Come organizzare un matrimonio domestico low budget

Fonte: iStock Un matrimonio in casa

Sempre più sposi preferiscono ad un matrimonio faraonico una cerimonia domestica, mettendo al centro dell’evento la celebrazione del proprio amore. Dei fiori d’arancio in casa o nel giardino della propria abitazione, ad esempio, potrebbero rappresentare una soluzione ideale per le coppie che non dispongono di un budget elevato, oppure che semplicemente non apprezzano le feste in grande stile.

Se state pensando di organizzare un matrimonio casalingo, quindi, esistono una serie di accorgimenti che potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati anche in termini di budget.

Perché organizzare un matrimonio in casa o nel proprio giardino

Un matrimonio casalingo è un evento molto personale, ed offre una maggiore flessibilità per far sì che la cerimonia sia esattamente come la si desideri. In una location ufficiale, infatti, si dovrà quasi certamente scendere a compromessi su colori, stile, atmosfera ed opzioni di cibo, problemi che non si ripropongono nel caso di fiori d’arancio domestici.

Un matrimonio di questo tipo può anche avere un valore sentimentale: il rito avrà infatti un significato ancor più profondo grazie al legame personale degli sposi con la location. Naturalmente, organizzare delle nozze in un’abitazione o in un giardino privato da zero può essere costoso, ma grazie ad alcuni accorgimenti si può intervenire per contenere il budget e i tempi di organizzazione.

Come allestire la location

Se state organizzando un matrimonio nella vostra abitazione privata, assicuratevi di avere coperti a sufficienza per tutti i vostri invitati: allestite una bella tavolata nella stanza più spaziosa della casa, adibendo un altro ambiente ad area lounge con poltrone e divanetti. In presenza di un’area outdoor, invece, non sarà necessario noleggiare mobili nel caso in cui abbiate già dei pezzi che possono essere riutilizzati. Posizionate panche, tavoli da picnic o sedie da esterno nello spazio delle nozze, e per un tocco di comfort in più, aggiungete cuscini e coperte. Se sognate una cerimonia boho chic, mescolate e abbinate le opzioni di seduta per creare un’atmosfera accogliente ed eclettica, oppure prendete in prestito oggetti da amici per riempire ulteriormente gli spazi.

Qualora non disponiate di complementi d’arredo sufficienti a garantire un coperto per tutti gli invitati, potete anche pensare ad un servizio di noleggio per sedie e tavole, scegliendo uno stile che si adatti ad una cerimonia semplice e poco formale. Non sottovalutate, infine, il fattore meteo: ventilatori portatili o stufe possono anche aiutare gli ospiti a stare più comodi e rilassati a seconda della stagione in cui ci si trovi.

Decorazioni per un matrimonio casalingo

Organizzare un matrimonio casalingo significa non avere decorazioni preesistenti, come potrebbe accadere in una location all-inclusive, ma ciò non vuol dire che gli addobbi debbano necessariamente essere costosi. Si può creare un’atmosfera magica utilizzando decorazioni fai-da-te come luci a stringa, lanterne e candele, ma anche riciclando oggetti come vecchi barattoli, vasi e pallet di legno per creare centrotavola rustici o insegne. Iniziate facendo acquisti nei negozi low cost, nei mercatini dell’usato o nei marketplace online per trovare articoli economici. E perché no, coinvolgete amici e familiari in una serata di bricolage per creare decorazioni personalizzate in linea con il tema del sì.

Se avete un budget ridotto, infine, potete sfruttare oggetti che abbiano anche un valore sentimentale. Vecchie foto di voi da piccoli, cimeli importanti della vostra vita, e persino le stoviglie che usate per le festività, possono essere perfette per aggiungere un tocco personale. Qualsiasi cosa abbia un significato speciale renderà il vostro giorno ancora più memorabile.

Che fiori scegliere

Il costo dei fiori per un matrimonio può aumentare rapidamente, ma non è necessario rinunciarvi del tutto. Invece di assumere un fiorista, potreste acquistare fiori da un mercato locale o da un grossista. Potete inoltre realizzare le composizioni utilizzando varietà di stagione, che tendono a essere più economiche e disponibili in abbondanza.

Catering e menù per un matrimonio casalingo

Il catering può facilmente assorbire una grande parte del budget nuziale, soprattutto se state organizzando un matrimonio in casa e dovete provvedere da soli alle portate. Se pensate ad una cerimonia poco formale, potreste usare il metodo del potluck, chiedendo a ciascun invitato di portare dei piatti per il vostro banchetto.

Create un menù e assegnate i piatti a persone diverse in base alle loro abilità culinarie. Potete occuparvi del piatto principale o delle bevande, affidando agli ospiti contorni, antipasti o dessert. Assicuratevi di coordinare il tutto in modo che ci sia una varietà equilibrata di cibi. Che stiate organizzando un barbecue in giardino o un menù a tema, questo è un ottimo modo per coinvolgere gli ospiti in un’esperienza unica di festa e condivisione. Se avete pensato ad un evento in cui il numero degli invitati non sia particolarmente alto, potete anche ricorrere al classico take away: ordinate pizze in gran quantità, o, volendo, altri tipi di street food per accontentare tutti.

In quanto alla torta, potete puntare sull’homemade per conferire un tocco ancora più casalingo alla vostra cerimonia: un gustoso dessert preparato secondo l’antica ricetta della nonna farà la gioia dei più golosi.

Come intrattenere gli ospiti di un matrimonio a casa

La forma di intrattenimento più apprezzata, anche per le nozze casalinghe, resta la musica: potete pensare ad una playlist da mettere in rotazione collegando i vostri dispositivi ad una cassa di grandi dimensioni, oppure rivolgervi ad una band locale se preferite un’esibizione live. La parentesi che non può assolutamente mancare nel vostro ricevimento? Il karaoke: basteranno uno schermo ed un microfono per accendere la festa e regalare a tutti un momento indimenticabile.

Un matrimonio in giardino, invece, non può che includere giochi all’aperto: bocce, Jenga gigante e caccia al tesoro sono tutte opzioni divertenti da mettere a disposizione degli ospiti durante l’aperitivo. Si tratta anche di un’ottima alternativa per chi preferisce non ballare o semplicemente vuole prendersi una pausa.

Organizzate un after-party

Nelle location tradizionali, spesso c’è un orario prestabilito in cui gli ospiti devono lasciare la sala per permettere le pulizie. In un matrimonio in casa, invece, non ci saranno di questi problemi: gli sposi hanno maggiore controllo sulle tempistiche, e possono decidere di prolungare i festeggiamenti fino a tarda notte senza preoccuparsi di coprifuoco o orari di chiusura. C’è di più: quando la band o il DJ termineranno la loro esibizione, nulla vi impedisce di fermarvi in compagnia degli amici più cari e ballare fino all’alba.