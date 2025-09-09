Cecilia Rodriguez, il commento lasciato su Instagram

La tensione in famiglia Rodriguez sembra finalmente allentarsi. Dopo mesi di rumors sull’allontanamento tra Belen e sua sorella Cecilia, la showgirl argentina Cecilia Rodriguez ha compiuto un gesto inatteso rompendo il silenzio sui social.

In una Instagram story Cecilia ha postato uno scatto in cui appare Belen insieme al fratello Jeremias, corredandolo con una semplice ma dolce dedica: “Ma la bellezza dei miei fratelli?”.

È la prima volta dopo molto tempo che una delle due si esprime così apertamente sull’altra, un piccolo segnale che lascia intravedere un possibile riavvicinamento.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: la dedica social per Belen

La foto è stata scattata durante la presentazione della loro nuova collezione di moda, ma a colpire è soprattutto il commento di Cecilia: dopo mesi, questo gesto viene interpretato come un segno di possibile riavvicinamento.

C’è chi lo legge come un piccolo passo verso la pace, anche se non manca chi osserva che la coincidenza con l’uscita della nuova collezione possa essere letta come un modo per dare visibilità al brand più che un reale gesto di disgelo.

Perché Belen e Cecilia hanno litigato: una questione di brand

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle tensioni tra Belen e Cecilia, attribuite soprattutto a questioni economiche e professionali legate al loro business comune. Le sorelle Rodriguez gestiscono una linea di abbigliamento e un marchio di costumi, ma si racconta che Belen avrebbe manifestato l’intenzione di prendere le distanze dalle società di famiglia, cosa che avrebbe irritato in particolare Cecilia.

Altri rumor parlano anche di motivi più personali. Si racconta di un forte litigio in famiglia avvenuto in primavera, in cui Cecilia si sarebbe schierata dalla parte del marito Ignazio Moser in un diverbio con Belen.

Belen smentisce la rottura: “Tra sorelle ci si ritrova sempre”

C’è da dire comunque che le stesse protagoniste hanno cercato di minimizzare. In un’intervista, Belen ha negato di aver avuto un litigio serio con Cecilia, spiegando che tra sorelle i contrasti sono naturali e che alla fine “tra sorelle ci si ritrova sempre”.

Ha aggiunto che, al di fuori dei riflettori, il loro legame famigliare è rimasto solido e sereno. Belen esclude una rottura definitiva: dal suo punto di vista gli screzi sarebbero stati soltanto incomprensioni superficiali, destinate a risolversi col tempo.

L’incontro a Milano: occasione per la pace tra Belen e Cecilia

Nel frattempo, arriva la notizia di un imminente incontro di lavoro. Le due sorelle si ritroveranno a Milano in occasione di un evento legato alla loro linea d’abbigliamento. Sarà il primo faccia a faccia dal vivo da marzo scorso: un palcoscenico che potrebbe servire a chiarire i dissidi accumulati e a spazzare via i rancori rimasti in sospeso. Chi segue le loro vicende si aspetta che l’aria professionale della capitale della moda faciliti il riavvicinamento e trasformi un appuntamento di lavoro in un terreno di tregua.

Oltre all’incontro imminente, emergono altri segnali che fanno pensare a un disgelo. Si racconta infatti che Belen e Cecilia si siano scambiate messaggi affettuosi nelle scorse settimane, con semplici “ti voglio bene” l’una all’altra. Gesti piccoli, certo, ma messi insieme al commento social di Cecilia fanno immaginare che la faida familiare stia perdendo forza. Il prossimo incontro a Milano potrebbe diventare il momento in cui le due sorelle scelgono di rimettere insieme i pezzi della loro relazione.