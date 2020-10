Laura Pausini torna con “Io Sì”, colonna sonora del nuovo film con Sophia Loren

editato in: da

Si intitola Io Sì (Seen) il brano di Laura Pausini e canzone originale di The Life Ahead – La vita davanti a sé, il nuovo film con la regia di Edoardo Ponti che segna il ritorno di Sophia Loren, madre del regista, dopo 10 anni di assenza dalle scene.

“So che il brano verrà proposto dai produttori del film per gli Oscar 2021“, ha affermato la cantante, che ha aggiunto: “Non voglio crearmi troppe aspettative su questa possibilità, ma non nego di aver festeggiato, come faccio di solito in questi casi, mangiando un hamburger. È un mio rito scaramantico: se poi il brano viene nominato dovrò stare a dieta ferrea per un mese per il red carpet, quindi festeggio prima!”.

Il film sarà nelle sale il 3, 4 e 5 novembre e poi verrà trasmesso su Netflix dal 13 novembre. Io sì è la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, produttrice di artisti del calibro di Celine Dion, Cher e Beyoncé.

Una proposta arrivata inaspettatamente, come ha raccontato la cantante: “Il brano è nato questa estate, quando Diane Warren mi ha chiamato e mi ha parlato di questa canzone nata in inglese per il film di Edoardo Ponti. Dopo averlo visto ho subito deciso di farlo: la canzone mi piaceva già, ma soprattutto mi ha convinto il messaggio del film in cui mi riconosco completamente”.

La pellicola racconta la storia dell’incontro tra Rosa, una donna sopravvissuta all’Olocausto e impegnata nel sociale, e Momo, un ragazzino senegalese che vive di furti e di piccoli espedienti nelle strade di periferia di una città italiana. “È una grande emozione vedere in scena Sophia e poter apprezzare la sua generosità nell’interpretare una storia intensa, italiana e con un significato socialmente così importante e purtroppo ancora molto attuale”, ha dichiarato la Pausini.

Laura ha conosciuto Sophia Loren nel 2003, ma si sono riviste più volte nel corso degli anni, in diverse occasioni mondane in giro per il mondo. Il loro rapporto è cresciuto negli anni, confermando un sentimento sincero che le lega ancora oggi.

La cantante ha raccontato di averle confessato le sue difficoltà nel diventare mamma, scoprendo una donna protettiva e materna. La Loren ha ascoltato e apprezzato la canzone del film, come ha spiegato bene Laura Pausini: “La canzone è una sorta di dialogo e se si ascolta bene la mia voce è un po’ come se in quel momento parlasse il personaggio interpretato da Sophia Loren”.