Meghan Markle è stata avvistata al party sfarzoso di lancio di una nuova linea di prodotti per capelli senza il Principe Harry e con un look glamour

Cosa sta succedendo al Principe Harry e a Meghan Markle? Sono tornati insieme in video la scorsa settimana, ma ciò non è bastato a mettere a tacere le voci di crisi. Tutt’altro, considerando che Meghan Markle si è recata al party di lancio di una nuova linea per prodotti senza il Principe. Fonti dicono che si sia addirittura scatenata in pista. Certo, la Duchessa del Sussex non è più una Working Royal, ma ogni suo gesto viene scrupolosamente osservato dai Royal Watchers. E non solo.

Meghan Markle, il look al party

Giovedì sera, Meghan Markle si è recata al party di lancio di una nuova linea di prodotti per capelli senza il Principe Harry, ma con i suoi fidati migliori amici, come l’hair stylist Serge Normant e il truccatore Daniel Martin. Un’apparizione rara, quella della Duchessa, che tuttavia negli ultimi tempi si è mostrata sempre più spesso senza Harry al suo fianco. A Los Angeles, si è unita alla sua amica di lunga data, Kadi Lee, oltre alla socia in affari Myka Harris.

“Era semplicemente radiosa”, hanno detto i presenti. Al party, la Markle ha sfoggiato il suo consueto fascino, con un look glamour oltre ogni dire. Per lo sforzoso party di lancio del suo ultimo investimento, ha optato per un look con top nero senza maniche con scollatura a cuore (dal costo di quasi 800 euro) e pantalone a gamba larga, oltre a un paio di tacchi con cinturino. Non sono mancati dettagli glamour, come gli orecchini in oro, anelli e collana abbinata. La Duchessa ha scelto un beauty look chic, con capelli ondulati.

Meghan scatenata senza il Principe Harry: le voci di divorzio

Non si parla d’altro: Meghan Markle e il Principe Harry sono davvero in crisi? Le voci sul presunto divorzio si sono intensificate con il tempo, ma, in realtà, un insider vicino alla coppia ha cercato di smorzare qualsiasi indiscrezione a riguardo. “Il Duca e la Duchessa hanno ormai trovato il loro equilibrio come individui e non solo come coppia. Il Duca sembra concentrato sul mecenatismo e la Duchessa sul suo percorso imprenditoriale”.

La loro è stata una favola bella, ma a lungo ci si è chiesti: sono destinati a durare? Persino nel Regno Unito, dove la stampa è solitamente molto cauta riguardo al “gossip”, da cui cerca di stare lontano, si è ipotizzata un’eventuale rottura. Non sarebbe, dunque, una questione di “se”, ma di “quando”. Secondo l’esperto Phil Dampier, la loro separazione “sarebbe come la caduta di Roma. Lenta all’inizio, poi all’improvviso”.

E, in effetti, l’allontanamento della coppia è stato graduale negli ultimi mesi. Ma fino ad oggi appare chiaro che questa distanza sia necessaria ai fini professionali. Del resto, il loro marchio non è stato più così forte come agli inizi: i Sussex, dopo essersi trasferiti in California, hanno perso popolarità gradualmente, fino a essere detestati non solo dagli inglesi, ma persino dagli americani stessi. Di certo, un loro divorzio sarebbe un disastro per la Monarchia: Harry potrebbe tornare all’ovile, non senza difficoltà.