Edoardo Leo e Laura Marafioti, la storia d’amore durata 26 anni (e ora forse finita)

Dopo quasi 26 anni di matrimonio e due figli, pare che Edoardo Leo e Laura Marafioti si siano detti addio: una separazione nel segno della massima riservatezza

IPA Edoardo Leo

Quasi 26 anni insieme e una storia d’amore vissuta sempre lontano dai riflettori. Niente racconti social delle vacanze, niente dichiarazioni d’amore a mezzo intervista, niente copertine, niente baci davanti ai flash. Ma ora tra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe tutto finito. Il condizionale è d’obbligo: Dagospia riporta l’indiscrezione ma i diretti interessati non si espongono.

La storia d’amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti

Sulla storia d’amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti si sa ben poco, proprio a causa della loro proverbiale riservatezza. Si sono conosciuti negli anni Novanta e nel 2000 sono diventati marito e moglie. Raramente sono apparsi insieme sui red carpet o agli eventi mondani, con qualche eccezione come la cerimonia dei David di Donatello o nel 2018 all’evento al MAXXI di Roma per i 90 anni di Fulvio Lucisano.

Leo ha più volte raccontato di preferire non mettere in piazza la propria vita personale, ma di essere amato e ricordato solo per il proprio lavoro. Una scelta di riservatezza che è durata anche dopo l’esplosione del gossip sulla separazione: tanto è vero che i due non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Per lo stesso motivo, anche i motivi che li hanno portati a interrompere la loro relazione non sono noti anche se, a quanto pare, la decisione sarebbe pacifica e consensuale.

I figli di Edoardo Leo e Laura Marafioti

Dall’amore di Edoardo Leo e Laura Marafioti sono nati due figli. Il primo è stato Francesco, venuto al mondo nel 2003, seguito da Anita la cui data di nascita non è stata resa pubblica. Entrambi sono decisi a seguire le orme paterne: il primogenito ha frequentato un’accademia di recitazione ed ha debuttato a teatro e al cinema con qualche piccolo ruolo. La seconda invece compare sullo schermo per la prima volta insieme al papà in un thriller disponibile su Netflix. Il titolo è Senza Volto e racconta la storia di un ex agente sotto copertura ridotto a senzatetto che, dopo essere accusato ingiustamente dell’omicidio della ex moglie, inizia una fuga disperata per proteggere la figlia e scagionarsi.

Chi è Laura Marafioti

La carriera di Edoardo Leo è nota a tutti. È uno dei volti più amati del cinema italiano, protagonista di tanti film di successo da Perfetti sconosciuti a Follemente. Laura Marafioti invece è meno famosa, nonostante anche lei abbia portato avanti un percorso nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato come ballerina a Tira e Molla, programma del preserale anni Novanta condotto da Paolo Bonolis.

Intanto con lo pseudonimo di La Elle porta avanti una carriera da cantautrice. Francesco è stato uno dei suoi singoli, e il video della canzone è stato girato proprio da Edoardo Leo. Ha collaborato anche con Antonello Venditti ed è stata tra le coriste del suo tour. Una carriera nel mondo della musica tutt’altro che di secondo piano: per la canzone Fare a meno di te, infatti, utilizzata come colonna sonora del film di Edoardo Leo Buongiorno papà, è stata candidata ai David di Donatello.