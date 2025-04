Come scegliere una tiara da sposa

La tiara è uno degli accessori più amati dalle spose in tutte il mondo: ecco qualche consiglio per scegliere la più adatta

Fonte: iStock Una sposa con la sua tiara

Per quanto moderni e contemporanei possano essere gli hairstyle delle future spose, c’è un accessorio che sembra destinato a non tramontare mai: la tiara. Grazie ai loro design intricati che spesso includono gemme, perle e cristalli, le classiche coroncine nuziali si adattano a tutti i look e a tutte le acconciature, con o senza velo.

Non tutte le future spose, ad ogni modo, hanno le stesse esigenze: scegliere una tiara vuol dire puntare su un accessorio che non solo si adatti al look del grande giorno, ma anche alla personalità di chi la indossa. Se avete deciso di optare per una coroncina matrimoniale, quindi, ecco qualche consiglio per scegliere la più adatta.

Tiara da matrimonio, vantaggi e significato

Le tiare sono da sempre un simbolo di grazia ed eleganza: amatissime dalle Royal Family, questi accessori possono rivelarsi un’ottima opzione per le spose più romantiche e tradizionali. Se da qualche anno fermagli e acconciature più sobrie sembravano aver preso il sopravvento, nell’ultimo periodo la cultura mainstream ha invece rilanciato le classiche coroncine.

Il merito è soprattutto di serie come Bridgerton e Queen Charlotte, ma anche dei live action Disney, in cui le principesse più amate hanno spesso sfoggiato il prezioso accessorio. Nei matrimoni reali, invece, le tiare hanno adornato per secoli le teste di principesse e regine. Le spose più classiche adoreranno l’eleganza della corona di Lady Diana o la bellezza della Cartier Halo indossata da Kate Middleton. Ma non sono da meno le soluzioni adottate dalla Principessa Beatrice e Meghan Markle: vintage e colorata la prima, decisamente più moderna la seconda, grazie ad una tiara di diamanti emblema dello stile contemporaneo.

Il fascino delle corone da sposa va tuttavia ben oltre le mode o le serie cult: in molte culture, infatti, sono molto più che una semplice scelta di stile. In tradizioni come quella ortodossa orientale (greca) e ortodossa russa, lo sposo e la sposa si scambiano corone nuziali come segno della nuova unione e dell’impegno reciproco. Insomma, le motivazioni per affidarsi ad una tiara sono molteplici e variegate, e non si limitano ad una questione puramente estetica.

Come scegliere la tiara per un matrimonio

Per scegliere la tiara perfetta per un look di matrimonio, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Esistono infatti moltissimi modelli in commercio, da quelli più moderni ai più fiabeschi, ed è giusto che ogni sposa indossi l’accessorio più adatto. Ma quali sono gli step da seguire per scegliere la tiara perfetta?

Il ruolo dell’acconciatura

Non si può scegliere una tiara senza prima decidere l’acconciatura da sfoggiare. Se avete intenzione di lasciare i capelli sciolti, una tiara a cerchio, con nastrini regolabili o montata su un cerchietto è una buona opzione, perché rimane al suo posto senza bisogno di forcine. I cerchietti e le tiare a cerchio sono ideali anche per chi ha i capelli corti.

Le tiare montate su una struttura sottile in filo metallico sono perfette per chi ha scelto un raccolto, poiché l’accessorio può essere integrato direttamente nell’acconciatura usando forcine infilate nelle asole o avvolgendo i capelli intorno a parti della tiara per mantenerla ben salda. Ad ogni modo, non dimenticate di portare con voi la tiara durante le prove per le acconciature, così da parlarne con la parrucchiera e decidere insieme come integrarla al meglio nel look nuziale.

Attenzione alle proporzioni del viso



Una tiara è senza dubbio un accessorio d’effetto, ma non dovrebbe mai distogliere l’attenzione dalla sposa. Se avete una corporatura minuta, scegliete uno stile più delicato e dimensioni ridotte, magari puntando su un modello più alto al centro e che si assottiglia ai lati per dare l’illusione di maggiore altezza.

Fate in modo che la vostra tiara esalti i vostri lineamenti. Un viso rotondo o quadrato si armonizza bene con una tiara più piena sulla parte superiore e stretta ai lati, così da allungare otticamente il volto. Se invece avete un viso lungo, una tiara che si adagia vicino alla testa risulterà più bilanciata e valorizzante rispetto a una molto alta. Infine, chi ha un viso a cuore dovrebbe evitare le tiare a cerchio o quelle che coprono tutta la larghezza della testa, poiché accentuerebbero eccessivamente la parte superiore del viso.

In linea con lo stile dell’abito

Tutti gli accessori di un outfit nuziale devono risultare in linea con l’abito della sposa. Se il vestito ha dettagli in pizzo o ricami, potreste lasciarvi ispirare da quei motivi nella scelta della tiara, magari cercando un design che ne richiami lo stile. Può essere anche divertente creare contrasti: ad esempio, abbinare una forma geometrica a un motivo floreale, o viceversa, per un look moderno e un interessante mix di tessuti.

Molti abiti da sposa moderni presentano cristalli incastonati o dettagli metallici nel pizzo e nei ricami. In tal caso, si potrebbe scegliere il metallo della tiara in armonia con questi accenti, così come con il metallo degli altri gioielli indossati. Gli abiti in bianco ottico si abbinano meglio ad accessori in argento o platino. I vestiti color avorio o crema, invece, si sposano splendidamente con le tonalità dell’oro.

Infine, la tiara può essere anche un’ottima occasione per giocare con un tocco di colore. Molte spose la scelgono proprio per aggiungere un piccolo accento cromatico al loro look, come il classico “qualcosa di blu”, o per riprendere la palette di colori del matrimonio attraverso gli accessori. Le tonalità gioiello si abbinano bene all’oro, mentre i colori pastello si sposano meglio con l’argento.

La coerenza col tema delle nozze

Infine, non si può scegliere la tiara giusta senza tenere in considerazione il tema prescelto per il proprio matrimonio. Per un matrimonio in stile fairytale, ad esempio, una sposa non potrà non puntare sulla classica corona da favola, con dettagli in cristallo o perle incastonate.

Se invece le vostre nozze sono in pieno stile boho o si svolgono in un’ambientazione bucolica, potete preferire ad una classica coroncina con i fiori una tiara d’ispirazione vintage, meglio se realizzata in oro rosa o metalli caldi. Infine, le spose più moderne possono puntare per i loro fiori d’arancio su un accessorio minimal in metallo liscio, ideale per le cerimonie dal tocco più contemporaneo.