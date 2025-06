Follemente con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo arriva in tv: dove vederlo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Pilar Fogliati Follemente

Follemente, il film di Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, arriva in tv. Dopo l’enorme successo ottenuto al cinema, la pellicola sarà finalmente disponibile per la visione in streaming.

Dove vedere Follemente in tv

Uscito ben dieci anni dopo Perfetti Sconosciuti, film cult di Paolo Genovese, Follemente sarà disponibile per la visione in streaming su Disney +. La pellicola con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo ha sbancato il botteghino dopo la sua uscita, incassando più di 17 milioni di euro.

Una scommessa vinta per il regista che è riuscito a raccontare in modo unico e particolare le emozioni di Piero e Lara, i protagonisti della storia. Una vicenda comune in cui tanti spettatori si sono ritrovati.

Di cosa parla Follemente: la trama

Follemente è ambientato nella casa di Lara (Pilar Fogliati) dove si svolge il primo appuntamento con Piero (Edoardo Leo). Durante questo incontro, in cui i due protagonisti cercano di conoscersi e comprendersi, nella loro mente si muovono e vivono di vita propria degli alter ego che rappresentano frammenti della loro personalità.

Nella testa di Lara abitano Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi e Maria Chiara Giannetta che lottano fra di loro per far valere la loro visione della vita e delle relazioni, da quella più romantica a quella pessimista o passionale.

Nella mente di Piero invece si trovano altrettante personalità, interpretate da Rocco Papaleo, Marco Giallini, Claudio Santamaria e Maurizio Lastrico. In tanti hanno paragonato il film al successo di Inside Out, ma nella pellicola c’è molto di più che emozioni che si scontrano.

L’idea, come ha rivelato il regista, era nata ben vent’anni fa dopo aver girato uno spot e nel corso del tempo è cambiata, adattandosi ai mutamenti della società.

“Non basta l’idea, ho capito sempre di più che c’è un valore che la rafforza – ha spiegato a Repubblica, Paolo Genovese -. Nel caso di Follemente penso che sia una storia che rispecchia le relazioni sentimentali oggi, le nostre fragilità, le nostre paure, l’uomo che cambia e la donna anche, le cose che non possiamo più dire perché sono fuori tempo e le elucubrazioni che ci facciamo. Non c’è solo l’idea dei personaggi-stati d’animo alla Inside Out, c’è qualcosa di più e le persone con un tam tam formidabile ci sono entrate dentro”.

E mentre Follemente sarà disponibile in tv su Disney +, si parla già di un possibile sequel della pellicola. Gli spettatori infatti vorrebbero scoprire qualcosa di più sulla vita e la relazione di Piero e Lara.

Sulla questione il regista non ha svelato molto, ma come era accaduto per Perfetti Sconosciuti, Follemente è già stato venduto in numerosi paesi per dei remake.

“Tendenzialmente sono contrario ai sequel anche se materiale ci sarebbe – ha confessato il cineasta -. Il film è stato venduto già in trenta paesi, comincia adesso ad andare nei festival e nei mercati, attualmente è ad Hong Kong. Io l’ho presentato in Polonia e prossimamente andrò in Francia e in Giappone, ma tanti chiedono anche il remake. Vedremo, siamo all’inizio”.