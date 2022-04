“Belen e Stefano si risposano”: il piano di De Martino per coronare il nuovo inizio

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Si sono riavvicinati da qualche mese ma già la loro storia ha conquistato il cuore di tutti. Belen e Stefano De Martino sanno come farsi amare, soprattutto quando si prendono e si lasciano in un vortice di emozioni che sembra essere anche il nostro. Ed è per questo, e per sancire un nuovo inizio, che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttore avrebbe intenzione di chiedere alla Rodriguez di sposarlo, ancora, per dare un significato concreto a questa volontà di intrecciare nuovamente le loro vite.

“Belen e Stefano si risposano”, voci di un nuovo matrimonio

Sarà lo slancio del momento o la chiara volontà di ricostruire la famiglia che hanno formato nel 2013, ma Stefano De Martino sembrerebbe veramente intenzionato a chiedere ancora la mano di colei che è ancora su moglie per ripartire insieme. E sì, stavolta da qualcosa di più solido. A riportarlo è il settimanale Nuovo, sebbene come mera indiscrezione, affidando le voci alle dichiarazioni di un’amica del conduttore che sembrerebbe certa di questo piano segreto e romantico ordito da De Martino.

Sulla carta, anche sotto il punto di vista materiale, Belen e Stefano sono ancora marito e moglie. Nonostante abbiano più volte deciso di dividere le loro strade, non hanno mai ufficializzato il divorzio, continuando a frequentarsi per il bene del figlio Santiago che stanno crescendo con amore e dedizione. Stando alle loro ultime dichiarazioni, poi, sembrerebbe che entrambi stiano desiderando un altro bambino, nonostante questo proposito non sia di certo in cima alle loro priorità. Per il momento, si godono la ritrovata serenità e i bambini, con i quali trascorrono tutto il loro tempo libero.

Il ritorno di fiamma a inizio 2022

Vederli insieme all’uscita dell’aeroporto di Malpensa è stata quasi una conferma ufficiale di quanto di bello stesse accadendo tra di loro. Nessuno l’ha preso come un semplice incontro tra due ex coniugi, no. La complicità che si avvertiva tra di loro era tangibile, tanto da far presupporre che finalmente avessero deciso di dare una nuova possibilità al loro matrimonio, la terza, del quale Stefano De Martino vorrebbe rinnovare le promesse.

Nei mesi successivi al loro primo avvistamento, Belen Rodriguez e Stefano hanno continuato a frequentarsi e a vedersi in un posto molto speciale – all’Albereta – dove condividono momenti di pace e relax. Ad averli beccati dopo una fuga romantica è stato il settimanale Chi, che per primo ha pubblicato le foto all’uscita dall’hotel relais di Erbusco. Sciolta la tensione iniziale, hanno cominciato a farsi vedere anche in pubblico. Non è raro decidano di ritrovarsi al parco per le prime prove di famiglia allargata, con il piccolo Santiago e con Luna Marì.

A fare il tifo per loro non è solo il pubblico, ma anche una grossa fetta della famiglia Rodriguez. A parlare apertamente di questo ritorno di fiamma è stata infatti Cecilia, che senza nominare suo cognato lo ha definito come l’uomo giusto per sua sorella. De Martino non è mai uscito veramente dalla vita di Belen, mantenendo certo un rapporto civile con lei per il bene del loro figlio ma anche un legame d’amicizia che si è rivelato essere un filo sottilissimo.