Matrimoni nel 2026, quali sono le date più fortunate

iStock Quando sposarsi nel 2026

Tutti i futuri sposi vorrebbero iniziare la loro vita matrimoniale nel modo giusto: per questo motivo, nella scelta della data del “sì”, anche la superstizione potrebbe giocare un ruolo importante.

Per assicurarsi che la buona sorte sia dalla loro parte, molte coppie si affidano agli astri e alla numerologia: alcuni giorni, infatti, sono considerati più “fortunati” di altri, e potrebbero rappresentare un ottimo punto di partenza per un’unione duratura. Almeno da un punto di vista simbolico.

Ci sono diversi parametri da tenere in considerazione nella scelta di una data fortunata per il sì. Nel 2026, i numeri a cui prestare particolare attenzione sono il 2 e il 6, associati ad armonia, stabilità, equilibrio e prosperità.

Secondo gli esperti, potrebbero rivelarsi molto fortunate anche le date che contengano i numeri 1 (che simboleggia nuovi inizi); 7 (metafora di saggezza e spiritualità); 8 (legato all’infinito) e 9 (collegato alla realizzazione). Disposte in sequenza, queste cifre possono creare combinazioni ancora più propizie. In base a queste considerazioni, le date a cui prestare attenzione per il 2026 sono le seguenti:

Gennaio : 1, 2, 7, 19, 26 e 27

: 1, 2, 7, 19, 26 e 27 Febbraio : 1, 2, 3, 6, 8, 12 e 28

: 1, 2, 3, 6, 8, 12 e 28 Marzo : 1, 2, 5, 12 e 24

: 1, 2, 5, 12 e 24 Aprile : 1, 2, 7, 15 e 21

: 1, 2, 7, 15 e 21 Maggio : 1, 2, 19 e 21

: 1, 2, 19 e 21 Giugno : 1, 2, 12, 19 e 22

: 1, 2, 12, 19 e 22 Agosto : 1, 6, 15 e 19

: 1, 6, 15 e 19 Settembre : 2, 5 e 7

: 2, 5 e 7 Ottobre : 1, 2, 3, 5, 11, 23, 24, 26, 27 e 30

: 1, 2, 3, 5, 11, 23, 24, 26, 27 e 30 Novembre : 1, 2, 5, 9, 11, 16, 17 e 29

: 1, 2, 5, 9, 11, 16, 17 e 29 Dicembre: 1 e 18

L’astrologia è da sempre un’ottima alleata per gli sposi: oltre a suggerire quali sarebbero le migliori damigelle, può fornire preziosi consigli anche nella scelta della data del sì. Guardando alla luna e alle stelle, nel 2026 le coppie dovrebbero prestare attenzione ai seguenti fenomeni astrologici:

Luna crescente : il periodo dopo la luna nuova, quando il satellite inizia un nuovo ciclo di vita, è considerato un momento fortunato per sposarsi. Le date in cui si verifica questo fenomeno nel 2026 sono s abato 16 maggio e l unedì 15 giugno 2026 .

: il periodo dopo la luna nuova, quando il satellite inizia un nuovo ciclo di vita, è considerato un momento fortunato per sposarsi. Le date in cui si verifica questo fenomeno nel 2026 sono e . Superluna : è considerato un ottimo momento per sposarsi, perché si dice che in questo periodo ci siano una forma di energia molto elevata e maggior propensione al cambiamento. Cerchiate sul calendario la data giovedì 24 dicembre 2026.

: è considerato un ottimo momento per sposarsi, perché si dice che in questo periodo ci siano una forma di energia molto elevata e maggior propensione al cambiamento. Cerchiate sul calendario la data Solstizio d’estate : in molte culture è considerato fortunato sposarsi in questa giornata. Per gli antichi Druidi, ad esempio, il solstizio era il giorno in cui si consumava il matrimonio tra cielo e terra. Nel 2026, questo fenomeno cadrà domenica 21 giugno .

: in molte culture è considerato fortunato sposarsi in questa giornata. Per gli antichi Druidi, ad esempio, il solstizio era il giorno in cui si consumava il matrimonio tra cielo e terra. Nel 2026, questo fenomeno cadrà . Luna blu: questo evento rarissimo indica la seconda luna piena in un mese del calendario gregoriano. Questa rarità cosmica è considerata portatrice di fortuna, ed esprime una forte connessione con il divino. Il fenomeno è previsto per domenica 31 maggio 2026.

I giorni della settimana e i mesi considerati fortunati

Sebbene il sabato sia il giorno più comune per sposarsi, non è tuttavia considerato il più fortunato dagli esperti. Secondo il calendario ebraico, le nuove unioni dovrebbero essere celebrate di martedì, mentre una vecchia filastrocca celtica considera il mercoledì la scelta migliore. Nella cultura cattolica, invece, va evitato il venerdì: questo giorno è infatti tradizionalmente associato con il Venerdì Santo e la crocifissione di Cristo.

Per quanto riguarda i mesi, invece, maggio, essendo associato alla primavera e alla rinascita, ha un forte valore simbolico. Anche giugno, in cui si consuma il solstizio d’estate e le giornate si allungano, è considerato un ottimo mese in cui pronunciare il sì. Allo stesso modo settembre, che coincide con i nuovi inizi e con l’equinozio di autunno, rappresenta una valida alternativa.

Secondo la numerologia, nella scelta della data del sì gli sposi dovrebbero tenere in considerazione i numeri collegati ai rispettivi percorsi di vita. Ad esempio, una persona con percorso di vita 2 che sposa qualcuno con percorso di vita 5 dovrebbe considerare il numero 7.

Altrettanto rilevanti sono i numeri angelici, che corrispondono a delle sequenze con ripetizioni o schemi di cifre. I numeri angelici sono solitamente composti da due a quattro cifre, come 888 o 5656. Secondo gli esperti di questa corrente, ad esempio, le 11:11 possono essere considerate l’ora più fortunata della giornata per sposarsi. Le date più propizie che riportano sequenze di numeri angelici sono:

1 gennaio : 111 è considerato un “semaforo verde” dall’universo. Il numero uno è una cifra potente per manifestare i propri intenti e per fissare buoni propsiti. Ufficialmente, il significato del numero angelico 111 riguarda nuovi inizi e il raggiungimento dei propri obiettivi.

: 111 è considerato un “semaforo verde” dall’universo. Il numero uno è una cifra potente per manifestare i propri intenti e per fissare buoni propsiti. Ufficialmente, il significato del numero angelico 111 riguarda nuovi inizi e il raggiungimento dei propri obiettivi. 22 febbraio : il 222 simboleggia equilibrio, allineamento e fiducia. Inoltre, 22 come numero angelico è chiamato il “Maestro Costruttore”, poiché rappresenta la costruzione di un’eredità.

: il 222 simboleggia equilibrio, allineamento e fiducia. Inoltre, 22 come numero angelico è chiamato il “Maestro Costruttore”, poiché rappresenta la costruzione di un’eredità. 8 agosto : l’otto è considerato il numero divino in numerologia, poiché rappresenta l’infinito. Ripetere il numero otto può essere una scelta ancora pù potente.

: l’otto è considerato il numero divino in numerologia, poiché rappresenta l’infinito. Ripetere il numero otto può essere una scelta ancora pù potente. 10 ottobre: 1010 come numero angelico indica l’inizio di un nuovo capitolo romantico e l’energia dell’anima gemella. In altre parole: è una data perfetta per sposarsi.

Secondo le tradizioni cinesi e molte culture dell’Asia orientale, le coppie, nello scegliere la data del sì, devono analizzare i rispettivi segni zodiacali cinesi e le implicazioni astrologiche della data e dell’orario previsti per il matrimonio. In linea di massima, sono comunque considerati fortunati:

Otto: in particolare l’ 8/8 o l’8 agosto, è considerato molto propizio. Al contrario, il 4 è ritenuto sfortunato. Promossi, quindi, i sì sabato 8 agosto 2026 .

in particolare l’ o l’8 agosto, è considerato molto propizio. Al contrario, il è ritenuto sfortunato. Promossi, quindi, i sì . Capodanno cinese: sebbene non sia un periodo comune per i matrimoni, dato che le celebrazioni familiari sono già intense, alcune fasi del Capodanno cinese possono essere propizie per le nozze, poiché segnano un nuovo inizio. Nel 2026, questo periodo va dal 16 febbraio al 3 marzo.

Qualsiasi giorno scelto per la data del sì può essere considerato fortunato: che sia per la fase lunare, l’ora della cerimonia o semplicemente perché in una cultura è ritenuto propizio, gli sposi hanno sicuramente un vasto ventaglio di scelte a propria disposizione.

Tuttavia, se siete particolarmente superstiziosi, è giusto segnalare anche quei giorni che, secondo alcune culture, potrebbero non rivelarsi particolarmente favorevoli. In particolare, attenzione a: