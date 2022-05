Belen e Stefano a Napoli per un romantico weekend. Perché nascondersi ancora?

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Un romanticissimo weekend a Napoli: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso il primo maggio insieme, dopo essere stati avvistati in coppia anche a Pasqua sull’Isola di Albarella. Si è tanto chiacchierato del loro ritorno di fiamma, delle dichiarazioni un po’ misteriose, della voglia di riprovarci. Spesso sono proprio i social a mostrarli insieme, in scatti rubati dai fan, ma non c’è ancora alcuna dichiarazione ufficiale. Perché?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il romantico weekend insieme a Napoli

Questa volta, per il loro weekend, Belen e Stefano hanno scelto uno sfondo da cartolina, una delle città più belle al mondo: Napoli, che tra l’altro è il luogo in cui è nato De Martino. I genitori di Santiago sono stati “traditi” da alcune foto condivise sui social, dal momento in cui si trovavano a pranzo in un ristorante panoramico. In base alle foto, tuttavia, non si esclude che fosse presente anche Emanuele Filiberto.

Un aspetto molto curioso, in ogni caso, è che non ci fossero i bimbi con loro: sia Luna Marì che Santiago sono rimasti a casa insieme ai nonni. Prima del pranzo del primo maggio, Belen e Stefano sono andati anche in barca, esattamente sabato 30 aprile. Una gita romanticissima, affacciati sulle acque del Golfo di Napoli. Si sono goduti dei momenti di relax sullo yacht di Stefano, che si chiama “Santiago”, proprio come il figlio avuto con Belen.

Belen e Stefano stanno insieme? Le dichiarazioni

Belen a Verissimo, Stefano a Domenica In: chiaramente, c’è molta curiosità sul loro ritorno di fiamma, e tutti vanno a caccia di indiscrezioni, dichiarazioni, per “strappare” l’ufficializzazione. Quel che sappiamo finora, dobbiamo dirlo, non è molto. Da Mara Venier, De Martino non ha commentato le voci su di lui e Belen, ma ha ammesso di vivere un periodo molto felice e sereno della sua vita. Dalla Toffanin, però, Stefano ha preferito “glissare” sul ritorno di fiamma.

Anche Belen Rodriguez a Verissimo ha affermato di volere il terzo figlio, un giorno (proprio come Stefano, che non ha escluso la possibilità di diventare nuovamente padre, anche tra qualche anno). E quando la Toffanin le ha chiesto “Scusa, ma con chi?”, lei ha sviato il discorso. “Ah, questo non si sa”. Intanto, però, si mormora persino di campane a nozze.

Perché si nascondono ancora

Qual è il motivo per cui la coppia non è ancora uscita allo scoperto? Ci sono tanti punti “oscuri” nella loro storia, ma il bene tra loro non è mai stato dimenticato. Tempo fa, era stato Dagospia a rilasciare una dichiarazione: Belen e Stefano non si sono mai “davvero” lasciati. In che senso? Semplicemente, il loro amore è stato travolgente, totalizzante. Una di quelle storie che difficilmente si dimenticano, e che ciclicamente tornano.

Del resto, non è la prima volta che Belen e Stefano ci riprovano. Tutt’altro, perché il desiderio di stare insieme, di rivedersi, di non perdersi è sempre rimasto lì, sopito, in attesa della grande occasione. Che sia questa la volta giusta? Alcune dichiarazioni, è vero, fanno riflettere. Se così fosse, però, sarebbe quel lieto fine che la Rodriguez ha tanto rincorso. Ed è anche giusto viversi un po’ lontani dalle telecamere, dal clamore, dai paparazzi, per proteggere il loro legame, il futuro che (forse) stanno ricostruendo insieme.