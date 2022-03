Belen e De Martino di nuovo insieme: parla Cecilia Rodriguez

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Un amore iniziato ormai dieci anni fa e che ha percorso una strada non di certo lineare e facile. Quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, però, è una storia che ha fatto sì tanto discutere, ma anche sognare: sul loro ritorno di fiamma è stato detto di tutto, soprattutto dopo che i diretti interessati si sono mostrati insieme in più di un’occasione, ma questa volta sono arrivate le parole di una persona a dir poco vicina alla showgirl argentina, ovvero sua sorella Cecilia Rodriguez, che ha raccontato una parte bella e inedita di Belen e ha svelato alcuni dettagli importanti sul legame tra i due.

Cecilia Rodriguez, cosa ha detto su Belen e Stefano

In una situazione come quella che si è creata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in cui la verità sembra essere sotto gli occhi di tutti nonostante non siano mai arrivate conferme da parte loro, le parole di una persona vicina e che sicuramente conosce la verità più di chiunque altro sono importanti.

Cecilia, infatti, la sorella minore della famiglia Rodriguez, ha raccontato in un’intervista su Nuovo Tv alcuni dettagli sulla showgirl argentina, dandone una versione piuttosto inedita per chi è abituato solamente a vederla in tv e a leggere gossip su di lei. Ed è proprio per quei gossip che Belen ha ricevuto spesso molte critiche come donna e come madre, ma sua sorella Cecilia è pronta a difenderla com’è giusto che sia: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”.

Poi, le parole sul ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e sua sorella, che sono tornati a essere la coppia più chiacchierata d’Italia: “Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato“. Sull’ultima frase sembra non esserci alcun dubbio: forse l’uomo giusto è sempre stato lì accanto a lei e l’ha sposato nel 2013.

Belen e Stefano, il ritorno di fiamma

Le parole di Cecilia Rodriguez hanno sicuramente confermato una notizia che è ormai data per certa da tempo, nonostante non ci siano ancora state dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati: Belen e Stefano si stanno ritrovando, o si sono già ritrovati. La coppia è apparsa spesso insieme, negli ultimi mesi, è tra di loro sembra essere proprio questo il momento giusto.

Una storia d’amore travagliata, ma sempre sincera: Belen e Stefano si sono innamorati in una sala di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e da allora sono arrivati un matrimonio, un figlio, un divorzio, altre storie per entrambi e un’altra figlia per Belen da Antonino Spinalbese, Luna Marì. Tutto, però, sembra ricondursi sempre a loro due, e forse questa sarà la volta buona per entrambi.