giardino: verde, blu, rosa cipria, crema e corallo

Buone notizie per chi ama le palette ispirate alla natura: resteranno un grande trend anche nella primavera 2025. In particolare, la palette battezzata “Sussuri di giardino” è versatile, romantica, fresca e classica: comprende un verde salvia morbido e terroso, un delicato blu uovo di pettirosso, un rosa cipria femminile e senza tempo, un color crema neutro e leggero, e un tocco di corallo, per regalare un accento vivace al sì.

Secondo gli esperti, questo mix diventerà molto popolare perché, oltre ad essere luminoso e fresco, è incredibilmente versatile e facile da personalizzare: qualora lo scegliessero, gli sposi potranno selezionare pochi colori la cerimonia, stratificarli nell’ora dell’aperitivo, e costruire un crescendo per il ricevimento, per il quale si preferisce di solito un tocco più vivace e colorato rispetto agli altri momenti dei fiori d’arancio.