Belen Rodriguez e Cecilia pronte al faccia a faccia: la svolta e quando sarà l’incontro

Belen Rodriguez e Cecilia sarebbero pronte a incontrarsi: il faccia a faccia che potrebbe segnare una svolta nella lite.

Belen Rodriguez e Cecilia sarebbero pronte ad un faccio a faccia, dopo la lite e un allontanamento che dura ormai da mesi. Le due sorelle avrebbero fissato – secondo alcune indiscrezioni – un incontro per chiarirsi e riportare la pace in famiglia.

L’incontro fra Belen Rodriguez e Cecilia

A svelarlo è Vanity Fair, secondo cui le sorelle Rodriguez sarebbero prossime ad un confronto. L’incontro fra Cecilia e Belen Rodriguez dovrebbe servire a chiarire, una volta per tutte, il rapporto fra le sorelle. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo della lite fra Belen e Cecilia. Qualche tempo fa si era parlato di tensioni fra la showgirl argentina e Ignazio Moser, poi della delusione della sorella per via della sua assenza nei primi mesi di gravidanza. Infine erano state ipotizzate questioni economiche dietro la lite.

L’incontro, secondo quanto riportato, sarà di lavoro, ma potrebbe portare le sorelle a chiarirsi una volta per tutte. Cecilia e Belen infatti questa settimana dovranno vedersi per parlare di alcune questioni legate al loro brand di abbigliamento e probabilmente l’incontro sarà propizio per riportare chiarezza in famiglia.

Belen e Cecilia, l’estate lontane

D’altronde negli ultimi mesi le due hanno avuto modo di riflettere sul loro rapporto. Se in passato le due sorelle avevano sempre trascorso i mesi estivi insieme, quest’anno le cose sono andate diversamente, confermando l’esistenza di tensioni. Belen ha trascorso l’estate in Sardegna con i figli Luna Marì e Santiago e alcune amiche. La sua estate è stata piuttosto movimentata, fra i baci a Nicolò De Tommasi, noto avvocato romano, e gli incontri al ristorante con Stefano De Martino e la sua nuova compagna, Caroline Tronelli.

Cecilia Rodriguez invece ha passato la sua estate in Alto Adige, nella tenuta della famiglia di suo marito, Ignazio Moser. La modella si sta godendo gli ultimi mesi di gravidanza e presto diventerà mamma. Il sogno di avere un figlio per Cecilia si è realizzato dopo un lungo percorso.

“È un periodo della mia vita molto bello, la gravidanza non mi ha cambiata, sono sempre io, ma è come se niente mi toccasse, i problemi passano in terzo piano. Niente può rovinare questo bellissimo momento”, ha confessato Cecilia su Instagram, parlando della sua gravidanza.

L’incontro con Belen sarà l’occasione per parlare, oltre che di lavoro, anche della gravidanza di Cecilia che è ormai vicinissima al parto: “Ho preso 3 chili al mese, non tutti i mesi – ha confidato ai fan -. Non è vero che sono dispiaciuta come ho letto in giro, non me la vivo male per niente. È vero, c’è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti che si vedono tutti i giorni, nei vestiti, davanti allo specchio e alla gente che ti dice che ti vede bella tonda, ma io sono tranquilla perché mi sto godendo la gravidanza ascoltando il mio corpo come ho sempre fatto. Ho appetito, mi piace mangiare. Al momento mi godo una nuova versione di me un po’ più tonda e in carne. I chili poi se si devono perdere si perderanno e se no resterò così”.