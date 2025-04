Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Olanda

Fonte: iStock Matrimonio in Olanda

Nel grande giorno per celebrare l’amore eterno, anche il popolo dei Paesi Bassi, solitamente pragmatico e modernista, vanta antichi riti irrinunciabili. Dalle regole sulla guida fino all’outift, ci sono infatti delle tradizioni che contribuiscono a rendere un matrimonio olandese a dir poco memorabile.

Le tradizioni pre-matrimoniali in Olanda

Gli sposi dei Paesi Bassi vivono la marcia di avvicinamento al giorno del sì in modo molto soft: nella maggior parte dei casi, le cerimonie sono abbastanza semplici e informali, e i futuri coniugi non si trovano quindi a dover fare i conti con un gran numero di professionisti o con una fitta agenda di impegni. Tuttavia, anche loro, sono chiamati a rispettare alcune tradizioni.

Maestro di cerimonia

Nell’organizzazione di un matrimonio in Olanda, amici e familiari possono assumere il ruolo di wedding planner o di coordinatori per aiutare la coppia a realizzare il sì dei propri sogni. Prima che i concierge di matrimonio diventassero una figura popolare nei Paesi Bassi, di solito un caro amico della coppia assumeva il ruolo di maestro di cerimonia per il giorno delle nozze.

Anche se oggi molti sposi scelgono di affidarsi a un professionista esperto, altri preferiscono ancora rivolgersi ai propri cari per farsi aiutare a coordinare gli eventi della giornata, rendendo il matrimonio più personale e, spesso, anche più economico. Il ruolo del maestro di cerimonia, in definitiva, è molto simile a quello del testimone dello sposo o della damigella d’onore.

Abbigliamento tradizionale olandese per il matrimonio

Le spose olandesi, proprio come gran parte delle future mogli occidentali, indossano un classico abito bianco, prediligendo tuttavia uno stile minimal e poco pomposo. Gli uomini invece, seguono un codice di stile più rigido: nei riti che si svolgono di giorno indossano un jacquard, ovvero un lungo cappotto nero con la parte anteriore arrotondata e aperta. Il soprabito va abbinato a cardigan e camicia, con pantaloni a righe senza risvolto, gemelli doppi, una cravatta grigia, nera o bianca, scarpe nere, un fazzoletto da taschino bianco e un cappello da matrimonio grigio o nero.

Dopo le 18:00 si predilige lo smoking. Con questo outfit è possibile variare un po’ nei colori e nei dettagli, ma c’è una regola che non deve essere dimenticata: con lo smoking non si può indossare una boutonnière all’occhiello. Se lo sposo indossa un jacquard durante il giorno, lo stesso è richiesto anche agli uomini più importanti dell’evento, ovvero i genitori e i fratelli degli sposi, i testimoni e il maestro di cerimonia

Per quanto riguarda gli invitati, al giorno d’oggi la maggior parte delle persone indossa un abbigliamento da cocktail: in molti casi non è richiesto un vero e proprio dress-code, e alcuni ospiti scelgono anche abiti decisamente casual.

Niente guida per la coppia di sposi

Secondo un’antica tradizione olandese, nessuno degli sposi può guidare nel giorno del matrimonio, quindi un’altra persona dovrà condurre la loro automobile nel corso della cerimonia. Osservando questa usanza, la coppia godrà di un matrimonio lungo e felice. Per scacciare gli spiriti maligni, inoltre, si legano delle lattine vuote sul parabrezza della vettura.

La cultura dei Paesi Bassi vuole in definitiva che gli sposi non debbano farsi carico di alcun compito gravoso durante il loro giorno speciale, concentrandosi interamente sulla loro relazione e sulla promessa di vita che stanno per scambiarsi.

Il rito del matrimonio olandese

La funzione vera e propria di un matrimonio olandese prevede alcuni momenti salienti ed una serie di usanze osservate dalla quasi totalità delle coppie.

La cerimonia civile

Se una coppia desidera celebrare un matrimonio religioso o in Chiesa, è importante sapere che in Olanda ciò può avvenire solo dopo la cerimonia civile. I matrimoni legali devono svolgersi in una sede ufficiale approvata da un comune locale, mentre il rito deve essere celebrato da un ufficiale di stato civile (straordinario). Le nozze in Chiesa, invece, possono avvenire solo in un secondo momento.

Un lungo discorso

Le cerimonie di matrimonio olandesi tendono a essere piuttosto lunghe, con una durata media di circa 45 minuti, ma la celebrazione può variare tra i 30 e i 60 minuti. Di solito, il rito comprende un discorso personalizzato tenuto dall’ufficiale della cerimonia e, a volte, anche da familiari o amici stretti. Inoltre, la coppia di solito siede su una sedia o una panca, come il resto degli ospiti.

Le congratulazioni

Dopo la cerimonia, ma prima del ricevimento, gli invitati si mettono in fila per fare le loro congratulazioni e auguri agli sposi. È importante seguire un ordine ben preciso secondo la tradizione: la prima a ricevere gli auguri è la sposa, seguita dallo sposo. Ufficialmente, anche i genitori dovrebbero essere accanto ai neo-coniugi, con una disposizione ben precisa che vede in sequenza madre dello sposo, padre dello sposo, madre della sposa e padre della sposa.

Il ricevimento nuziale in Olanda

Dopo il rito civile o religioso, anche gli Olandesi si concedono un ricevimento in compagnia dei propri amici e parenti. Curiosamente, però, il taglio della torta avviene all’inizio del banchetto nuziale: il dessert, insieme ad un bicchiere di champagne, viene servito subito dopo il rito. Con l’assaggio del dolce ed il primo brindisi della giornata, hanno inizio i festeggiamenti.

Il menù include alcuni piatti della cucina dei Paesi Bassi. Tra gli antipasti sono molto diffuse le bitterballen, ovvero crocchette di carne fritte; aringhe e stamppot, purè di patate con verdure. Le portate principali vedono invece in cima alle preferenze degli sposi il frikandel, una salsiccia speziata con maionese, e il leverworst, una salsiccia di fegato di maiale.

A fine serata, gli sposi offrono ai propri ospiti una pietanza particolare, chiamata ‘zucchero della sposa’. La tradizione prevede infatti cha siano consegnate agli ospiti cinque bridal sugar, ovvero delle mandorle ricoperte di zucchero che simboleggiano la vita e che possono essere dolci ma anche amare. Il numero di mandorle donate rappresenta i cinque desideri che si augurano agli sposi: amore, felicità, lealtà, prosperità e fertilità.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, infine, è concesso molto spazio ad alcuni canti popolari: secondo la tradizione, è spesso lo sposo, in compagnia dei suoi amici più cari, ad intonarli tra una portata e l’altra.