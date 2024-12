Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno deciso di crearsi una nuova vita in California dopo essersi allontanati dalla Famiglia Reale Inglese nel 2020. I Duchi di Sussex hanno comprato oltreoceano una meravigliosa villa a Montecito e si sono resi protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali.

L’ex attrice, in particolare, dopo aver deciso di chiudere la sua esperienza alla guida di un podcast, ha svelato, ad aprile 2024, di voler lanciare una nuova attività imprenditoriale: l’American Riviera Orchard. Si tratta di un brand di lifestyle, che promuoverà articoli per la casa, per il giardino e cibo, come le marmellate già lanciate dalla Duchessa di Sussex sui social network.

L’attività imprenditoriale ha incontrato, però, fin da subito, alcune difficoltà, sia nella registrazione del marchio che nell’assunzione di un CEO adeguato a soddisfare le richieste di Meghan Markle. Dopo mesi di colloqui la moglie di Harry d’Inghilterra avrebbe deciso di assumere in prima persona il ruolo di amministratore delegato dell’American Riviera Orchard, secondo le ultime indiscrezioni.

Meghan Markle a capo dell’American Riviera Orchard

Si chiama American Riviera Orchard il brand di lifestyle, lanciato da qualche mese da Meghan Markle e, alla guida dell’azienda, ci sarebbe proprio lei, Meghan. Secondo quanto ha riportato da una fonte vicina all’ex attrice al Mirror, infatti, la Duchessa del Sussex avrebbe deciso di nominarsi amministratore delegato della sua impresa: “Lei è l’amministratore delegato di American Riviera Orchard”. Alla base di questa scelta ci sarebbe la lunga ricerca di un CEO adatto al ruolo, che non avrebbe portato ad un esito positivo.

Meghan Markle, infatti, avrebbe incontrato numerosi candidati al posto lavorativo di spicco, senza mai trovare qualcuno che fosse, a suo dire, perfetto per il ruolo. Insoddisfatta nelle sue aspettative, quindi, l’ex attrice avrebbe deciso di occuparsi in prima persona del suo brand, assumendo il ruolo di dirigenza dello stesso, per provare così a raggiungere i suoi obbiettivi nel minor tempo possibile dopo tanti mesi d’attesa.

Meghan Markle chiede aiuto a Netflix?

Il brand American Riviera Orchard di Meghan Markle non sembra essere nato sotto una buona stella. La Duchessa di Sussex, infatti, non è riuscita a trovare un CEO adatto al ruolo e anche la registrazione del marchio ha avuto diverse battute d’arresto. Anche di recente, infatti, l’ex attrice avrebbe richiesto un’ulteriore proroga di tre mesi alle istituzioni statunitensi per il completamento degli incartamenti legali del marchio.

Tra in vari appunti che sarebbero stati mossi dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti anche: “L’attuale descrizione del marchio indica che la lettera ‘O’ appare nel marchio. Tuttavia, la lettera non chiaramente visibile o altamente stilizzata, tanto da essere irriconoscibile come lettera. Inoltre, la descrizione è incompleta perché non descrive tutti gli elementi del marchio”. Ma ci sarebbero dei dubbi anche sulla possibilità di utilizzare il nome American Riviera, visto che si tratta di un luogo famoso negli Stati Uniti, che non dovrebbe fare, quindi, parte di un marchio.

Mentre lo staff della Duchessa di Sussex sarebbe al lavoro per completare l’iter di registrazione, lei avrebbe anche provato a stringere un accordo con Netflix per dare una spinta al suo brand. L’ex attrice, infatti, avrebbe chiesto all’azienda di streaming di creare una partnership commerciale con l’American Riviera Orchard, secondo le ultime indiscrezioni.