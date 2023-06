Alda D’Eusanio: “Laura Pausini mi ha chiesto un milione di euro”. La verità sul GF Vip

Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip, quella che, a causa di un’affermazione (decisamente infelice) su Laura Pausini e sul marito Paolo Carta, si è interrotta prima del tempo. Da allora la giornalista è sparita dal piccolo schermo e adesso ha svelato un retroscena su quell’episodio.

Alda D’Eusanio, la verità su Laura Pausini e il GF Vip

In una lunga intervista a La Repubblica Alda D’Eusanio ha raccontato delle tappe salienti della sua vita, tra l’infanzia in Abruzzo e la carriera da giornalista. Tra i capitoli del suo lungo percorso in tv la conduttrice ha parlato anche della sua esperienza al GF Vip, che è terminata con la sua squalifica.

Il motivo? Aver riportato un pettegolezzo su Laura Pausini e Paolo Carta, affermando che quest’ultimo picchiasse la cantante. Una dichiarazione grave, che ha portato Mediaset ad agire immediatamente facendo uscire Alda D’Eusanio dalla Casa più spiata d’Italia.

A distanza di qualche tempo la giornalista è tornata sull’argomento, pentendosi di aver partecipato al reality show. “Quella era una diceria non vera, una di quelle chiacchiere che escono nel nostro ambiente tanto è vero che io ho detto “pare”, “dicono che”. Lei mi ha querelata, all’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”.

Un’esperienza decisamente negativa, che l’ha portata a prendere una decisione: “Basta reality – ha dichiarato ai microfoni del giornale -. Va bene che sono cretina, ma preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno”.

Cosa è successo con Laura Pausini

Durante la sua breve permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip Alda D’Eusanio si era lasciata andare a delle affermazioni su Laura Pausini e Paolo Carta, facendo illazioni su presunte violenze domestiche. La gravità delle dichiarazioni ha portato lo staff Mediaset a espellere la giornalista immediatamente: “Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”, l’avevano definito.

Laura Pausini e Paolo Carta avevano annunciato la scelta di querelare Alda D’Eusanio dopo le sue affermazioni: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia“, avevano fatto sapere tramite il loro ufficio stampa.

D’Eusanio dal canto suo non ha mai contestato le ragioni che hanno portato alla sua squalifica dal reality show, scrivendo una lettera di scuse accorata alla cantante e alla sua famiglia, ma a qualche settimana dal “fattaccio”, aveva deciso di fare causa Mediaset: “Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio”.