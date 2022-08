Addio ad Alessandro De Santis, il Lillo di “Johnny Stecchino”: il toccante gesto di Roberto Benigni

Fonte: ANSA Alessandro De Santis, nel film con Roberto Benigni

Lutto nel mondo del cinema: si è spento l’attore Alessandro De Santis, che aveva recitato in alcuni film di grande successo a partire dagli anni ’90. In particolare, lo avevamo visto in Johnny Stecchino, la celebre commedia diretta e interpretata da Roberto Benigni. E proprio quest’ultimo, venuto a sapere della scomparsa del suo collega, avrebbe compiuto un gesto commovente nei confronti della sua famiglia.

Alessandro De Santis, la carriera nel cinema

Nato e cresciuto nella capitale, Alessandro De Santis aveva debuttato al cinema quando, ancora molto giovane, aveva ottenuto un ruolo importante nel film di Roberto Benigni. Aveva impersonato Lillo, un ragazzo affetto – proprio come lui – dalla sindrome di Down, che aveva stretto una bellissima amicizia con Dante, interpretato dal grande attore toscano. Memorabili le loro scene di pura comicità, che avevano anche suscitato molta emozione nel pubblico. Tuttavia, nella versione diffusa negli Stati Uniti proprio una delle loro sequenze era stata censurata.

Il riferimento è agli ultimi istanti del film, quando Dante tornava a casa dopo la sua avventura a Palermo portando con sé quella che credeva ingenuamente essere una cura contro il diabete, di cui Lillo soffriva. Si trattava invece di cocaina, la quale aveva un immediato effetto sul giovane, gettandolo in uno stato di profonda euforia. Una scena, questa, che aveva suscitato qualche polemica. Ma che non aveva affatto inficiato l’enorme successo di Johnny Stecchino, un vero capolavoro italiano pluripremiato – ha all’attivo un David di Donatello, due Nastri d’Argento e due Ciak d’Oro.

Dopo aver debuttato accanto a Roberto Benigni, il giovane Alessandro aveva continuato la propria carriera nel mondo del cinema, forte proprio del suo personaggio in Johnny Stecchino grazie al quale si era fatto conoscere. Il ruolo più importante era arrivato nel 2010, quando aveva recitato nel film I bambini della sua vita, pellicola drammatica che aveva tra i suoi protagonisti anche Piera Degli Esposti e Nino Frassica. Negli ultimi anni era scomparso dai radar, fin quando non è arrivata la notizia della sua prematura morte.

Alessandro De Santis, il gesto di Roberto Benigni

Alessandro De Santis si è spento all’età di 50 anni nella sua città natale, Roma. A darne notizia è stata la sua famiglia, che ha annunciato il funerale per giovedì 4 agosto presso la Chiesa di San Frumenzio, nella capitale. Di lui, da tempo non si sapeva più nulla: lontano dal mondo del cinema, non aveva mai fatto parlare della sua vita privata. Ma la sua scomparsa non poteva passare nel silenzio. Secondo quanto rivelato proprio dai familiari dell’attore, Roberto Benigni avrebbe compiuto un bellissimo gesto per ricordare il suo collega.

Si apprende dal Messaggero che il comico toscano avrebbe inviato personalmente un messaggio per mostrare la sua vicinanza e il suo affetto alla famiglia di Alessandro De Santis, in questo momento di grande dolore: “Abbiamo ricevuto una lettera di condoglianze e cordoglio da Benigni, e questo ci ha molto colpito”. Sono passati tanti anni da quando avevano recitato insieme, ma il grande attore e regista non si è dimenticato di lui. E nemmeno noi potremmo mai farlo, ripensando alle toccanti immagini di Johnny Stecchino che lo avevano visto protagonista.