Sophia Loren, 86 anni da icona intramontabile

Sophia Loren, all’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone: il 20 settembre 2020, compie 86 anni una delle dive simbolo dell’Italia nel mondo. Passa il tempo, si rincorrono le mode ma il fascino magnetico dell’attrice che ha recitato davanti alla macchina da presa di grandi come Vittorio De Sica e che ha diviso il set con mostri sacri come Vittorio Gassman è sempre lì, fermo in un immaginario collettivo che, per fortuna, continua a valorizzare la bellezza femminile autentica.

Miss Eleganza nel 1950 (il titolo è stato ideato apposta per lei), Sophia Loren ha recitato in 86 film dall’inizio degli anni ’50 al 2013. Per quanto riguarda i suoi premi, si potrebbero scrivere pagine e pagine. Dall’Oscar come Miglior Attrice conquistato nel 1962 per La Ciociara al David di Donatello per Orchidea Nera, sono state diverse le occasioni che hanno visto la critica riconoscere il talento della ragazza determinata che, partendo dai concorsi di bellezza, ha sfondato nel mondo del cinema diventando una delle attrici simbolo del cinema italiano e, in generale, di un Paese che stava vivendo uno dei suoi periodi più fiorenti.

I primi 86 anni di Sophia Loren sono stati caratterizzati da un unico grande amore: quello per Carlo Ponti, venuto a mancare nel 2007. La diva ha conosciuto il futuro marito, produttore di successo, nel 1951. Ai tempi lui era sposato con un’altra donna. Rimasto folgorato dalla bellezza dell’allora giovanissima attrice, decise di lasciare la moglie.

In un’Italia in cui il divorzio era ancora lontano, la loro storia diede subito scandalo. Questo non ha impedito al produttore e all’attrice di coronare il loro amore: il 9 aprile 1966, la Loren e Ponti si sono infatti detti sì con una cerimonia civile a Sèvres, in Francia. Dal loro amore sono nati due figli: Carlo Ponti junior, direttore d’orchestra, ed Edoardo, regista e produttore.

Seducente come nessuna, Sophia Loren ha scardinato fin da subito i canoni di bellezza con la sua altezza, il vitino di vespa e gli occhi dall’inconfondibile taglio allungato. Lei, che quando parla della vita straordinaria afferma di sorprendersi al pensiero che sia tutto vero, più passano gli anni più lascia senza fiato. A dimostrazione di ciò è possibile citare, per esempio, la scelta di tornare sul set a 85 anni per La Vita Davanti a Sé, film diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Non resta quindi che augurare buon compleanno a una donna che è diventata icona intramontabile e che ci insegna ancora oggi come il fascino sia in grado di andare oltre al tempo che passa.