Alda D’Eusanio continua a parlare di Laura Pausini: la conduttrice è tornata sulle dichiarazioni sul rapporto tra la cantante e il marito Paolo Carta, che ha causato la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip prima del tempo. Ospite a BellaMa, la giornalista ha ammesso a Pierluigi Diaco di aver sbagliato, chiedendo scusa direttamente a Laura Pausini.

Alda D’Eusanio torna sull’esclusione al GF Vip

A due anni dall’esclusione dal Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio è tornata a parlare delle sue gravi dichiarazioni su Laura Pausini e sul marito Paolo Carta, dando di fatto adito a pettegolezzi che insinuavano che il musicista picchiasse la cantante.

Affermazioni pesantissime che portarono Mediaset a prendere immediatamente provvedimenti, cacciandola dalla Casa più spiata d’Italia. “Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire2, l’avevano definito.

Ospite di BellaMa, la giornalista è tornata sull’argomento, ammettendo a Pierluigi Diaco di aver sbagliato, anche se con qualche riserva, rimanendo ferma nelle sue posizioni, ovvero che la sua espulsione dal reality show sia stata eccessiva.

“Ho detto che il compagno la picchiava, perché questo si dice. Queste chiacchiere girano nel nostro ambiente. Sì è un’infamia, ma non da cacciare così una persona, perché al GF Vip altro che infamie fanno. Era l’una di notte, sono stata cacciata in pigiama. Il prezzo pagato è stato più alto dell’azione“, ha affermato la conduttrice.

La presentatrice ha ribadito di aver compreso l’entità del suo errore, sottolineando però che nel mondo dello spettacolo sono tanti i pettegolezzi che girano sul conto di molti personaggi: “Certo che mi rendo conto di quello che ho detto – ha spiegato la conduttrice – Non l’ho uccisa però. Semmai sono stata ammazzata io professionalmente. Non ho detto quelle cose con cattiveria”.

Le scuse a Laura Pausini

Sebbene all’epoca dei fatti Alda D’Eusanio scrisse una lettera di scuse alla cantante e alla sua famiglia, ancora una volta ha cercato di approfittare dello spazio concessole in tv per difendersi e chiedere perdono pubblicamente a Pausini.

“Ho chiesto mille volte scusa. Se sono state accettate le scuse io non lo so. Volevo chiedere scusa pubblicamente in televisione e non mi hanno dato questa possibilità. Lo faccio ora. Laura, io ti chiedo perdono e non scusa. Perdonami per aver riportato una chiacchiera infame e stupida. Ho saputo che tuo marito è una persona deliziosa con te e che ti ama molto. Vi siete sposati da poco e avete una figlia bellissima. Devo dire che sono molto contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice. Ti chiedo ancora perdono”, ha detto.

Ai tempi Laura Pausini e Paolo Carta avevano annunciato la scelta di querelare Alda D’Eusanio dopo le sue dichiarazioni: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia”, avevano fatto sapere tramite il loro ufficio stampa.