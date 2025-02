Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno lasciato da diversi anni il Regno Unito ma le loro azioni oltreoceano hanno avuto spesso delle ripercussioni nella terra natia del Principe.

Di recente la Duchessa di Sussex ha deciso di riaprire la sua pagina Instagram ufficiale e ben presto sarà protagonista di una nuova serie televisiva targata Netflix. Non si parlerà, però, in questo caso della Famiglia Reale Inglese, com’era successo, invece, in passato. Ma al centro dello show televisivo ci sarà la stessa ex attrice e il suo modo d’intendere la vita. Un programma di lifestyle che debutterà sul famoso portale di streaming il prossimo marzo, dopo lo slittamento subito a causa degli incendi californiani. Sembra che Meghan Markle abbia deciso d’imporsi sulla scena internazionale come soggetto singolo e non in coppia con Harry d’Inghilterra e, negli ultimi tempi, sempre di più i due si sono mostrati separati ai diversi eventi di cui sono stati protagonisti.

La Duchessa del Sussex ha partecipato anche a una festa di compleanno, di recente, dove è stata protagonista anche di un particolare rituale.

Meghan Markle, il compleanno di Kerry Washington

Il nuovo anno di Meghan Markle sembrava essere quello della svolta visto che nei primi giorni dell’anno la moglie del Principe Harry ha deciso di riaprire la sua pagina Instagram ufficiale e di lanciare un suo nuovo progetto. L’ex attrice, infatti, sarà al centro di una nuova produzione Netflix With Love, Meghan che avrebbe dovuto debuttare il 15 gennaio scorso sulla seguitissima piattaforma di streaming.

Ma la tragedia degli incendi che hanno sconvolto la California ha costretto la Duchessa di Sussex a rimandare la pubblicazione della produzione televisiva e in attesa di poter mostrare a tutti i suoi sostenitori la sua ultima creazione, l’ex attrice ha preso parte a una serata tra donne. Il pretesto del banchetto era il compleanno di Kerry Washington, documentato sui social da Jessica Alba.

In un video condiviso dall’attrice, infatti, si nota proprio la moglie di Harry d’Inghilterra, seduta al tavolo dei festeggiamenti con una t-shirt bianca senza maniche. La Duchessa di Sussex, nel filmato, ride e applaude all’amica, che entra portando una pila di ciambelle, sormontante da una candelina accesa.

Meghan Markle, il rituale della luna nuova

Meghan Markle ha preso parte ai festeggiamenti per il compleanno di Kerry Washington, ma non appare in nessuno scatto della serata, a parte il video in cui Jessica Alba porta il dolce augurale con sopra la candelina. L’attrice ha anche raccontato che le diverse invitate al party sono state protagoniste di un particolare rito: “Buon compleanno alla mia ragazza Kerry Washington. Non c’è niente di meglio che trascorrere una serata tra ragazze come questa, sotto l’energia della Luna Nuova in Acquario, ci siamo riuniti per una bellissima cerimonia guidata da Jill, la fondatrice di Spirit Daughter”.

Si tratta del rituale della luna nuova in cui Meghan Markle si è potuta liberare di tutto ciò che non le serve più: “Le nuove lune sono un momento per nuovi inizi, stabilire le intenzioni e chiamare nuove possibilità e questa notte è stata proprio questo. Ci siamo connesse, ci siamo espresse, liberate di ciò che non ci serve più e abbiamo attinto al nostro potere e alle nostre vibrazioni più alte. Mi sento davvero grata, ad altre notti come questa”.